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 Политика Украины
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Все про:Крючков (52) САП (1068)

 Экс-нардеп Крючков вернулся в Украину, - САП

Бывший депутат ВР Дмитрий Крючков, которого подозревают в нанесении ущерба государству в энергетике на сумму более 346 млн гривен, вернулся в Украину из Германии.

Об этом "Радио Свобода" сообщил заместитель председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне прокуроры САП позволили Крючкову выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам – в связи с операцией его сына.

Напомним, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UΛ:Перший") в вышедшей вечером 28 марта передаче утверждают, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сытник прокомментировал обвинение Крючкова в получении им взятки в $500 тыс.: Это способ защиты, он не нов

15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии, и его задержали детективы НАБУ.

Петр Порошенко заявил, что экстрадиция Крючкова - это предвыборные технологии штаба Зеленского. Сам экс-нардеп заявил, что Порошенко якобы дал поручение о возбуждении производства НАБУ против него.

17 апреля Соломенский районный суд Киева арестовал Крючкова на 45 суток с залогом 7,11 млн грн. Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн. Также бывшего парламентария обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

На Цензор.НЕТ вышла статья о предыстории и показаниях Дмитрия Крючкова, данных в суде.

Также читайте: Порошенко дал поручение о возбуждении производства НАБУ против меня, - экс-нардеп Крючков

Источник: https://censor.net.ua/n3127365
 
 
 Топ комментарии
 
Новые лица, новая команда Зе подтягивается....
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Казали, що після виборів всі корупціонери тікатимуть, а їх навпаки прибуває і прибуває...
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Повертаються, що б легше було збирати братію в Сізо?
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При чём тут Зе? Деньги выводил в чью пользу?
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Зе обещал, что заробитчане начнут возвращаться? Коломойский, Крючков, Портнов,. скоро и Лукаш и Фэдорович вернутся с заработков ))))
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Казали, що після виборів всі корупціонери тікатимуть, а їх навпаки прибуває і прибуває...
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как насчет почитать статью и осилить эту непомерную мысль, что подследственный которому разрешили выехать за границу к сыну просто вернулся обратно под следствие в Украину?
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бо йому вже нічого боятись ?
дякую. дочитала. бляха муха..
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бо он под следствием!...ппц...куда катится мир....
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какое ЭТО имеет отношение к данной новости и данной статье и тому дебильному посту что вы под ним написали?!!
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сперва вы жалуетесь что коррупционеры все "прибувають", а теперь аргументируете "i мало таких втікало". Я правильно понимаю? Вы что там, под кайфом?
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То такий геніальний хід УЗеленского - всі корупціонери з'їдуться в Україну, тут їх хватає нова, чесна поліція, потім новий, чесний суд - і всіх у в'язницю.
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Ну шо порохоботы!
Петя, Луцик и г-й.Украины еще на должностях. И как вы отмажете их бездействие?
Чего сбежавших от правосудия не встречают у трапа?
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а оно им надо?когда вся грязь хлынула в Украину сразу как клован выиграл выборы. это клована новая команда. Екс-нардеп Крючков повернувся в Україну, - САП - Цензор.НЕТ 8175
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т.е. согласно ваших слов эти политики НИКОГДА не были патриотами Украины, НИКОГДА ничего не делали для народа Украины и страны и работали только на свои ХОТЕЛКИ!


АБСОЛЮТНО С ВАМИ СОГЛАСЕН!!!!!!
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Все лучшее "гавно для 73" Хавайте зебилы Экс-нардеп Крючков вернулся в Украину, - САП - Цензор.НЕТ 9355
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комментаторы выше, вы дебилы или больше двух букв в статье осилить не можете? Накануне прокуроры САП позволили Крючкову выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам - в связи с операцией его сына.Источник: https://censor.net.ua/n3127365
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Зеботи обіцяли "посадки" корупціонерів, крадіїв.... А замість цього в Україну пруться олігахи та інша воровська шобла Экс-нардеп Крючков вернулся в Украину, - САП - Цензор.НЕТ 8755
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Коли пишеш образи, то замість відповіді отримуєш спам.
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когда не читая статью пишешь высеры, то получаешь заслуженную характеристику. Потому как не прочесть не осилить две сотни слов это вверх дебилизма. Может все таки ПРОЧТЕШЬ ЧТО ТАМ НАПИСАНО?
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Я все прочитав і пояснюю тобі, що треба читати і розуміти більше. Без гарантій ліквідації його справи Крючков би не повернувся. За образи під моїми коментарями будеш у спамі.
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откуда у тебя информация о ликвидиции его дела, и каким боком к этому Зеленский, как указано в твоем дебильном сообщении?! Зеленский еще даже не стал президентом! И с каких пор, президент стал совмещать прокурорскую и судебные должности?! ТЫ вообще адекватен?
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Подожди, пэтя еще три дня будет побеждать коррупцию, этот приехал сдаваться, ведь с бпп же
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перекривайте аеропорти ! не дайте корупціонерам втекти !
а вони і не тікають, а навпаки ще повертаються ))))
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это непомерно сложно для гениальных 20 процентов...
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Ali Hasan - за місяць..другий - зебилоїди почнуть переззуватись. Цікаво, як це буде виглядати. Особливо на "Цензорі"
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Сьогодні вранці не по інтернету на роботі з таким говорив. Він був за Юлю, потім за Зеленського. Тепер із жахом говорить, що він обрав олігархів, а Пєтя із ними домовиться. А взагалі він хотів зниження ціни за газ взимку, бо має великий будинок і обтяжливі рахунки за опалення.
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ну, что, зе-фаны, докричались, доголосовались
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до чего докричались, дебил? что экстрадированный чел, которому разрешили съездить на операцию к сыну, вернулся под следствие? действительно, какой ужас.
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Так а почему до сих пор не арестованы Суркисы,Кононенко?
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Эпоха бидности прошла можно снова начинать воровать!
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Шо за істерика в порохотягів?Братан же ваш по барижництву вернувся!
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Не встиг блаЗень булаву отримати, а втікачі вже повертаються.
А з 21.05 ще й до ресурсів доберуться. Ото буде show must go on.
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Заробітчани повертаються один за одним. Кінець епохи бідності!
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Alex Firman - "...Кінець епохи жадібності і початок епохи супержадібності!" - Екс-нардеп Крючков повернувся в Україну, - САП - Цензор.НЕТ 3406
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Да,похоже ********* будет грабить страну жестко,цинично без всякого стеснения
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Ранее, при смене власти в Украине, все воры и бандиты покидали нашу страну. Сегодня они все возвращаются...
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я в шоке от дебилизма порохоботов. Серьезно. Вы 100% не можете осилить пары сотен слов в статье, в которой написано что чел, которого ранее экстрадировали из Германии, выехал по разрешению прокуроров САП на 10 дней на операцию к сыну и благополучно вернулся под следствие в Украину.
Даже не подозревал, что у нас такой высокий уровень дебилов в стране.
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В какой раз показано, все что угодно дай соевым, лишь бы куйню строчить. Екс-нардеп Крючков повернувся в Україну, - САП - Цензор.НЕТ 6428
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Вы думаете туда моральными плечевыми идут высококультурные интеллигентные и интеллектуальные ?
Щасссс слезы от смеха утру!
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Это зебилы сейчас так оправдываются ? Как-то не убедительно.
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Я таких статей, за последние две недели, уже несколько десятков прочитал. Все возвращаются именно сейчас и у всех "уважительные" причины. А вообще визгом сектантов ЗЕ доволен. Забавно наблюдать за их оправданиями.
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т.е. ты не читал статью и пишешь под ней комментарии?
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...т.е. я статью читал, но комментирую не статью, а комменты.
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если ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО читал статью и пишешь о каких то "оправданиях", то это еще хуже, чем если бы ты ее не читал, так как это означает что ты не можешь осмыслить текст. Ибо там НЕТ что оправдывать, а говорится о том, что подследственный вернулся в Украину, где РАНЕЕ и находился и выехал на 10 дней на операцию к сыну. Мне что каждому дебилу теперь пересказывать текст статьи?
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и по твоему,чел который был под следствием, и выезжал за границу по семейным обстоятельствам должен был не возвращаться в Украину, я правильно тебя понимаю?
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Не правильно ты меня понимаешь. У американского суда к Коломойскому есть вопросы, но он поехал не в США, а в Украину. Можешь возразить, что в статье про Коломойского нет ни слова. А я тебе сразу возражу - это уже не единичные случаи, а система.
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И ты заявляешь о каких-то "оправданиях", когда во-первых: статьи не читаешь (либо читаешь, но смысла не понимаешь, что еще хуже) , во-вторых: с темы про возвращения подсудного в процесс перескакиваешь на третих лиц, в-третих приплетаешь сюда какие-то неуместные личные фантазии? Я настоятельно рекомендую вернуться к теме твоего заявления, а именно "Это зебилы сейчас так оправдываются ? Как-то не убедительно." - твои слова. Внимание вопрос. Что конкретно в этой статье нужно оправдывать "зебилам"?
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Вот бомбануло тебя,*дохлые мечты*, к ожоговой поверхности прикладывай лед...
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это очень слабая аргументация по теме. Крайне слабая.
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Простите, что повторю множество раз изложенную тут мысль, причём изложенную со смаком - уж не откажите мне в наслаждении: Возвращаются подлейшие времена! Начинают исполняться самые худшие из ожидаемых опасений. Приходит время благоденствия для 73% носителей истины в последней инстанции. ... їжте, хоч повилазьте!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-нардеп Крючков вернулся в Украину, - САП
 
 
 
 
 
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