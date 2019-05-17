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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3331) Лавров (1617) Совет Европы (532) Маас (70)

 Глава МИД ФРГ Маас на встрече с Лавровым в Хельсинки обсудит членство РФ в СЕ и ситуацию в Украине

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в рамках поездки в Хельсинки на сессию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении представителя внешнеполитического ведомства Германии.

"Глава МИД Маас в Хельсинки встретится с российским министром Лавровым", - говорится в сообщении.

"Помимо российского членства в Совете Европы будут обсуждаться также двухсторонние вопросы и международные темы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и в Украине", - отметили в МИД ФРГ.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свое участие в министерском заседании Совета Европы на этой неделе в Хельсинки (Финляндии. Он отказался ехать в Хельсинки из-за решения Комитета министров Совета Европы о поддержке проекта министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо продолжить переговоры в нормандском формате после выборов президента Украины, - глава МИД Германии Маас

На заседание в Хельсинки 17 мая это решение должны одобрить окончательно, без изменений и без обсуждения.

15 мая Климкин заявил, что отдельные страны-члены ПАСЕ, которые готовы без выполнения Россией поставленных ей условий снять с Москвы все ограничения, должны осознавать, что становятся соучастниками подрыва Минских соглашений.

"Вопрос в том, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия - это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственность", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Источник: https://censor.net.ua/n3127361
 
 
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Да там уже все решено, большинство за возвращение, потому Климкин даже ехать туда отказался.
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что-то как выбрали зеленского начались одни зрады на внешнеполитическом фронте Глава МИД ФРГ Маас на встрече с Лавровым в Хельсинки обсудит членство РФ в СЕ и ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 3495
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А он то тут при чём? Это всё " успехи " большоко специалиста дипломата Порошенко и его убогой компашки тупорылых типа Климкин.
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А Зеленский действительно ни при чём, при чём - выбор украинцев...
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Пора уже возвращаться к истокам и опять становится Субъектом. а не объектом международной жизни. За 4 годя януковоща под рашкину дудку, 5 лет порошенко под госдеп и что скажут в Европе...........Сдавали интересыУкраины, торговали за преференции личные, за бабло и сохранение у Власти.
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так и есть
Украине пора начать вести себя на международной арене как равноправному участнику мирового сообщества
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А что за "ситуация" была в 1943 году? Гражданская война?
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Не волнуйтесь! УЗеленские вернут все взад, даже лучше сделают!
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Разговаривать с конем педальным, с сивым мерином и унылой клячей бесполезно! Это все равно, что пытаться достучаться до понимания ватника, партии регионов или прихильника зетелепня - результат будет одинаков
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Ждем очередного пакта молотова- риббентропа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД ФРГ Маас на встрече с Лавровым в Хельсинки обсудит членство РФ в СЕ и ситуацию в Украине
 
 
 
 
 
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