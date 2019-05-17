EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
  673  4
Все про:суд (22127) Аллеров (78)

 Соломенский райсуд Киева избирает Аллерову меру пресечения. ФОТОрепортаж

Соломенский районный суд Киева рассматривает избрание меры пресечения бывшему командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья для военных.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Судья процесса - Ада Педенко.

Соломенский райсуд Киева избирает Аллерову меру пресечения 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия получила жилья на 40% больше, чем планировалось, - подозреваемый Майборода о ситуации с арестом Аллерова

Аллеров и его защитники присутствуют на заседании суда. Адвокаты Аллерова - Мороз и Величко. Прокуроры - Скибенко и Грищук.

Соломенский райсуд Киева избирает Аллерову меру пресечения 02
Соломенский райсуд Киева избирает Аллерову меру пресечения 03

Соломенский райсуд Киева избирает Аллерову меру пресечения 04

Аллеров на заседании суда.

Соломенский райсуд Киева избирает Аллерову меру пресечения 05
Соломенский райсуд Киева избирает Аллерову меру пресечения 06

Аллеров и его защитники.

Соломенский райсуд Киева избирает Аллерову меру пресечения 07

Судья Педенко.

Фото: Цензор.НЕТ

На данном заседании суд должен рассмотреть ходатайтсво прокуратуры об избрании Аллерову меры пресечения.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3127360
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ой, мент что-то украл - никогда такого не было и вот о5.
Я бы удивился если бы он не украл.
 показать весь комментарий
 
Такие у нас не сидят, или под залог или набежит толпа из БПП и возьмут на поруки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоломенский райсуд Киева избирает Аллерову меру пресечения. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх