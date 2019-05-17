 Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского. Это признак цивилизованной передачи власти, - Цеголко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В Указе отмечается, что с целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, Порошенко постановил:

1. Образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины (далее - Организационный комитет). Утвердить персональный состав Организационного комитета. Организационному комитету в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

2. Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, и решения вопросов, связанных с их пребыванием в Украине.

3. Министерству внутренних дел Украины принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

4. Кабинету Министров Украины, Государственному управлению делами осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

5. Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

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Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования, т.е. 16 мая 2019 года.

Согласно документу, в состав организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины вошли: Боднар Петр Олегович (первый заместитель Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета (по согласованию), Днипров Алексей Сергеевич (руководитель Аппарата Администрации Президента Украины, сопредседатель Организационного комитета), Богдан Андрей Иосифович (представитель новоизбранного Президента Украины), Гелетей Валерий Викторович (начальник Управления государственной охраны Украины), Гресько Юрий Петрович (первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины), Климкин Павел Анатольевич (министр иностранных дел Украины), Кличко Виталий Владимирович (председатель Киевской городской государственной администрации), Колесник Игорь Иванович (первый заместитель начальника Генштаба ВСУ), Куцик Иван Маркович (руководитель Государственного управления делами), Мельник Ярослав Владимирович (руководитель Главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации Президента Украины), Наливайко Олег Игоревич (председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины), Нищук Евгений Николаевич (министр культуры Украины), Попов Роман Анатольевич (начальник Управления протокола Секретариата Кабинета Министров Украины), Тимошенко Кирилл Владленович (представитель новоизбранного Президента Украины), Шефир Сергей Нахманович (представитель новоизбранного Президента Украины), Яровой Сергей Анатольевич (первый заместитель Министра внутренних дел Украины)

Вместе с тем, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook подчеркнул, что "Указ Президента Порошенко о создании оргкомитета по проведению инаугурации новоизбранного Президента Зеленского - это еще один признак цивилизованной передачи власти и новых традиций в украинской политике".

"Кстати, представители новой власти, указанные в Указе, вчера участвовали в совещании по подготовке к инаугурации, состоявшейся в АП", - добавил он.