EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1494  126
Все про:Зеленский (1240) инаугурация (326) Порошенко (17481) указ (311) Цеголко (170)

 Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского. Это признак цивилизованной передачи власти, - Цеголко

Действующий Президент Украины Петр Порошенко подписал 16 мая Указ №228/2019 "Об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В Указе отмечается, что с целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, Порошенко постановил:

1. Образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины (далее - Организационный комитет). Утвердить персональный состав Организационного комитета. Организационному комитету в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

2. Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, и решения вопросов, связанных с их пребыванием в Украине.

3. Министерству внутренних дел Украины принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

4. Кабинету Министров Украины, Государственному управлению делами осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

5. Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования, т.е. 16 мая 2019 года.

Согласно документу, в состав организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины вошли: Боднар Петр Олегович (первый заместитель Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета (по согласованию), Днипров Алексей Сергеевич (руководитель Аппарата Администрации Президента Украины, сопредседатель Организационного комитета), Богдан Андрей Иосифович (представитель новоизбранного Президента Украины), Гелетей Валерий Викторович (начальник Управления государственной охраны Украины), Гресько Юрий Петрович (первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины), Климкин Павел Анатольевич (министр иностранных дел Украины), Кличко Виталий Владимирович (председатель Киевской городской государственной администрации), Колесник Игорь Иванович (первый заместитель начальника Генштаба ВСУ), Куцик Иван Маркович (руководитель Государственного управления делами), Мельник Ярослав Владимирович (руководитель Главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации Президента Украины), Наливайко Олег Игоревич (председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины), Нищук Евгений Николаевич (министр культуры Украины), Попов Роман Анатольевич (начальник Управления протокола Секретариата Кабинета Министров Украины), Тимошенко Кирилл Владленович (представитель новоизбранного Президента Украины), Шефир Сергей Нахманович (представитель новоизбранного Президента Украины), Яровой Сергей Анатольевич (первый заместитель Министра внутренних дел Украины)

Вместе с тем, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook подчеркнул, что "Указ Президента Порошенко о создании оргкомитета по проведению инаугурации новоизбранного Президента Зеленского - это еще один признак цивилизованной передачи власти и новых традиций в украинской политике".

"Кстати, представители новой власти, указанные в Указе, вчера участвовали в совещании по подготовке к инаугурации, состоявшейся в АП", - добавил он.

Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского. Это признак цивилизованной передачи власти, - Цеголко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127359
 
 
 Топ комментарии
 
Велика шана і повага такому крупному рєформатору - баризі Петру.
 показать весь комментарий
 
свиньи упирались, но все равно шли на шашлык. Следующий этап - мыролюбно отреформировать этих свнией.
 показать весь комментарий
 
клоунгурація Бєніного шута це ще більше посміховисько, ніж кінь Інцитат в Сенаті Риму. бидло-73 зі своїм "припіздентом" ввійде в історію
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Зебот, теперь Радой будет управлять Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
Где пэтька？оно хоть живое？ шо это за него цеголко варнякает？
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Где клован ? Он себе комнату снял в фейсбуке, или в твиттере ?
 показать весь комментарий
 
 
Ти за себе хвилюйся, а у Петра гошей вистачить ще на правнуків.
 показать весь комментарий
 
 
один из гошей это ты. Всего гошей у пэти 23%
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що своє твердження ти не будеш доводити, бо ти брехливий троль. Порошенко підписав Указ про створення оргкомітету з інавгурації Зеленського. Це ознака цивілізованої передачі влади, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8342
 показать весь комментарий
 
 
Преждевременная инаугурация приводит к недержанию булавы
 показать весь комментарий
 
 
я так не увидел_будет ли на сцене Рояль..Это новая украинская традиция-ну как вышыванка..по Роялю теперь узнают Украину в мире.!!
 показать весь комментарий
 
 
"Раньше сядет - раньше выйдет !" П. Порошенко 📝
 показать весь комментарий
 
 
Самое главное, что с 21 мая мы уже не будем читать, что порошенко создал , наградил , назначил .
Теперь будет разве что гройсмана мучать - типа дай покеруваты )))
 показать весь комментарий
 
 
Танечка - это питерский тролль. Судя по диалекту - бородатый бомж.
 показать весь комментарий
 
 
Я із самого початку коментарів цього ніку на Цензорі відчув агресію, хоча саме до неї від мене агресії не було. Тобто я стверджую, що вона пише проплачені коментарі.
 показать весь комментарий
 
тяжело выходит из парашенко каменный цветок хозяйки Медной горы....
 показать весь комментарий
 
 
А міг же ще поофшорить пару тижнів!Дємократ,нє?
А взагалі--*****,не до свідоса.Сподіваюсь почути про тебе в новинах в розділі "Кримінал".
 показать весь комментарий
 
 
У якості того, хто буде звинувачувати олігархів, яких ви обрали.
 показать весь комментарий
 
 
У Зеленского может быть свой взгляд и понимание вещей, которые ему может предложить гелетей и прочие порошенковские лизоблюды.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского. Это признак цивилизованной передачи власти, - Цеголко
 
 
 
 
 
 вверх