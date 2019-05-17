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 Двое детей утонули в оросительном канале в Запорожской области при попытке сделать селфи, - ГСЧС

15 мая в Запорожской области двое детей утонули в оросительном канале.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"15 мая в 18:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение от местных жителей о том, что в оросительном канале за с. Бурчак Михайловского района исчезли двое детей. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, двое мальчиков 2007-го и 2006 годов рождения, местные жители, пошли к оросительного каналу. Один из них решил сделать селфи, поскользнулся, упал в воду и исчез. Другой бросился спасать друга и также ушел под воду", – сказано в сообщении.

Спасатели подняли тела погибших на поверхность и передали сотрудникам полиции. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3127356
 
 
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Что за хвала? Что касается детей, то жаль,что их родители сумели им купить мобильные телефоны,но не сумели проконтролировать куда дети ходят и что с ними происходит.
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это за актер из немецкого фильма для взрослых? ))
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На некоторых селфи к сожалению не работают правильно Двое детей утонули в оросительном канале в Запорожской области при попытке сделать селфи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3691
Двое детей утонули в оросительном канале в Запорожской области при попытке сделать селфи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2251

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Что за хвала? Что касается детей, то жаль,что их родители сумели им купить мобильные телефоны,но не сумели проконтролировать куда дети ходят и что с ними происходит.
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На некоторых селфи к сожалению не работают правильно
Двое детей утонули в оросительном канале в Запорожской области при попытке сделать селфи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2251

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это за актер из немецкого фильма для взрослых? ))
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Продолжай в том же духе гнать. Типа "да разве мы говно едим? Вот вы говно ели!"
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Каким боком твое говно к теме разговора?
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Выплюнь немедленно, оно действительно здесь ни при чем.
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Та да, еще плыть и плыть, ведь свое вы давно пробили.
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у представителей семейства, где гаджеты на уровне бога, нет у таких нет границ. Чем глупее и отвратительней да и ещё не уместно вбросит, тем такие среди своих соплеменников хочет выделиться, но увы, умишко давление на кнопочки (в основном электронные) не прибавляет.
вот ниже козлодоеву смешно - ну а что хотеть то, такая реальность и таков результат.
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а он каким боком тут??!!!горе у людей ты х..ню постишь(((
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ну тема как-бы про селфи. Вот зеленый тоже селфиться любит, а значит существует вероятность, что с ним в теории может случиться несчастный случай, как и с любым другим селфи-филом.
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Шкода діток...
Співчуття батькам та рідним.
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на жаль багато селян пофігістично ставляться до того де бігають їхні діти..особливо після того, як дитині виповнилося 7-8 років...ось і результат. Дітей шкода...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое детей утонули в оросительном канале в Запорожской области при попытке сделать селфи, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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