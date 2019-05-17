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 Политика Украины
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 Украина передаст Канаде списки россиян, участвующих в притеснениях крымчан, для введения санкций, - Джемилев

Украина отправит Канаде список российских служащих, привлекаемых к нарушениям прав человека в Крыму, чтобы Оттава могла наложить на них санкции.

Об этом по результатам встреч в парламенте Канады заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы предложили ввести "список Магнитского" по Крыму и депутаты это хорошо восприняли. Мы договорились, что передадим перечень всех прокуроров, судей и других, кто участвует в притеснениях жителей Крыма, и канадцы будут включать их в санкционные списки", - сказал Джемилев.

Он уточнил, что Украина уже обладает необходимой информацией и готова немедленно направить в Канаду необходимые документы. "Перечень лиц у нас уже есть. Прокуратура Автономной республики Крым, которая сейчас базируется в Киеве, собирает все материалы, поэтому мы сможем передать этот список", - отметил депутат.

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Как сообщалось, Мустафа Джемилев вместе с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом сейчас находятся с многодневным визитом в Канаде. В пятницу они завершают свое пребывание в Оттаве и перелетают в Эдмонтон, где примут участие в церемонии поднятия крымскотатарского флага над мэрией города, а также проведут ряд встреч с местным руководством и украинским обществом.

Напомним, российский адвокат Сергей Магнитский погиб в России 16 ноября 2009 года, находясь под арестом, после разоблачения коррупционных злодеяний высшего руководства государства. США еще в 2012 году ввели санкции против российских чиновников, которых подозревают в нарушении прав человека. Впоследствии подобный закон принял Европарламент, Эстония и Великобритания. В позапрошлом году подобное законодательство, которое однако, не ограничивалось Россией, а распространялось на нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру, вступило в силу и в Канаде.

Источник: https://censor.net.ua/n3127351
 
   
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Вся кремлівська верхівка має бути під санкціями.
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Вже тошнить. Піддати САНКЦІЯМ. чИ НЕ КЕРАЩЕ = ВІДДАТИ СПИСКИ КІЛЄРАМ.
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Канадцам просто нужно рассказать про "Миротворец". Дальше они сами...
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