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 Политика Украины
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 Надеемся на Зеленского, - в МИД Венгрии отреагировали на подписание Порошенко закона об украинском языке

Министерство иностранных дел Венгрии 16 мая обнародовало заявление о подписании президентом Украины Петром Порошенко закона "О функционировании украинского языка как государственного".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Венгерские дипломаты назвали закон "соответствующим духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине.

"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого", - говорится в заявлении.

В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "вжимает права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для отмены языкового закона нет оснований, - Княжицкий

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая Закон был опубликован в официальной прессе.

В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3127348
 
   
 Топ комментарии
 
Венграм тексты в хремле пишут. .
В Словакии - словацкий государственный , при 10 процентах( вроде) венгерского населения . Все работают и говорят на словацком. Венгерскому Орбану сразу показали маршрут в сторону леса, и он заткнулся
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Венгры, если не хотите учить украинську мову - чемодан, вокзал, Будапешт Надеемся на Зеленского, - в МИД Венгрии отреагировали на подписание Порошенко закона об украинском языке - Цензор.НЕТ 464
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У Пороха была проукраинская позиция, которая не нравилась многим соседям. Сильная Украина не нужно не только России. Но теперь эти соседи надеются, что Зеленский все вернет обратно, когда Украине опять вернется ее комплекс неполноценности и она опять будет потакать всем хотелкам соседей
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Резолюция, которая теоретически может открыть двери для безусловного возвращения России в ПАСЕ, одобрена Комитетом министров, то есть согласована европейскими правительствами. И главные сторонники такого возвращения - Германия и Франция, что фактически подтвердил Климкин. Добавим: уходящий министр иностранных дел. Потому что уже через несколько недель в Украине будет новый министр, которому еще нужно будет вникать в суть проблемы и пытаться объяснить ее недавнему телевизионному артисту, вряд ли вообще что-то знающему о существовании Совета Европы. Как раз в это время все и может произойти: заседание регламентного комитета ПАСЕ, на котором должна быть подтверждено решение Комитета министров, назначено на 3 июня. Аккурат после инаугурации нового украинского президента.

Добавьте к этому фактическую неготовность Евросоюза обсуждать возможность введения новых санкций против России за "паспортизацию Донбасса", то есть фактическое торпедирование Минских соглашений; полное демонстративное отсутствие украинской темы на сочинских переговорах госсекретаря США Майка Помпео с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым; желание Дональда Трампа встретиться с российским коллегой на саммите в Осаке, несмотря на то что его требование об освобождении украинских моряков и кораблей было проигнорировано, - и мы увидим ясную картину происходящего. Запад просто дождался транзита власти в Киеве, чтобы изменить свои подходы к политике по отношению к Москве - ну или хотя бы продемонстрировать Владимиру Путину готовность к такому изменению. Краснеть больше не перед кем - не будет ни Порошенко, ни Климкина, никого, кто мог бы напомнить своим западным коллегам об их обязательствах и просто о ценностях. А украинцы сами избрали своим лидером человека, который накануне выборов объяснял своим соотечественникам, что самое главное - это перестать стрелять.

Вот Запад и перестал.
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И вишенка на тортик.
Сегодня группа Рейтинг опубликовала опрос, согласно которому более половины украинских граждан (55%), особенно в Южных и Восточных областях, жаждут прямых переговоров Владимира Зеленского с террористическими группировками ДНР и ЛНР в Донецке и Луганске. Это самые страшные цифры для страны, пережившей пять последних лет. Приговор журналистике и политическому классу. Мы не смогли объяснить половине страны, чем закончится для конкретной украинской семьи легализация боевиков за столом переговоров. Наверное, дело в формате, когда мы пытаемся объяснять сложные вещи сложно. Давайте я объясню на пальцах. Всего 10 коротких пунктов.

1. Путин хотел "Новороссию" (южные и восточные области Украины). Не вышло. Захватили только Крым, Донецк и Луганск.

2. Чтобы забрать их, пришлось посылать целую армию, за что против РФ введены санкции Евросоюзом.

3. В Донецке и Луганске погибли десятки тысяч людей. Сотни тысяч стали переселенцами. Бедность, смерть, разруха.

4. Прошло пять лет. Путин больше не хочет "Новороссию"? Нет, он постоянно говорит, что хочет. Хочет Харьков, Одессу, Николаев, Днепр, Херсон, Запорожье.

5. Как забрать? Заставить Украину признать террористов в Донецке и Луганске стороной переговоров. Чтобы Украина договорилась не с Россией, а с марионетками. И приняла их обратно.

6. Когда Украина признает ДНР и ЛНР - наступает следующий этап "Новороссии". Террористические организации образуются в Харькове, Одессе и других городах.

7. Снова смерть и война. Теперь в Одессе, Днепре, Харькове. Под флагами боевиков ДНР и ЛНР регулярная российская армия стирает город за городом.

8. Формируется раскол по Днепру. Россия и Украина ведут ожесточенную и изнурительную войну на улицах ваших городов.

9. Участники опроса группы Рейтинг спасаются из Одессы, бегут из Харькова, гибнут десятки тысяч гражданских.

10. Вы, ваши родственники, ваши дети - мертвы. Мир "любой ценой" установлен.

Это самое простое объяснение того, что происходит и что ждет тех, кто выбирает "прямые переговоры" с террористами ДНР и ЛНР. Не будет по-другому. Это можно доказывать и объяснять в деталях. Приводить цитаты. Приводить факты. Но мы это делали пять лет. И спустя пять лет половина страны выбирает смерть. Если вы не хотите думать, за что вы голосуете и что выбираете - вы умрете. И половина Украины сделала к этому первый шаг.

Если вы голосуете за "прямые переговоры" с боевиками, придумайте заранее, куда вы будете бежать. Я, например, пишу из Киева. Война здесь будет эхом. Но вам, тем, кто выбирает прямые переговоры, пора оценить степень подготовки бомбоубежищ вокруг своих домов. Война будет на ваших улицах. В ваших квартирах и домах. У вас не будет еды. Не будет работы. Не будет денег. И вам пора объяснять своим детям, как держать автомат. Вам пора объяснять своим мамам и отцам, что делать, когда начинается артобстрел. Вам пора составлять план побега из города в мирные области Украины. Вы этого еще не сделали, но вы за прямые переговоры? Тогда вы просто безумны. И это тоже приговор - целой нации.
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На Зе сподівається ще й *****+140 мільонів свсобак + місцева зрад*бана мразь і вата.
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Сподіваємося на Зеленського, - у МЗС Угорщини відреагували на підписання Порошенком закону про українську мову - Цензор.НЕТ 735
Ці азіати, яких на свою голову Київська Русь тисячі років тому пропустила через свої землі в Панонію колись заспокоються?!
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В Угорщині одна держ мова і вони ще більші націоналісти ніж українці!
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Зеля просто проведет референдум, как обещал и делов то...
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Правильно. И единственным государственным языком в Украине останется украинский.
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...сомневаюсь я однако, судя по результам выбров. Скорее всего, за что боролись, на то и напоролись. Будет два языка на всех эфирах и гопредпрятиях. В Днепре на ураинском никто не разговаривает.
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І це по вашому добре ???
І далі будете москалями ?
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кацап - от як ви- ніколи не стане європейцем, бо росія не європейська держава, а Україна - так.
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это вы никогда не станете европейцми, если будете на всх вешать ярлыки.
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Если для тебя разделение "москаль-не москаль" проходит по мове, то ты придурок. Бойко - твой кумир, потому как "не москаль"
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Не по мові, а по ставленню до мови.
Я чесно не можу уявити патріота, не москаля, який би не шанував українську.
Людина, російськомовна, яка виступає за окремий від росії шлях, обов'язково підтримає мовний закон.
Лише вата, запроданці, перевертні та інша сволота, подекуди бувають україномовні екземпляри, буде пручатися...
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а может быть и онин - русский! Как решит референдум.
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з реперендумами - в ордло.
мабуть це крапка в моїх сподіваннях побачити у вас хоч щось про українське...
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каждый видит только то, что хочет видеть!
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та знаний москаль з "русскоговорящей челюстью"
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Знаєте як кажуть на росії
росія закінчується там, де вже не лунає російська мова..
Отже ви своєю промовистою ПОЗОЮ навмисне влаштовуєте осередки росії в Україні.
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В московии на него тоже надеются и уповают)
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А зачем надеятся, соберите денег и вперёд.
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Уот ду ю ноу эбаут Иуроп факин дамбас?
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да.. он здєлаєт так много.. -
надеясь,лохи вновь включили зомбоящик Сподіваємося на Зеленського, - у МЗС Угорщини відреагували на підписання Порошенком закону про українську мову - Цензор.НЕТ 1914
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Прикольно. Украина ничем не отличася от царской Раши - тюрьмы народов, где запрещали другие языки.
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Игорь Д..упа-шо ты кажешь??Украина-тюрьма народов))Да вы,батенька-самого Ленина переплюнул)))
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...а по теме ни как? Вместо мозгов дурные мтодички? Почему нэ на дэрж мове?
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Игорь Д.упа-советую полистать Ленина..ты знаешь-бывает полезно..как и "Майн кампф"..а тогда делай выводы-что Украина -тюрьма народов..хотя-чукча не читатель..чукча-писатель.
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Даже Гитлер не зпрещал другие языки общения.
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І що, в Німеччині в 30-40 их роках було кілька державних мов? Не пишіть нісенітниці
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одгого языка вообще небыло, говорли на диалектах земель. Неговоря о отсальных еврпйских.
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Трепло кацапское, где в Законе запрет других языков?
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В п....де. Ты ссылку на Закон дай, тварь тупая.
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...чмо безродное, купи книжку "гугл для чаников", у нищих слуг нет. Там ты увидишь, что перечислены ВСЕ сферы деятельности человека.
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Тварь кацапская, тебе запрещают на Цензоре по-русски писать? Тебе запрещают на нем общаться? Купи себе мозги, хотя бы куриные, урод тупой. "Д" - означает дИбил?
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подожди, еще не вечер! Юзер Ксеня уже орет, что бы всех повыгоняли.
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жаль что не сохрарнил скрины, когд у меня был ник с русской фамилией. Впердь буду делать. Инче вас порохоботов, не выведишь на чистую воду.
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Дійсно шкода, бо ти поводився як кацап з росєйкі, без жодної відмінності.
Нехай би всі почитали.
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..включая сферы культуры и услуг! Т.е. все что угодно!!! Даже в парке и на рынке низзя.
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Для мира будет шоу с кловном, для Украины - позор.
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зато у никого в мире нет преза,так лихо выстукивающего ..уем по роялю))
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2014 год - тягнибоки в ВР проталкивают языковой закон, который ложится в основу российской пропаганды по розжиганию конфликта на Донбассе. Результат - война есть, а закона нет, Турчинов как и.о.президента тот закон не подписал.
2019 год - опять принят хороший языковой закон, но, в силу того, что на многих территориях Украины украинский язык вообще не применяется в быту и на работе, возникнет много сложностей с реализацией закона. Поэтому для начала надо было провести лингвистическую экспертизу по регионам, разработать методики обучения, создать учебные центры и установить более поздние сроки внедрения закона и т.д. Например, любой гражданин из юго-восточных регионов захочет баллотироваться в депутаты ВР и повысить уровень знания украинского языка, а в новом законе нет определения кто финансирует и организовывает такие учебные центры, так что закон выгоден только политикам из БПП и регионалам перед выборами. Опять реализуется политика раскола страны по этническому признаку.
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Николай Хохол..прекращай чушь нести!!в Украине,видите ли,не знают Украинский язык..а кто захочет баллотироватся в Раду-пусть сидит и учит!!а нет-говно марки 73% мешает..кстати-посмотри как филигранно общаются на укр.языке крымские татары..нам бы поучиться.
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Это назывется, за что боролись, на то и напоролсь. Если до этого русскоязычное население терпимо относилсь к украинскому языку, то перь вынесут на реферндум. Пусть скажут спасибо Пете и его кортавому спикеру.
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Когда зеля не досидит до НГ -пусть скажет спасибо вам) никто мокшанским недобиткам референдить в Украине не даст...
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Если чел,прожив в Украине жизнь,не смог выучить хотя бы до среднего уровня родственный,понятный язык, то место ему не в депутатах ВР,а в интернате для умственно отсталых..
какие,блд,"учебные центры","методики обучения" - это что,космонавтов обучать? любой заробитчанин в Польше,Чехии,через полгода шпрехает,как родной - так что,кацапне мешает дома
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Ждать осталось недолго!
Хороший сайт --> https://isitdone.today/
Сподіваємося на Зеленського, - у МЗС Угорщини відреагували на підписання Порошенком закону про українську мову - Цензор.НЕТ 5959

Обещания меняются раз в 4 секунды! А после вступления в должность обратный отсчет сменится на подсчет вперёд.

З.Ы. Там пока такой список, добавляйте в комментах:

'Ахметов сяде',
'Доллар буде по 8',
'Війна скінчиться' ,
'Комуналка знизиться',
'Медведчук сяде',
'Корупціонери зникнуть',
'Зарплати по 4000 долларів у вчителів будуть',
'Все буде Зе!Шибісь',
'Стане видно, хто де крав',
'Саджати почнуть',
'Епоха бідності скінчиться'
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зеленкины, если вы не будете благодарны украинцам, что они вам позволяют болтать на рюзьком -зели не будет к НГ) мы вам пореферендим, мокши недобитые...
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ЗА ПОДДЕРЖКУ СЕПАРАТИСТОВ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ - РАССТРЕЛ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеемся на Зеленского, - в МИД Венгрии отреагировали на подписание Порошенко закона об украинском языке
 
 
 
 
 
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