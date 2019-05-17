 Надеемся на Зеленского, - в МИД Венгрии отреагировали на подписание Порошенко закона об украинском языке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
Венгерские дипломаты назвали закон "соответствующим духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине.
"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого", - говорится в заявлении.
В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "вжимает права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая Закон был опубликован в официальной прессе.
В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.
Добавьте к этому фактическую неготовность Евросоюза обсуждать возможность введения новых санкций против России за "паспортизацию Донбасса", то есть фактическое торпедирование Минских соглашений; полное демонстративное отсутствие украинской темы на сочинских переговорах госсекретаря США Майка Помпео с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым; желание Дональда Трампа встретиться с российским коллегой на саммите в Осаке, несмотря на то что его требование об освобождении украинских моряков и кораблей было проигнорировано, - и мы увидим ясную картину происходящего. Запад просто дождался транзита власти в Киеве, чтобы изменить свои подходы к политике по отношению к Москве - ну или хотя бы продемонстрировать Владимиру Путину готовность к такому изменению. Краснеть больше не перед кем - не будет ни Порошенко, ни Климкина, никого, кто мог бы напомнить своим западным коллегам об их обязательствах и просто о ценностях. А украинцы сами избрали своим лидером человека, который накануне выборов объяснял своим соотечественникам, что самое главное - это перестать стрелять.
Вот Запад и перестал.
Сегодня группа Рейтинг опубликовала опрос, согласно которому более половины украинских граждан (55%), особенно в Южных и Восточных областях, жаждут прямых переговоров Владимира Зеленского с террористическими группировками ДНР и ЛНР в Донецке и Луганске. Это самые страшные цифры для страны, пережившей пять последних лет. Приговор журналистике и политическому классу. Мы не смогли объяснить половине страны, чем закончится для конкретной украинской семьи легализация боевиков за столом переговоров. Наверное, дело в формате, когда мы пытаемся объяснять сложные вещи сложно. Давайте я объясню на пальцах. Всего 10 коротких пунктов.
1. Путин хотел "Новороссию" (южные и восточные области Украины). Не вышло. Захватили только Крым, Донецк и Луганск.
2. Чтобы забрать их, пришлось посылать целую армию, за что против РФ введены санкции Евросоюзом.
3. В Донецке и Луганске погибли десятки тысяч людей. Сотни тысяч стали переселенцами. Бедность, смерть, разруха.
4. Прошло пять лет. Путин больше не хочет "Новороссию"? Нет, он постоянно говорит, что хочет. Хочет Харьков, Одессу, Николаев, Днепр, Херсон, Запорожье.
5. Как забрать? Заставить Украину признать террористов в Донецке и Луганске стороной переговоров. Чтобы Украина договорилась не с Россией, а с марионетками. И приняла их обратно.
6. Когда Украина признает ДНР и ЛНР - наступает следующий этап "Новороссии". Террористические организации образуются в Харькове, Одессе и других городах.
7. Снова смерть и война. Теперь в Одессе, Днепре, Харькове. Под флагами боевиков ДНР и ЛНР регулярная российская армия стирает город за городом.
8. Формируется раскол по Днепру. Россия и Украина ведут ожесточенную и изнурительную войну на улицах ваших городов.
9. Участники опроса группы Рейтинг спасаются из Одессы, бегут из Харькова, гибнут десятки тысяч гражданских.
10. Вы, ваши родственники, ваши дети - мертвы. Мир "любой ценой" установлен.
Это самое простое объяснение того, что происходит и что ждет тех, кто выбирает "прямые переговоры" с террористами ДНР и ЛНР. Не будет по-другому. Это можно доказывать и объяснять в деталях. Приводить цитаты. Приводить факты. Но мы это делали пять лет. И спустя пять лет половина страны выбирает смерть. Если вы не хотите думать, за что вы голосуете и что выбираете - вы умрете. И половина Украины сделала к этому первый шаг.
Если вы голосуете за "прямые переговоры" с боевиками, придумайте заранее, куда вы будете бежать. Я, например, пишу из Киева. Война здесь будет эхом. Но вам, тем, кто выбирает прямые переговоры, пора оценить степень подготовки бомбоубежищ вокруг своих домов. Война будет на ваших улицах. В ваших квартирах и домах. У вас не будет еды. Не будет работы. Не будет денег. И вам пора объяснять своим детям, как держать автомат. Вам пора объяснять своим мамам и отцам, что делать, когда начинается артобстрел. Вам пора составлять план побега из города в мирные области Украины. Вы этого еще не сделали, но вы за прямые переговоры? Тогда вы просто безумны. И это тоже приговор - целой нации.
Ці азіати, яких на свою голову Київська Русь тисячі років тому пропустила через свої землі в Панонію колись заспокоються?!
І далі будете москалями ?
Я чесно не можу уявити патріота, не москаля, який би не шанував українську.
Людина, російськомовна, яка виступає за окремий від росії шлях, обов'язково підтримає мовний закон.
Лише вата, запроданці, перевертні та інша сволота, подекуди бувають україномовні екземпляри, буде пручатися...
мабуть це крапка в моїх сподіваннях побачити у вас хоч щось про українське...
росія закінчується там, де вже не лунає російська мова..
Отже ви своєю промовистою ПОЗОЮ навмисне влаштовуєте осередки росії в Україні.
надеясь,лохи вновь включили зомбоящик
Нехай би всі почитали.
2019 год - опять принят хороший языковой закон, но, в силу того, что на многих территориях Украины украинский язык вообще не применяется в быту и на работе, возникнет много сложностей с реализацией закона. Поэтому для начала надо было провести лингвистическую экспертизу по регионам, разработать методики обучения, создать учебные центры и установить более поздние сроки внедрения закона и т.д. Например, любой гражданин из юго-восточных регионов захочет баллотироваться в депутаты ВР и повысить уровень знания украинского языка, а в новом законе нет определения кто финансирует и организовывает такие учебные центры, так что закон выгоден только политикам из БПП и регионалам перед выборами. Опять реализуется политика раскола страны по этническому признаку.
какие,блд,"учебные центры","методики обучения" - это что,космонавтов обучать? любой заробитчанин в Польше,Чехии,через полгода шпрехает,как родной - так что,кацапне мешает дома
Хороший сайт --> https://isitdone.today/
Обещания меняются раз в 4 секунды! А после вступления в должность обратный отсчет сменится на подсчет вперёд.
З.Ы. Там пока такой список, добавляйте в комментах:
'Ахметов сяде',
'Доллар буде по 8',
'Війна скінчиться' ,
'Комуналка знизиться',
'Медведчук сяде',
'Корупціонери зникнуть',
'Зарплати по 4000 долларів у вчителів будуть',
'Все буде Зе!Шибісь',
'Стане видно, хто де крав',
'Саджати почнуть',
'Епоха бідності скінчиться'
Всё, точка! Иное даже не обсуждается...