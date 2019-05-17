 Комитет по ассигнованиям Конгресса США утвердил законопроект о помощи Украине в сумме $445,7 млн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США на официальной странице в Facebook.

"Проект "Закона о ассигнований Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020 финансовый год" определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме $ 445 700 000 долл. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере 115 млн. долл. для предоставления нашему государству помощи в сфере безопасности по программе "Международное военное финансирование"", - сказано в сообщении.

При этом в дипведомстве подчеркнули, что "указанный документ запрещает направление средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территорией Украины".

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Кроме того, Комитет рекомендовал Госдепу США и Агентству США по международному развитию продолжать взаимодействие с украинской стороной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, в помощи новосозданному Министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ.

Также отмечается, что для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан Президентом США.