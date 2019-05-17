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 Политика Украины, Экономика
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 Комитет по ассигнованиям Конгресса США утвердил законопроект о помощи Украине в сумме $445,7 млн

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США на официальной странице в Facebook.

"Проект "Закона о ассигнований Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020 финансовый год" определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме $ 445 700 000 долл. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере 115 млн. долл. для предоставления нашему государству помощи в сфере безопасности по программе "Международное военное финансирование"", - сказано в сообщении.

При этом в дипведомстве подчеркнули, что "указанный документ запрещает направление средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территорией Украины".

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Кроме того, Комитет рекомендовал Госдепу США и Агентству США по международному развитию продолжать взаимодействие с украинской стороной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, в помощи новосозданному Министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ.

Также отмечается, что для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан Президентом США.

Комитет по ассигнованиям Конгресса США утвердил законопроект о помощи Украине в сумме $445,7 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127346
 
   
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😂🤣 всё что Порох "надеребанил" видно отлично по тому, как преобразилась, за последние 4 года, наша Армия!! но зебилы продолжают блеять про "разворовывание"
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навряд чи ці кошти хтось дерибанив.
штати відслідковують кожний цент.
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ваши чиновники ? а вы с откудава ?
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Порошенко в шоке, он уже не сможет их раздерибанить.
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навряд чи ці кошти хтось дерибанив.
штати відслідковують кожний цент.
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Лежалий товар, доводиться допрацьовувати по старим методичкам Ось скоро нові отримають, "парламентські", буде шоу. Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн - Цензор.НЕТ 1523 Зе-беню обпьовувати, начебто, і не можна, але лекторат, в партійне стійло, повернути потрібно. Запасаємось попкорном Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн - Цензор.НЕТ 1091
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😂🤣 всё что Порох "надеребанил" видно отлично по тому, как преобразилась, за последние 4 года, наша Армия!! но зебилы продолжают блеять про "разворовывание"
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зря выделили. наши чиновники скорей всего все украдут(
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с Украины. а что не так? ворье все украдет
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бачу, ви мантри **********..
не буду заважати.
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С Чебоксар, наверное.
Очень рекомендуют лахтинские, как направление, популяризованное в "12 стульях" Кисой Воробьяниновым.
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так роблють кацапи з ножками Буша, тут Штати усе побачать та надають...
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"определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме $ 445 700 000 долл. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере 115 млн. долл. для предоставления нашему государству помощи в сфере безопасности по программе "Международное военное финансирование"", - сказано в сообщении." Источник: https://censor.net.ua/n3127346

"Этому ВСУ дадут, этому дадут, а тому "коземанде" - не дадут." Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн - Цензор.НЕТ 381
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Ооо! Как раз 4 штуки F35 было бы неплохо, по чуть-чуть по чуть-чуть, смотри и полк уже есть, а это уже что-то!!!!
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а може краще Рапторів, трошке більше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет по ассигнованиям Конгресса США утвердил законопроект о помощи Украине в сумме $445,7 млн
 
 
 
 
 
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