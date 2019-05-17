 Украина выполнила ряд своих обязательств по минским соглашениям, а РФ - нет, - американский дипломат Кемиан в ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Первый пункт Минских договоренностях призывает к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня, однако управляемые Россией силы никогда не давали случиться настоящему и устойчивому прекращению огня. Несмотря на неспособность России выполнить свои обязательства в сфере безопасности, украинское правительство выполнило ряд своих политических обязательств: президент одобрил закон об особом статусе Донбасса, Рада приняла закон об амнистии, а украинские лидеры неоднократно призывали к обмену заключенными "всех на всех". Украинское правительство сделало эти шаги, в то время, как управляемые Россией войска продолжали нападения на украинских солдат", - заявил он.

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Американский дипломат указал на то, что дальнейшие политические шаги в рамках реализации Минска - включительно с проведением местных выборов на Донбассе согласно украинскому законодательству - "невозможны, поскольку часть Востока Украины остается под контролем России".

"Россия понимает это, но отказывается от серьезного подхода к переговорам о международных силах безопасности, которые могли бы создать опасные условия, необходимые для выполнения остальной Украиной своих обязательств в рамках Минска. Следует отдать должное Украине за принятые политические шаги, предусмотренные Минском, в то время, как Россия отказывается выполнять свои опасные обязательства", - подчеркнул Кемиан.

Вместе с тем, глава американской дипмиссии в ОБСЕ напомнил, что члены Постоянного совета ОБСЕ выступили с осуждением решения Кремля о выдаче российских паспортов на оккупированных районах Донбасса. Он подчеркнул, что США требуют от России прекратить эту дестабилизационную политику, которая нарушает суверенитет Украины и мешает ожидаемой реинтеграции этих районов с другой частью Украины. Также американская сторона возобновила свой призыв к РФ освободить украинские корабли и военнослужащих, которые были захвачены 25 ноября 2018 года у Керченского пролива.