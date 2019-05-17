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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (3638) Россия (72808) США (14969) минские соглашения (2566) Кемиан (1)

 Украина выполнила ряд своих обязательств по минским соглашениям, а РФ - нет, - американский дипломат Кемиан в ОБСЕ

Украинское правительство, наряду с преданностью всеобъемлющему и устойчивому прекращению огня на Донбассе, выполнила свои политические обязательства в рамках минских договоренностей, а Россия была неспособна выполнить свои.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Первый пункт Минских договоренностях призывает к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня, однако управляемые Россией силы никогда не давали случиться настоящему и устойчивому прекращению огня. Несмотря на неспособность России выполнить свои обязательства в сфере безопасности, украинское правительство выполнило ряд своих политических обязательств: президент одобрил закон об особом статусе Донбасса, Рада приняла закон об амнистии, а украинские лидеры неоднократно призывали к обмену заключенными "всех на всех". Украинское правительство сделало эти шаги, в то время, как управляемые Россией войска продолжали нападения на украинских солдат", - заявил он.

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Американский дипломат указал на то, что дальнейшие политические шаги в рамках реализации Минска - включительно с проведением местных выборов на Донбассе согласно украинскому законодательству - "невозможны, поскольку часть Востока Украины остается под контролем России".

"Россия понимает это, но отказывается от серьезного подхода к переговорам о международных силах безопасности, которые могли бы создать опасные условия, необходимые для выполнения остальной Украиной своих обязательств в рамках Минска. Следует отдать должное Украине за принятые политические шаги, предусмотренные Минском, в то время, как Россия отказывается выполнять свои опасные обязательства", - подчеркнул Кемиан.

Вместе с тем, глава американской дипмиссии в ОБСЕ напомнил, что члены Постоянного совета ОБСЕ выступили с осуждением решения Кремля о выдаче российских паспортов на оккупированных районах Донбасса. Он подчеркнул, что США требуют от России прекратить эту дестабилизационную политику, которая нарушает суверенитет Украины и мешает ожидаемой реинтеграции этих районов с другой частью Украины. Также американская сторона возобновила свой призыв к РФ освободить украинские корабли и военнослужащих, которые были захвачены 25 ноября 2018 года у Керченского пролива.

Источник: https://censor.net.ua/n3127345
 
   
 Топ комментарии
 
В русні своя схема - абхазія, придністров'я.
Поки що їх все влаштовує.
А на фоні економічної війни штатів з Китаєм вони взагалі у вигідній позиції та і ПП2 надасть їм впевненості та впливу на європейські країни.
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Серйозно? Така потужна, різка заява. Ще до ядерної війни призведе. Треба сідати за стіл переговорів.
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тож у США мають розуміти, що повалення режиму ботоксного недофюрера і фсб-шної хунти на часі
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тож у США мають розуміти, що повалення режиму ботоксного недофюрера і фсб-шної хунти на часі
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Серйозно? Така потужна, різка заява. Ще до ядерної війни призведе. Треба сідати за стіл переговорів.
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В русні своя схема - абхазія, придністров'я.
Поки що їх все влаштовує.
А на фоні економічної війни штатів з Китаєм вони взагалі у вигідній позиції та і ПП2 надасть їм впевненості та впливу на європейські країни.
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А стурбованість не забув висловити Кеміан.?
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Хотелось бы узнать какие у эрэфии по минскому договорняку обязательства?🤔 По этому договорняку она не является участником конфликта, а является посредником. Слава шоколадному клептоману! http://pauluskp.com/news/8ed19cb18 http Порошенко через украинский суд доказал, что войны с Россией нет / 12 мая 2016 года /.
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Так, говоришь, что подписи представителя паРаши под Минскими соглашениями нет?
Лахта, ты забыл произнести - мародёр и барыга.
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И тут до меня дошло почему некоторые типы вроде Коломойского, Зе...., начали вещать про отсутствие расейских войск на Луганде - эти суки хотят провести там выборы!
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Так Меркель с Оландом считали, что можно проводить, а Порошенко переубедил, что пока не перестанут стрелять это небезопасно и они согласились...
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Меркель с Оландом были бы даже очень непротив, если бы мы еще и отказались от Крыма и все эти санкции, которые так мешают немецкому бизнесу можно было бы одним разом снять и больше не париться!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина выполнила ряд своих обязательств по минским соглашениям, а РФ - нет, - американский дипломат Кемиан в ОБСЕ
 
 
 
 
 
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