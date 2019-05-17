 В преддверии инаугурации Зеленского отчитаюсь, дам ему советы и сложу свои полномочия, - Ирина Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе БПП "Солидарность".
"Я в преддверии инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия... Приглашаю всех журналистов на 12:00 на брифинг. Я отчитаюсь и дам советы новоизбранному президенту Зеленскому, как не воевать, а конструктивно работать с парламентом на примере работы Президента Порошенко, которым было подано 158 законов, из них принято 128. Было подано больше всего изменений в Конституцию, которые были поддержаны парламентом", - подчеркнула Луценко.
Напомним, 16 мая, Верховная Рада приняла решение о проведении инаугурации Зеленского в понедельник, 20 мая. За соответствующее постановление проголосовали 315 народных депутатов.
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Комментируя их решение, советник Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что таким образом парламент решил "насолить украинскому народу" и "создать проблемы для зарубежных гостей". Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Да уйди ты просто, пожалуйста, и желательно навсегда. Вместе со своим мужем-Деформатором. Под песню группы «Ленинград» ДОРОЖНАЯ.
которую со временем все ЗЗблоиды "возлюбят" точно также как и "управляющую страной кухарку" бабу Иру...
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья... А затем...
Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был никем, тот станет всем...".
"Разрушили"? Да... И что "ПОСТРОИЛИ"?
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья... А затем...
Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был никем, тот станет всем...".
"Разрушили"? Да... И что "ПОСТРОИЛИ"?
Просто уйди и дай совет своему мужу поступить так же
Две Ирки минус - это уже плюс , но очень маленький
Кому ты нужна, Ирка-проститутка, со своими отчетами? Тут есть кому заняться аудитом в новой команде! Они сами найдут, как тебя "закрыть"..
В Ирине Луценко есть и польза. Она своим прекрасны, женственным, хоть и немного потасканным, образом - весьма живописно олицетворяет всю прошедшую шоколадную пятилетку под девизом ЖИТИ ПО-НОВОМУ
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Записаться на прием к президенту нужно или в письменной виде. Сейчас Зе бросит все дела, и будет слушать твой брифинг .
Я тоже ходил давать наставления управляющему!