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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:инаугурация (326) отставка (2359) Луценко Ирина (394)

 В преддверии инаугурации Зеленского отчитаюсь, дам ему советы и сложу свои полномочия, - Ирина Луценко

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе БПП "Солидарность".

"Я в преддверии инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия... Приглашаю всех журналистов на 12:00 на брифинг. Я отчитаюсь и дам советы новоизбранному президенту Зеленскому, как не воевать, а конструктивно работать с парламентом на примере работы Президента Порошенко, которым было подано 158 законов, из них принято 128. Было подано больше всего изменений в Конституцию, которые были поддержаны парламентом", - подчеркнула Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков

Напомним, 16 мая, Верховная Рада приняла решение о проведении инаугурации Зеленского в понедельник, 20 мая. За соответствующее постановление проголосовали 315 народных депутатов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского

Комментируя их решение, советник Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что таким образом парламент решил "насолить украинскому народу" и "создать проблемы для зарубежных гостей". Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации в воскресенье, 19 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3127343
 
   
 Топ комментарии
 
Даст советы? СОВЕТЫ??? Как варить настойку из жаб и летучих мышей в полнолуние?
Да уйди ты просто, пожалуйста, и желательно навсегда. Вместе со своим мужем-Деформатором. Под песню группы «Ленинград» ДОРОЖНАЯ.
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Складай барахлішко і на зону. Чесною і добросовісною працею спокутувати гріхи та злочини перед народом України.
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Складай барахлішко і на зону. Чесною і добросовісною працею спокутувати гріхи та злочини перед народом України.
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Эта Баба Ежка будет советы давать? Представляю эти "советы". В тюрьму ее надо и поскорее.
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Даст советы? СОВЕТЫ??? Как варить настойку из жаб и летучих мышей в полнолуние?
Да уйди ты просто, пожалуйста, и желательно навсегда. Вместе со своим мужем-Деформатором. Под песню группы «Ленинград» ДОРОЖНАЯ.
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Луценчиха собирается уступить свой титул "Горгона третьего тысячелетия" жене Зеленского,
которую со временем все ЗЗблоиды "возлюбят" точно также как и "управляющую страной кухарку" бабу Иру...
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Советы? Вероятно она рассчитывает на минеты розданные...)
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Представителем ЗЕбена в ВРУ будет жопастая Гадя Сявченко
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Луценко так и не поумнела. Не понимает, что ее советы Зеленскому не нужны.
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Иванов-Зе!билу советы не нужны..какие могут быть советы ПреЗЕ!денту,который так лихо лупит Зе!лупой по роялю...))))
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Нам повезло, а Югику нет. Ему с этим жить.
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Каждый несет свой крест даже такой корявый..
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яКЩО ХАТИНКА ПЛОЩЕЮ 860 квадратів, є шанси Югі десь сховатися від такого щастя.
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Пусть эта дама "третьего тысячелетия" оставит свои советы при себе и начинает думать как объяснить будущему следствию откуда такое богатство неожиданно с неба рухнуло.. В преддверии инаугурации Зеленского отчитаюсь, дам ему советы и сложу свои полномочия, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 6822
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Всё всегда заканчивается хорошо. Если всё закончилось плохо, значит, это ещё не конец!
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Они в БПП вместе со своим параноидальным ПАПой страдают манией величия . Возомнили себя центром Вселенной . Идите уже и не мешайте , государственники вороватые.
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Ох, и набежало "батраков лахтинских" и "блазенят" злорадствующих... Ну, первых понять можно: по "методичке" так прописано - "чем "хахлам" хуже, тем лучше...". Но вторым-то, что за интерес? "Луценчиха", конечно, "не подарок", но КОГО они на её место поставят? Умные люди сначала замену старому готовят, а потом снимают деталь и ставят новую... А у вас НЕТ, ПОКА, НИКОГО, кто займёт её место... Вам не кажется, что "мы уже это проходили..."?
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья... А затем...
Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был никем, тот станет всем...".
"Разрушили"? Да... И что "ПОСТРОИЛИ"?
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Я лучше посмеюсь... С вас, идиотов... Когда вы увидите, в какое говно вы "вступили"...
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Яр..они не только в говно вступили-73%с удовольствием нырнули в говно Каломойского..принимая его за грязь Мертвого моря..
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Кацапский замполит с лексиконом прапорщика, что ты хочешь гавкнуть? Что никто кроме Птеродактиля третьего тысячелетия до нашей эры никто не сможет верещать "Вынеси казла!" и бляхать с трибуны парламента?
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Форза тріпло.
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Ох, и набежало "батраков лахтинских" и "блазенят" злорадствующих... Ну, первых понять можно: по "методичке" так прописано - "чем "хахлам" хуже, тем лучше...". Но вторым-то, что за интерес? "Луценчиха", конечно, "не подарок", но КОГО они на её место поставят? Умные люди сначала замену старому готовят, а потом снимают деталь и ставят новую... А у вас НЕТ, ПОКА, НИКОГО, кто займёт её место... Вам не кажется, что "мы уже это проходили..."?
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья... А затем...
Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был никем, тот станет всем...".
"Разрушили"? Да... И что "ПОСТРОИЛИ"?
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Да это кто-то из наших "старых знакомых", "лахтинцев", только под новым "ником"... Они, когда их "раскусили" и начинают реально "посылать", меняют ник... Вот только "лексикон" остаётся прежний... Я порылся в перечне "эпитетов", которыми меня "поклонники" наградили, в течение последних двух лет, и нашёл похожие словесные обороты (жаль, что я не отмечал, кто именно тот или иной "эпитет", употребил)...
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Посмотрел на список "лайкнувших"... Сверил со списком - "Лахта"... "Один в один"...
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У кловуна своїх савєтчиків вагон.
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Я плакаль)
Просто уйди и дай совет своему мужу поступить так же
Две Ирки минус - это уже плюс , но очень маленький
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Бляха Муха, оце так поворот. Радниця баба Яга)))
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Что это дубенская дочка "бабы Яги" вообразила...Посмотри на себя...и садись в ступу - ЗЕ в твоих нравоучениях не нуждается...Тупоголовая карьеристка...Дай себе внушения как ты выглядишь...Вышла в люди за счет Луценка которого во Львове принудительно женила на себе...Падло...
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С новости поржал искренне!
Кому ты нужна, Ирка-проститутка, со своими отчетами? Тут есть кому заняться аудитом в новой команде! Они сами найдут, как тебя "закрыть"..
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НО!!!
В Ирине Луценко есть и польза. Она своим прекрасны, женственным, хоть и немного потасканным, образом - весьма живописно олицетворяет всю прошедшую шоколадную пятилетку под девизом ЖИТИ ПО-НОВОМУ
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так я не услышал от этой дамы главного-Путин нападет или нет?
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Ні честі, ні совісті, ні гонору і поваги нема в тих особин !!! Дивитися гидко на тих хробаків !!!Зверніть увагу на нашу владу , починаючи від голови ,депутата сільської ради , до ВРУ і президента !!! Нормальних там 0,0000001 !!! Чому так ?!!!
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Она не советница, минетница. С такой заточкой Югику глаз может запросто выколоть. Он с ней в гермошлеме с закрытым забралом ложится спать.
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"Я в преддверии инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия... Приглашаю всех журналистов на 12:00 на брифинг. Я отчитаюсь и дам советы новоизбранному президенту Зеленскому Источник: https://censor.net.ua/n3127343
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Записаться на прием к президенту нужно или в письменной виде. Сейчас Зе бросит все дела, и будет слушать твой брифинг .
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Дожились... Эта семейка у президента служили вместо цепных псов, по команде "фас" гнобили любого, кто выступил против воровства Порошеко, а теперь оно еще будет давать советы... Чему ты можешь научить, погань...
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Когда я увольнялся, будучи курьером, из Энергоатома.
Я тоже ходил давать наставления управляющему!
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Советы???-- А какие ты советы можешь дать. Говорит,что президентом было подано 158 законов, а 128 принято---казалось бы цифры должны впечатлять,но увы --впечатляют не цифры , а результаты --их нет. В подтверждение этому, разгромный итог выборов. Так стоят ли советы чего нибудь, этих тотально обанкротившихся советчиков.
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Баба Яга 3-го тысячелетия до Нашей Эры , она же Бляха Муха, она же Ирка выноси Казла алкаша "комсомольца" Югыка.......Отжигает! Какая потеря для страны!!! Тварь....и вся семейка скоро к реальному прокурору на допросы готовьтесь.
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Если кто забыл, то Ирина Луценко - инициатор закона, по которому мужья теперь перед сексом подписывают договор с жёнами на добровольную интимную близость. Так что продуктивность её работы просто зашкаливает.
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Теперь что, если счетчик входящих на известном органе не совпадет с числом договоров с мокрой печатью, то возбуждают дело об изнасиловании? У переддень інавгурації Зеленського відзвітуюся, дам йому поради і складу свої повноваження, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1303
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Она полагает, что Зеленскому нужны её советы?! Какое самомнение!!! Будет давать советы свонму отставному "генпгокугогу" (при условии, если останутся на свободе).
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полномочия складай, советы можно себе оставить
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А народ ждёт чистосердечное признание и добровольное сотрудничество с следствиями.
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..выплеснулось говно 73% на широкие просторы инета...
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Навряд ли Зеленскому понадобится опыт приспособленцев-Леценко..А отчитываться эта семейка обязательно должна..в .ГБР.
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кстати-для тех ,у кого остались мозги..зайдите на сайт"Эха Москвы"..один в один каменты ,обсирающие Украину-совпадают с 73% каментов на Цензоре.Зе!билы просто тупо копируют,чтоб не заморачиваться.Бутусова,похоже Беня купил..
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Игорь Валерьевич в советах всяких там шляп не нуждается
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щось всі лузери кинулися давати поради.
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баба яга цифирью давит... какая польза от принятых 128 законов? только для парашенко, создававшего базу для разворовывания Украины в течение следующих пяти лет... а ирка вместе со своим бухариком югиком этому способствовала...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ преддверии инаугурации Зеленского отчитаюсь, дам ему советы и сложу свои полномочия, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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