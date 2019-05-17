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 Политика Украины
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 Выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков

Выборы в Верховную Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, а 5%-ный проходной барьер не дает шанс попасть туда новым молодым партиям.

Об этом заявил советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В программе Зеленского четко зафиксировано, что избирательную систему нужно менять и делать пропорциональную систему по открытым спискам. Если мы говорим о мажоритарщиках, то среди них есть разные, "хорошие" и "плохие", и они смогут спокойно существовать при этой системе и по открытым спискам попасть в Раду, если им это доверит украинский избиратель", - сказал советник Зеленского.

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Говоря о возможном снижении проходного барьера, Разумков отметил, что из-за 5%-ного барьера в парламенте получается "закрытое акционерное общество" и попасть в Раду молодой политической силе невозможно.

Источник: https://censor.net.ua/n3127342
 
 
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Только так. Никаких перебежчиков-мажоритарщиков!
Никаких "новых" фракций.
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Показательный пример - члены БПП Наем и Гончаренко.
У каждого своя история, каждый уникальный по-своему...
ЗЫ: кстати вспоминается как Наем по команде лидера атаковал Коломойского. Успеет ли в очередной раз переобуться в прыжке?
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5 відсотковий бар'єр повинен бути, мажоритарників не треба. А от списки дійсно повинні бути відкритими.
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Ухаха новые партии это кто Выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков - Цензор.НЕТ 2870 были зеленухи и где они Выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков - Цензор.НЕТ 1653
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков
 
 
 
 
 
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