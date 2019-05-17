 Выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков

Об этом заявил советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В программе Зеленского четко зафиксировано, что избирательную систему нужно менять и делать пропорциональную систему по открытым спискам. Если мы говорим о мажоритарщиках, то среди них есть разные, "хорошие" и "плохие", и они смогут спокойно существовать при этой системе и по открытым спискам попасть в Раду, если им это доверит украинский избиратель", - сказал советник Зеленского.
Говоря о возможном снижении проходного барьера, Разумков отметил, что из-за 5%-ного барьера в парламенте получается "закрытое акционерное общество" и попасть в Раду молодой политической силе невозможно.
Никаких "новых" фракций.
У каждого своя история, каждый уникальный по-своему...
ЗЫ: кстати вспоминается как Наем по команде лидера атаковал Коломойского. Успеет ли в очередной раз переобуться в прыжке?