 Житель Донетчины задержан при продаже 2 гранат Ф-1 за 2 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители получили информацию о том, что житель села Кальчик Никольского района ищет покупателей на гранаты. Мужчина был судим за имущественные преступления и имеет связи в криминальном мире.

Полицейские провели две оперативные закупки, во время которых были изъяты гранаты Ф-1. Каждая стоила тысячу гривен.

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Злоумышленник назначал покупателям встречу на улицах в разных частях села, товар передавал из рук в руки. Во время последней сделки человек был задержан. Он пояснил, что обе гранаты нашел в окрестностях села и спрятал.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Продолжается досудебное расследование.

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Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.