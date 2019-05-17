 Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду, - советник Зеленского Разумков

Об этом заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я скажу о той позиции, которая есть внутри команды. На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, которое много обсуждается. И, по моему мнению, коалиции сегодня нет, потому в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", - сказал советник Зеленского.
Разумков напомнил о различных запросах и судебных исках, в которых спикера парламента Андрея Парубия просили показать поименный список депутатов, входяших в коалицию, что так и не было сделано.
При этом советник Зеленского указал, что тема с возможным роспуском Верховной Рады в свое время появилась не внутри команды новоизбранного президента, а первоначально зародилась в стенах парламента. "Потом это начало обсуждаться в эфирах экспертами, моими коллегами, политиками", - отметил он.
Разумков считает, что тема о роспуске парламента – это "производная от того, что кто-то хотел подольше находиться в определенном статусе, переназначая, раздавая награды, расставляя на те или иные должности".
Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если:в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 настоящей Конституции;
Коалиция была сформирована в течении месяца еще в 14 году. Ни слова в конституции нет о том, что вот если вдруг потом коалиция расформировалась... Да и сам факт расформирования коалиции вообще законом не оговорен. так что клоуны там в команде все.
А взагалі результати виборів свідчать ПРО ПОВНУ НЕДОВІРУ НАРОДУ УКРАЇНИ ВСІМ ГІЛКАМ ВЛАДИ. І всі ці гілки влади після зміни президента повинні почервоніти і НЕГАЙНО саморозпуститись, подати у відставку.
Ці слова треба розуміти так, що розпуску Ради не буде, уЗеленського подивились результати сьогоднішніх соцопитувань і побачили, що самостійно коаліцію у новому парламенті не сформують, а потенційні союзники Тимошенко-Ляшко-Гриценко можуть на виборах пролетіти над ВР, а ще Вакарчук зі своїм "Голосом" відбере половину виборців, на мажоритарників щоб їх перекупити бракує часу ні фінансів. А до осені є вдосталь часу потягатись з Верховною Радою на зразок комедії, яку ми спостерігали з датою інавгурації, преЗЕдент буде випускати ролики і розказувати про себе хорошого, якому не дають жити погані депутати.
Х
.
вроде дите дитем, но во взляде тупой беспросветный мрак.
ето же скока надо обижать ребенка и дома и в школе, шо бы такой зеленый пирожок взошел...
"фсё"...
Рада выбором даты инаугурации вам прямо сказала:
Ей ПОФИГ распустит Зе её или не распустит!
Боялись бы роспуска - назначили бы инаугурацию вообще на июль...