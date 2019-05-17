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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2017  124
Все про:ВР (22850) коалиция (3673) роспуск (161) Разумков Дмитрий (41)

 Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду, - советник Зеленского Разумков

В вопросе роспуска Верховной Рады никто из команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не будет идти на нарушение закона.

Об этом заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я скажу о той позиции, которая есть внутри команды. На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, которое много обсуждается. И, по моему мнению, коалиции сегодня нет, потому в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", - сказал советник Зеленского.

Разумков напомнил о различных запросах и судебных исках, в которых спикера парламента Андрея Парубия просили показать поименный список депутатов, входяших в коалицию, что так и не было сделано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность роспуска парламента составляет 90%,- представитель Кабмина в ВР Денисенко

При этом советник Зеленского указал, что тема с возможным роспуском Верховной Рады в свое время появилась не внутри команды новоизбранного президента, а первоначально зародилась в стенах парламента. "Потом это начало обсуждаться в эфирах экспертами, моими коллегами, политиками", - отметил он.

Разумков считает, что тема о роспуске парламента – это "производная от того, что кто-то хотел подольше находиться в определенном статусе, переназначая, раздавая награды, расставляя на те или иные должности".

Читайте также: О роспуске Рады рано говорить, нет полномочий, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3127339
 
 
 Топ комментарии
 
Разумков сказал, разумков ответил....
А царь, то не настоящий...
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Надоел уже этот пучеглазый с опухшим и скучным лицом. Когда уже будет новоизбранный говорить сам за себя? Или все никак с гастролей не приедет?
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Надоел уже это рыг украинофоб , харя такая мерзкая - жаба пучеглазая. Теперь что все 5 лет эта жаба квакать будет??
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Дурак этот разумков, как и вся команда клоуна. Законы почитать им знание букв мешает? В конституции четко написано:

Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если:в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 настоящей Конституции;

Коалиция была сформирована в течении месяца еще в 14 году. Ни слова в конституции нет о том, что вот если вдруг потом коалиция расформировалась... Да и сам факт расформирования коалиции вообще законом не оговорен. так что клоуны там в команде все.
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Еще там написано, что коалиция должна иметь минимум 226 голосов! А Прубий уже три года этот поименный список не оглашает! Вывод один - эту Раду можно распустить уже прямо сегодня, эту Раду надо было распустить еще 3 года назад!
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Прямо сегодня - нет, формальности должны быть соблюдены. То, что фактически коалиции нет, ничего не значит, надо получить это же самое, но де-юре. Вот если НФ завтра официально выйдет из коалиции, то это уже будет де-юре. И вот с завтрашнего дня нужно будет считать 30 дней. Но что самое интересное, что за 30 дней ВР всё ещё может сформировать новую коалицию, и тогда разогнать её уже совсем никак нельзя будет.
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Умнікі - вони в потужно реформованому Конституційному Суді. Ось там і треба вирішувати.
А взагалі результати виборів свідчать ПРО ПОВНУ НЕДОВІРУ НАРОДУ УКРАЇНИ ВСІМ ГІЛКАМ ВЛАДИ. І всі ці гілки влади після зміни президента повинні почервоніти і НЕГАЙНО саморозпуститись, подати у відставку.
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"Может быть тебе дать ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат ? " (О.Бендер)
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И квартиры служебные сдать. А ключи себе в гузно засунуть, на долгую память.
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цей кацап розумков вже дістає по троху....
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"советник Зеленского указал, что тема с возможным роспуском Верховной Рады в свое время появилась не внутри команды новоизбранного президента, а первоначально зародилась в стенах парламента. "Потом это начало обсуждаться в эфирах экспертами, моими коллегами, политиками".
Ці слова треба розуміти так, що розпуску Ради не буде, уЗеленського подивились результати сьогоднішніх соцопитувань і побачили, що самостійно коаліцію у новому парламенті не сформують, а потенційні союзники Тимошенко-Ляшко-Гриценко можуть на виборах пролетіти над ВР, а ще Вакарчук зі своїм "Голосом" відбере половину виборців, на мажоритарників щоб їх перекупити бракує часу ні фінансів. А до осені є вдосталь часу потягатись з Верховною Радою на зразок комедії, яку ми спостерігали з датою інавгурації, преЗЕдент буде випускати ролики і розказувати про себе хорошого, якому не дають жити погані депутати.
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А ну напомни, какой рейтинг имеет Вакарчук? И как он отберет голоса, если у него ничего нет! Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду, - советник Зеленского Разумков - Цензор.НЕТ 3957
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разумков - мрачный пионер.
вроде дите дитем, но во взляде тупой беспросветный мрак.
ето же скока надо обижать ребенка и дома и в школе, шо бы такой зеленый пирожок взошел...
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этот пирожок уже ранее вышел из Януковоща .... теперь он зеленоватого цвета .... но есть 73 процента которые жрут такой гнилой продукт...
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и ето самое страшное на самом деле - не так страшен пирожок, как те кто его едят.
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.... общался с такими .... там мозг где то на уровне .... ну что бы не обидеть .... уже "фсё"...
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и снова этот прищявы даун Януковича .... встречайте электорат Януковича - ваш выход!
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Та заманали пугать! Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду, - советник Зеленского Разумков - Цензор.НЕТ 1556
Рада выбором даты инаугурации вам прямо сказала:
Ей ПОФИГ распустит Зе её или не распустит!
Боялись бы роспуска - назначили бы инаугурацию вообще на июль...

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Там они придумали фишку - выход "народного фронта" из коалиции и протянуть до 27 мая срок, когда распустить Раду будет невозможно! Но этот номер не прокатит!
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Когда говорит Вице-Президент - нужно внимательно слушать !
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не то говорящая голова кабака у Зели Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду, - советник Зеленского Разумков - Цензор.НЕТ 221
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду, - советник Зеленского Разумков
 
 
 
 
 
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