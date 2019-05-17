 Порошенко уволил посла Украины в Финляндии Олефирова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе Украины" принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - говорится в тексте указа.

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