 Порошенко уволил посла Украины в Финляндии Олефирова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе Украины" принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - говорится в тексте указа.
Думаю и ВР отработает последние свои недели на 200%...гляди еще и друзей-коррупционеров посадят