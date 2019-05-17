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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17475) посол (1283) Финляндия (332)

 Порошенко уволил посла Украины в Финляндии Олефирова

Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил с должности посла в Финляндии Андрея Олефирова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе Украины" принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - говорится в тексте указа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко уволил посла Украины в Молдове Гнатышина

Источник: https://censor.net.ua/n3127338
 
 
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... к сожалению новый Кло....зент наймёт супер отличного народного професЫанала после 20 числа .... возрадуемся товарисчи!
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Обосрать человека еще пока он и шага не сделал…= все что надо знать о команде коричневого липкого
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Петя насрал напоследок конкретно. Надеюсь Зе его отблагодарит тем же. Коломойский не зря вернулся. Будут мочить кондитера.
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Коломойский будет мочить разве-что твоё будущее ватан .... хотя оно и так не без успеха у тебя проходит )))
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Чоткий порохобот був,фіг його зна чим він там у Фінляндії займавя,але у Фейсбуці знатно лизав
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не знаю кто кому ... но ты точно не долизал ватан ...
Порошенко уволил посла Украины в Финляндии Олефирова - Цензор.НЕТ 7987
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А ни че, что только порохоботов тут не банят?
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За месяц Петро сделал больше, чем за 5 лет!
Думаю и ВР отработает последние свои недели на 200%...гляди еще и друзей-коррупционеров посадят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил посла Украины в Финляндии Олефирова
 
 
 
 
 
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