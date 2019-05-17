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 Политика Украины, За рубежом
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 Требуем от России немедленно освободить Сенцова и других незаконно заключенных украинцев , - представитель США в ОБСЕ Кемиен

США требуют от России немедленно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова и других незаконно заключенных украинцев в РФ и оккупированном Крыму.

Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе исполняется пять лет, как служба безопасности арестовала украинского режиссера Олега Сенцова в оккупированном Россией Крыму. Россия потом попыталась ввести Сенцова в российское гражданство, а суд в Российской Федерации приговорил его к 20 годам заключения. Его осуждение по обвинению в планировании террористических атак повсюду считается безосновательным и как месть за его неприятие оккупации Крыма Россией. Мы в очередной раз требуем, чтобы Россия немедленно освободила Олега Сенцова и всех украинских граждан, которые были несправедливо или незаконно заключены в России и на Крымском полуострове", - заявил он.

Вместе с этим, американский дипломат выразил обеспокоенность по поводу нарастающих ограничений в медиа-среде Крыма. По его словам, Россия не только изгнала с полуострова все независимые СМИ, но и, согласно докладу Крымской правозащитной группы, оккупационная власть глушит украинские радиосигналы и блокирует украинские сайты.

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"США в очередной раз призывают к международному мониторингу ситуации в оккупированном Россией Крыму", - сказал он.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

Источник: https://censor.net.ua/n3127337
 
   
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А почему в требовании по фамилии называют только Сенцова, а других так между прочим и другие? Сенцов чем то лучше остальных политзаключенных? А другие так только погулять вышли?Как то неуважительно .Либо нечего вообще Сенцова Выделять в таких обращениях либо тогда пусть всех перечисляют
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Тем более Сенцов голодовку прекратил.
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А по моему ваши , да и других, требования для раши, что мертвому припарка! Да плевать они хотели на вши требования! Если на договора плюют, подписанные, то на ваши требования и подавно! не смешите мир своими требованиями...
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требуем то ,и это .... а то что ? бесполезные санкции ?
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cанкций кацапии насыпьте и побольше Требуем от России немедленно освободить Сенцова и других незаконно заключенных украинцев , - представитель США в ОБСЕ Кемиен - Цензор.НЕТ 869
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У них 10 тысяч ядерных боеголовок. Клали они на все требования.
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посадите Медведчука и обменяйте на Сенцова с Балухом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем от России немедленно освободить Сенцова и других незаконно заключенных украинцев , - представитель США в ОБСЕ Кемиен
 
 
 
 
 
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