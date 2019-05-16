 Отмена уголовной статьи о незаконном обогащении случайно совпала по времени с выборами президента, - экс-глава КС Шевчук

Об этом заявил уволенный председатель КС Станислав Шевчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы этот вопрос давно рассматривали, обменивались проектами, согласовывали их. И так совпало, что голоса нашлись в тот момент, когда началась президентская кампания. Но прямой связи я здесь не вижу", - сказал Шевчук.

Он признал, что это решение имело мощный психологический эффект.

"Откровенно говоря, я не ожидал этого, потому что это не единственная статья для борьбы с коррупцией. Там более 20 статей, поэтому нельзя так сказать что Конституционный суд отменил борьбу с коррупцией", - отметил экс-судья.

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Также Шевчук считает, что отмена статьи о незаконном обогащении стала "элементом грязной кампании" против него.

"Мы приняли это решение и начал разгоняться этот месседж, что это председатель суда отвечает за это решение, он это поставил, лоббировал, специально время подогнал. Может это специально было использовано, чтобы освободить меня от должности председателя?", - сказал он.

В то же время экс-судья считает, что несмотря на критику общественности, суд принял правильное решение.

"С точки зрения общественности - это одна линия поведения или понимание процесса, а с точки зрения суда - не имеет значения, какие политические процессы происходят, если решение обосновано и соответствует Конституции", - резюмировал Шевчук.

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Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.