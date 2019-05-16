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 Отмена уголовной статьи о незаконном обогащении случайно совпала по времени с выборами президента, - экс-глава КС Шевчук

Отмена Конституционным судом уголовной статьи о незаконном обогащении во время президентской кампании является совпадением.

Об этом заявил уволенный председатель КС Станислав Шевчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы этот вопрос давно рассматривали, обменивались проектами, согласовывали их. И так совпало, что голоса нашлись в тот момент, когда началась президентская кампания. Но прямой связи я здесь не вижу", - сказал Шевчук.

Он признал, что это решение имело мощный психологический эффект.

"Откровенно говоря, я не ожидал этого, потому что это не единственная статья для борьбы с коррупцией. Там более 20 статей, поэтому нельзя так сказать что Конституционный суд отменил борьбу с коррупцией", - отметил экс-судья.

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Также Шевчук считает, что отмена статьи о незаконном обогащении стала "элементом грязной кампании" против него.

"Мы приняли это решение и начал разгоняться этот месседж, что это председатель суда отвечает за это решение, он это поставил, лоббировал, специально время подогнал. Может это специально было использовано, чтобы освободить меня от должности председателя?", - сказал он.

В то же время экс-судья считает, что несмотря на критику общественности, суд принял правильное решение.

"С точки зрения общественности - это одна линия поведения или понимание процесса, а с точки зрения суда - не имеет значения, какие политические процессы происходят, если решение обосновано и соответствует Конституции", - резюмировал Шевчук.

Также читайте: Подрыв авторитета суда и давление на коллег: обнародованы причины увольнения главы КСУ Шевчука

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

Источник: https://censor.net.ua/n3127335
 
 
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З таким талантом тачку вже пора тягати на ремонті доріг!
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даже все слова Мира тут будут лишними- просто фото
Скасування кримінальної статті про незаконне збагачення випадково збіглося за часом з виборами президента, - екс-глава КС Шевчук - Цензор.НЕТ 1974
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как там говорят- народ кормят тем, что он хавает
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петя ще подсобит - за три дня можно много натворить Скасування кримінальної статті про незаконне збагачення випадково збіглося за часом з виборами президента, - екс-глава КС Шевчук - Цензор.НЕТ 2815
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Бєня прилетів.
Біжи зустрічати хазяїна твого ЗєПрєзіка.
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ти ненавидиш Ігоря Валерійовича як ***** чи ще сильніше ?
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Та вони обидва одне одного вартують.
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Потрошной digital , президент Зеленский , - не мой выбор в первом туре . Но плюс за Зеленского во втором туре против потрошиной власти в Украине .
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Та, як же по другому.
Вєдь, само ***** било протів.
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не понял . разве отмена этого закона не мыролюбная свинореформа №155 ?
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потужна как мыролюбный гиперлуп или безальтернативно мыролюбное свиноперемирие?
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И рассмотрение вопроса об отмене люстрации тоже совпадение............ с тем, что Бене как воздух нужно вывести из-под этого закона Богдана........ Верим, куда деваться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтмена уголовной статьи о незаконном обогащении случайно совпала по времени с выборами президента, - экс-глава КС Шевчук
 
 
 
 
 
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