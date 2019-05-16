 Коломойский прилетел в Киев, - "Схемы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") Михаил Ткач.
Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20 часов тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр.
от как же киевлянам повезло, хотя многие и не понимают своего счасться.
ждем миху на приходе и азирыча с бимбой в вагине - скучают все.
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хорошо шо ватная... - папа приехали гоп ца дрыца о ца ца...
Вот если бы он не прелител ))
Стих на музыку полОжил.
Он приехал нам сказать:
Будем петь и танцевать.
Маргарин он в торт полОжил,
Шмяк его пред шокорать:
Ну-ка, суки, жрать и срать!
Тупому пацану американці зливали інфу. Він озвучував, отримуючи за це гроші. Оце і все.
А коли брав інтерв"ю у Бені, то всі побачили яке воно дурне зі своїм "вкурвив",
І такою ж його юною, не сповна розуму "колєжанкою".
Задержан совладелец украинского банка, пытавшийся ввести в Латвию сотни тысяч евро наличными
Запам'ятай , паскуда , Ігор Валерійович законослухняний громадянин і патріот України.
Два вісьолих гуся!"
В чём дело, соевая масса? Президент - пока *********. У него СБУ, МВД, то, сё. Пошёл да арестовал! Ещё 4 дня есть - допросы, обвинение, суд!
бгггг
Беня выкурил две сигареты, Беня принял душ, Беня лег спать в пол двенадцатого ночи!
Весь мир в ожидании завтрашних новостей - Когда Беня пойдет в сортир, сколько чашек он выпьет кофе ну и конечно, какую газету Беня будет читать после обеда!
Протягом всього дня баба Юля не змогла поговорити з Бенєю, Беня не брав слухавку. Для Бені перше питання, яке має бути вирішене, це мир з Рінатом, тим і займався.
Igor Vsev (15%) @VsevIgor 2 часа назад
Ну этот вопрос исключительно через Данилыча.
Sveta_Zp @Svitlana_tr 1 час назад
У Запоріжжі, всі ахметовськи Бруснички стоять майже порожні. Персонал відповідає, що мовби перебої з постачанням. І ці проблеми в магазинах з'явилися одразу після першого туру
Виходить, стецьки-холопи вкакались за компанію з доном Педрою.