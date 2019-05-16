 Коломойский прилетел в Киев, - "Схемы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") Михаил Ткач.

Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20 часов тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр.

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