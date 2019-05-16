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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1032) Ткач Михаил (6)

 Коломойский прилетел в Киев, - "Схемы"

Украинский олигарх Игорь Коломойский прилетел в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") Михаил Ткач.

Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20 часов тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский прилетел с бизнесменом Миндичем и депутатом "Видродження" Шипко, он не в розыске и контроль прошел без проблем, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3127334
 
   
 Топ комментарии
 
"Схемы", а не этого ли вы добивались, манипулируя информацией?
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Коломойский прилетел в Киев, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1841а где же хозяину клоуна быть? Коломойский прилетел в Киев, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6230
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свершилось! беня в Киеве!
от как же киевлянам повезло, хотя многие и не понимают своего счасться.
ждем миху на приходе и азирыча с бимбой в вагине - скучают все.
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яке совпадєніє, бєня ні прі чьом, вова сам побєділ.
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свершилось! беня в Киеве!
от как же киевлянам повезло, хотя многие и не понимают своего счасться.
ждем миху на приходе и азирыча с бимбой в вагине - скучают все.
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Шок. Банкова - в небезпеці. Вставай країно !
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призрак ходит по Европе...))))))))))))))))
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День чудес и коломойский и Турция и иногурация Турция раскритиковала российские С-400, назвав их ошибкой. вот про это должен писаць цензор
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С другой стороны, аналитики отмечают, что само издание «**** Çağ» позиционируется исключительно как антиправительственное СМИ, в связи с чем, логично предположить, что речь идёт лишь об очередной провокации.
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зебеня от счасться чуть люстру не разбил башкой прыгаючи,
хорошо шо ватная... - папа приехали гоп ца дрыца о ца ца...
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Тоже мне сенсация .
Вот если бы он не прелител ))
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Беня знает, Беня пОжил
Стих на музыку полОжил.
Он приехал нам сказать:
Будем петь и танцевать.
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Петя знает, Петя пОжил,
Маргарин он в торт полОжил,
Шмяк его пред шокорать:
Ну-ка, суки, жрать и срать!
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Тут дуже важливо аби головний "схемник" і за сумісництвом гродской сумасшедший п.Бігус не всрався...
Тупому пацану американці зливали інфу. Він озвучував, отримуючи за це гроші. Оце і все.
А коли брав інтерв"ю у Бені, то всі побачили яке воно дурне зі своїм "вкурвив",
І такою ж його юною, не сповна розуму "колєжанкою".
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пришлите его в Латвию, подкиньте ему налички и арест гарантирован, он будет не первым, не последним - главное налички по больше.

Задержан совладелец украинского банка, пытавшийся ввести в Латвию сотни тысяч евро наличными
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ані ахметка , ані інші паскуди тебе не цікавлять .Добряче ж Ігор Валерійович дістав ***** і ************** .
Запам'ятай , паскуда , Ігор Валерійович законослухняний громадянин і патріот України.
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ну пусть сделает тур в Латвию, а ты подкинь ему налички, да и чтоб так нормально, чтоб без рассуждении.
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Беня мочи шоколадную банду.
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Посмокчи "бабайку" або "рот фронт", кацапчику.
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Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6536 Я думал олигархов мочить будут, а зебикоэлекторат просто хочет Петю замочить, а своего царька посадить на трон. А зебики лайкосики ставят . Рабы радуюца что хозяин у корыта поменялся

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Да буй ты думал.
В чём дело, соевая масса? Президент - пока *********. У него СБУ, МВД, то, сё. Пошёл да арестовал! Ещё 4 дня есть - допросы, обвинение, суд!
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Под шелест купюр,отстегиваемых такими идиотами как ты каломойшам ,засыпать будет труднее.
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Беня выкурил две сигареты, Беня принял душ, Беня лег спать в пол двенадцатого ночи!

Весь мир в ожидании завтрашних новостей - Когда Беня пойдет в сортир, сколько чашек он выпьет кофе ну и конечно, какую газету Беня будет читать после обеда! Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2888
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А то. Представляете что будет когда Беня начнет бить морду Пете?
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тільки не "Бєня" , а Ігор Валерійович Коломойський !
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Какая разница, как его будут называть в Штатовской тюрьме? То же самое касается и Педро!
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А про кого писать, про клоуна что ли?? ессно про Беню пишут - президента Украины.
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ȠpuŦyƛA-С‏ @PrytSLU

Протягом всього дня баба Юля не змогла поговорити з Бенєю, Беня не брав слухавку. Для Бені перше питання, яке має бути вирішене, це мир з Рінатом, тим і займався.

Igor Vsev (15%)‏ @VsevIgor 2 часа назад
Ну этот вопрос исключительно через Данилыча.

Sveta_Zp‏ @Svitlana_tr 1 час назад
У Запоріжжі, всі ахметовськи Бруснички стоять майже порожні. Персонал відповідає, що мовби перебої з постачанням. І ці проблеми в магазинах з'явилися одразу після першого туру
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на двух страницах темы наблюдаю постепенное угасание активности соевых свиношнырей.
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Приват-Банк ждет вливаний на 5,5 миллиардов
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Так. Чоколядний лемент... якийсь ріденький. Ніяк не тягне на "всєнародноє нєгадаваніє". Навіть на його імітацію.
Виходить, стецьки-холопи вкакались за компанію з доном Педрою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоломойский прилетел в Киев, - "Схемы"
 
 
 
 
 
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