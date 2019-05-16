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Все про:Путин (24785) Россия (72803)

 Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани

Президент РФ Владимир Путин лично вмешался в ситуацию со строительством детской площадкой в Рязани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ru.

Ситуация с непостроенной детской площадкой в Рязани, на которую было выделено 4 миллиона рублей, является "криминальной", заявил Путин. 

На нарушения городских властей пожаловалась участница форума Общероссийского народного фронта. По ее словам, в ноябре прошлого года районная прокуратура вынесла предписание городской администрации устранить нарушения и построить в парке канатный городок и детскую площадку, однако власти Рязани проигнорировали это требование. Она добавила, что объект существует только по документам.

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"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" — прокомментировал ситуацию российский президент.

Историей с детской площадкой заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил региональному управлению ведомства организовать проверку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127333
 
 
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...хочется поздравлять всерасейское хуйло круглый год... Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани - Цензор.НЕТ 8106 Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани - Цензор.НЕТ 991
Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани - Цензор.НЕТ 2151
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Это все полумеры. Решение всех проблем - ковровое бомбометание по Воронежу.
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А если повесить ленточку, то знаете кто с ножыцями прибежит? Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани - Цензор.НЕТ 2848
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Путлер им предлагал рИферендум за кгбцървата.Дано не ги надхитри.
....

П.П...Веело се и знамето на Уралска република!
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Это все полумеры. Решение всех проблем - ковровое бомбометание по Воронежу.
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Никакого майдана там нет. Противников строительства очередного киоска рпц сначала слегка побуцкали нанятые рпц бандиты, я потом строительство приостановили. Особо активных противников кого посадят, кого запугают, кого тупо купят и возобновят строительство.
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А если повесить ленточку, то знаете кто с ножыцями прибежит?
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Скоро как петеня и кличко поедет уборные открывать
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Нечего там открывать расея давно уже сплошной сартир так шо не переживай не будет как Петя
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какая старость (штопаный презерватив)
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А еще маленький фанерный рейхстаг. Шоб днем детки могли повторить подвиг дидов. А ночью бомжи могли облегчиться.
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"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - прокомментировал ситуацию российский президент.

Бывет, *****, бывает.
А теперь вопрос к редакции, а где же собственно озвученный в заголовке приказ?
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Шо там, Во-во? В ночную смену выгнали работать ?
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"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - прокомментировал ситуацию российский президент. Источник: https://censor.net.ua/n3127333

Ти як у тому одеському анекдоті :
«Прієзжій із Мухасранска:
« - У вас перед двєрямі мастєрской вісят часьі, ви, что часи рємонтіруєтє?
- Нєт, ми дєлаєм обрєзаніє.
- А зачєм жє ви тогда часи повєсілі?
- А что би ви хотєлі, чтоби ми повєсілі?»
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...хочется поздравлять всерасейское ***** круглый год...
Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани - Цензор.НЕТ 2151
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заодно и сам на качельке покачается - задница величайшего хоккеиста всех времен и народов как раз в размер будет...
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тсарьок мордовский , карликовый повелел своим эрзянским смердам и холопам построить.
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А єщо в рязані єсть гріби с глазамі. Їх єдят, а ані глядят...
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Кацапы - ЛОВИТЕ БУМеранг и грабли также Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані - Цензор.НЕТ 8010 Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані - Цензор.НЕТ 8010 Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані - Цензор.НЕТ 8010
Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані - Цензор.НЕТ 4871

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Вот что Зеленский животворящий делает с РФ.
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Альфа самец всея усаруйсы приехал в Рязань зачать пару детишек, но из-за отсутствия наличия эрекции решил построить детскую площадку. Деньги на ветер. Танковый детский полигон лучше бы сделал или рязанский космодром, от бы весь мир поржал.
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Не хотите храм - останитесь без метро
Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані - Цензор.НЕТ 3202

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