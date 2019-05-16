 Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ru.
Ситуация с непостроенной детской площадкой в Рязани, на которую было выделено 4 миллиона рублей, является "криминальной", заявил Путин.
На нарушения городских властей пожаловалась участница форума Общероссийского народного фронта. По ее словам, в ноябре прошлого года районная прокуратура вынесла предписание городской администрации устранить нарушения и построить в парке канатный городок и детскую площадку, однако власти Рязани проигнорировали это требование. Она добавила, что объект существует только по документам.
"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" — прокомментировал ситуацию российский президент.
Историей с детской площадкой заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил региональному управлению ведомства организовать проверку.
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П.П...Веело се и знамето на Уралска република!
Бывет, *****, бывает.
А теперь вопрос к редакции, а где же собственно озвученный в заголовке приказ?
Ти як у тому одеському анекдоті :
«Прієзжій із Мухасранска:
« - У вас перед двєрямі мастєрской вісят часьі, ви, что часи рємонтіруєтє?
- Нєт, ми дєлаєм обрєзаніє.
- А зачєм жє ви тогда часи повєсілі?
- А что би ви хотєлі, чтоби ми повєсілі?»