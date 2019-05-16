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 Политика Украины
  20166  181
Все про:Гордон (17) Медведчук (852) увольнение (1548)

 Гордон уходит с телеканала "112 Украина": "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира". ВИДЕО

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил, что прекращает свое сотрудничество с телеканалом "112 Украина".

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в прямом эфире "112 Украина" вечером 16 мая.

Журналист напомнил, что с 2017 года два раза в неделю, по субботам и воскресеньям, на телеканале выходила его авторская программа "ГОРДОН", а по четвергам он был гостем программы "Вечерний прайм".

Гордон рассказал, что вести программу его пригласили гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф и тогдашний генпродюсер Сергей Логунов.

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"Они меня убедили, что это очень интересно, что это прекрасный канал, что будет полная свобода слова, будет здорово. Рейтинг у меня был очень большой, уже тогда было видно... Я никогда не работал на "112-м канале" и свои телевизионные программы всегда снимал бесплатно. Я не зарабатывал денег, между нами не было денег, это была любовь обоюдная", – рассказал Гордон о приходе на канал и условиях сотрудничества.

Он отметил, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем "112 Украина" стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

"Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, высказывая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никогда никто на "112-м канале" не говорил мне, что я доложен говорить и что я не должен говорить", – сказал журналист.

Но в последнее время, подчеркнул он, на канале "112 Украина", как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи "русского мира".

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"[Появилось] очень много людей, которые, как и он, пропагандируют идеи "русского мира", идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я его видел три раза в жизни, но мне очень плохо оттого, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют "русский мир". В последнее время ко мне все чаще подходят люди и говорят: "Вам не стыдно [выходить на телеканале Медведчука]? Или вы – человек Медведчука?" А я никогда не был человеком Медведчука, и мне действительно стыдно. Поэтому я принял тяжелое для себя решения: я больше не буду выходить на "112-м канале" и на канале NewsOne ни гостем, ни ведущим. Сегодня последний мой эфир", – сказал журналист.

Он поблагодарил коллектив "112 Украина" за сотрудничество и сообщил, что продолжит общаться со зрителями на своих YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона".

"Я буду и дальше высказывать свою точку зрения у себя в YouTube, но я не считаю для себя возможным появляться на канале, где Виктор Медведчук и его соратники несут враждебные идеи "русского мира", – подчеркнул журналист и уточнил, что он может изменить свою позицию, только если у канала поменяется владелец. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3127332
 
   
 Топ комментарии
 
а почему только сейчас он вспомнил о мертвячуке, и прочих свиномыролюбцах?
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Гордона ждут на канале "Говорить Великий Львів"
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Выборы закончились. "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить".
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Контракт закончился с мертвечуком, вот все дела. Но зато Дон Коломоне, наверное, сделал ему такое предложение, от которого он не смог отказаться.
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Гордону стоило бы вспомнить старую поговорку "береги честь смолоду". Теперь хоть уходи, хоть не уходи....а мнение о тебе осталось у людей.
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Лично мне достаточно того что Гордон считает Саакашвили лучшим президентом постсоветского пространства...в тоже время ольгинцы и порохоботы ненавидят Саакашвили....

Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!
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Для таких, как ты холопов достаточно и пирамидку на тумбочку поставить, чтобы от рака излечиться...
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С чего это порохоботы ненавидят Саахова?? Михо в Одессе ровным счетом вообще ничего не сделал. Полный нуль. Только пересрался со всеми. Мир сложен и он не состоит только из хороших людей. А уродов в т.ч. и моральных перевешать или посадить без доказанных фактов криминального нарушения, без решения суда, невозможно. Это действовать как Михо - вне закона. Времена "революционной целесообразности" или судебных "троек", надеюсь ушли в прошлое. В мире надо уметь жить так, чтобы все жили по-справедливости. А Михо это искусство это не дано. Еще будете стонать по временам Порошенко, зебилы
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Шустер заменит Гордона на помойке 112...Зря что ли приехал.)
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Не люблю Гардона...но тут даже зауважала...только один вопрос, на каком канале оракул вещать теперь будет?...даже боюсь представить....неужели на 1+1 ))
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Да ничего он не прозрел просто теперь будет выступать на Бенином 1+1.
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Гордон - тот еще прощелыга. Он чувствует, что там пахнет жареным и сваливает. Помните как Богословская перед майданом хлопнула дверями в Партии Регионов. Терпеть ее не мог, а после этого, ну вроде нормальная оказалась баба, типа "за наших".
Я хочу сказать, что Гордон все равно - козлина тот еще, но наблюдать за ним стоит, как за градусником, у него хорошее чутье. Но не обольщаться.
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Раньше смотрел 112, но после покупки его путинским Медведчуком, сейчас это эфир одного Медведчука, где он как мантру повторяет идеи русского мира и кремлевскую пропаганду..... Прямо кацапский зомбоящик! ватный канал превратился.
112 канал « склоняет» электорат к тому, что российский газ- это спасение.Причем, параллельно происходит и кремлевская-путинская политика Газпрома, аналогичная.
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Очень грустно видеть, как неплохие вообщем-то журналисты 112 канала превращаются в проституток. Надеюсь, многие из них одумаются и не будут уничтожать свою карьеру. Канал превратился в говно. Раньше смотрел, интересовался. Сейчас только если случайно попаду на него и там адекватный гость, а не пророссийские шавки.
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Что тут можно сказать? Молодец! Главное, чтобы он теперь не стал пропагандировать мертвечуковско-гебнявого Смешка и/или не пошел в его политическое новообразование. Иначе- это не более чем попытка отмежеваться от мертвечука и обелить/отмежевать от него Смешка. Будем посмотреть на дальнейшие действия Гордона. "Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира", - Гордон іде з телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 6988
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Был в СБУ и биография его подозрительная, но эрудиция хорошая!
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Ну и что, что был в СБУ? Там, по-вашему, все предатели и выходцы из КГБ?. Он военный, а не кгбэшник Да, его назначили в СБУ и что подозрительного в его биографии?
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А почему только сейчас, раньше что не замечал? Этот канал с рождения не был украинским. кремлевская шавка медведчук..всегда нес враждебные Украине идеи. Помойку отстойную прикрыть...мразь медведчука давно пора утилизировать.
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112-й уже лет пять, как работает, и изначально зная, что он по слухам принадлежит Клименко, то я его принципиально не смотрел. В начале 2018 года, кликая на пульте я как-то попал на прайм-тайм на 112-м. Очень понравилось. Ведущие профи. Гости адекватные. Начал смотреть этот канал. Неладное заметил к концу лета 2018-го, когда рыгов стали приглашать все чаще, а нормальных все меньше. Это был первый звоночек. Перестал смотреть вообще. А когда услышал, а потом увидел, что там уже сам кум ***** постоянно вещает на своем канале, то понял, что Украине хана. Это тоже самое, если бы в СССР в 1943 году в кинотеатрах показывали пропагандонские фильмы Гебельса. Сюр полнейший. Как такое возможно ума не приложу.
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не понятно только почему проукраинские силы до сих пор ходят на этот канал. нужно полностью игнорировать. тогда действительно станет не интересно смотреть. все будет однобоко.
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Так Медведчук-кум ***** и бизнес-партнер Пороха! Что же здесь удивительного?
Вот на выборах в ВР ни одного голоса Медведчуку и БПП!!!
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Наша песня хороша - начинай сначала. Тошнит уже от этих высеров про Липецк и т.п.
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Він вскрився як консерва під час виборів президента - спрацював на порошенко та медведчука, висунувши з небуття Смешко, який виконав завдання по розвалу єдиного електорального поля Гриценко-Смешко навпіл. Тим самим Гордон разом із Смешко унеможливив вихід у другий тур команди, яка мала готовий силовий блок та була здатна знищити мафіозну олігархічно-кланову систему на чолі з порошенко. Віри цьому агенту впливу кремля немає.
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Порошенко и 5 лет не хватило, но виноват Гордон и другие. Может хватит стрелки переводить и сказать просто - порошенко и Ко, включая и коалицию, виноваты в том, что имеем. Рыги стали поднимать голову, именно, при них. Провал социальной и правовой, и не только, политики привёл к тому, что эта власть стала токсичной. Ясное дело, что последовал реванш 5-ой колонны. Бегая по заграницам, порошенко думал о своём личном политическом европейском будущем. Что будет с народом Украины - ему было глубоко начхать. Бабла он нахапал, хатынок понастроил, что ещё нужно для фейкового отца нации? Аморалный тип...
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Мавр сделал свое черное дело. Теперь пытается отмыть свою репутацию дистанцируясь от одиозного Медведчука.
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Разводняки кацапские.Рассказывать можно все что угодно. Мертвечук даже разрешит его посклонять. Сейчас попробует втереться в доверие какой-то партии,типа новосозданного "Голоса" Вакарчука и лезть в Раду. А там вести подрывную деятельность.
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По твоему тексту видно,что это ты из кацапии и ведешь подрывную деятельность
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Хитрый приспособленец. Явно что-то интересное предложили, или сам задумал. Или с Савиком Шустиком что-то замутят, или на Г+Г его будет больше. Был бы таким патриотом, то перестал бы ходить на этот рюзьге канал намного раньше. Я например, заметил, что что-то не так с этим каналом еще в конце лета 2018 и удалил этот ТВ-канал из избранного.
"Ко мне подходили люди и говорили: как же так". А сам додуть не смог? Если бы не макнули головой в говно, то не догадался бы? Позорище...
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Год не вылазил с этого канала, а тут прозрел.
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Этот Гордон известная какашкаи место ему на г+г. Органично впишется в коллектив.
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"Не продажный журналист" или "Честный политик", звучит также, как "раскалённый айсберг".
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112 еще как-то в рамках держится хотя после ухода Гордона таки просядет,а Ньюсван уже давно превратился в помойку на которой царствуют всякие Пиховшики и прочий сброд.
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Многие люди у нас, к сожалению,готовы обливать дерьмом всех подряд, без разбора, нравится сам процесс обгаживания. Гордон один из самых адекватных и пптриотичных журналистов в Украине.И он всегда вёл линию против мертвечука, даже на его канале. Надо слушать, что он говорит,прежде чем бестолково хаить. Какой же должен быть человек, чтоб всем угодить?
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Що це з Гордон раптом сталось. Чому це прозрів, а раніш не бачив .
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Та все він бачив... свою справу зробив і вмив ручки, щоб чистеньким лишитись.
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Його замінить Шустер ?
А взагалі дивно... більше схоже, що Гордон людина Медведчука.
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Он не человек мертветчука. Я внимательно слушала все, что говорил Гордон. Смотрела многие интервью. Да, у него есть мнение, что рано или поздно Украина и рашка будут дружить, хотя бы в силу того, что находится рядом. Но скорее поздно, чем рано. Но это его мнение. Кроме того, он действительно проукраинский человек. Ещё со времён первого майдана.
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не знаю... перед виборами він щодня марафонив на медведчуківських каналах..
я не вірю, що це збіг чи чиясь помилка..
случайностей не бывает.
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Дурємар переїде на інший канал і там буде нести ідеї руского міра.
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А до этого у него претензий к мертвечуку и каналу не было ??
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В комментах измажуть какашками даже святого(
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І добре робить. Всі б так чинили, то ригівські канали передохли б.
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тепер кожен порошобот може сказати:
-Ви (тобто ми) вплутали мене(чесного хобота) в цю грязюку! Віддайте мою премію, я йду в монастир.
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Не смотрю мертвечуковские каналы из-за мошенника Рабиновича и руссофашиста Пиховшика
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благодаря Гордону многие люди узнали правду,пусть на канале Медведчука. Но ведь осталось очень мало независимых от Пороха и его с ****** клики каналов. Все с..ки заграбастали.
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люди должны бойкотировать 112 и удалить его с каналов!
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Похвально...однако странно, что Гордон близкий друг Суркисов и тесно общается с Шуфричем, а с Медведчуком не знаком...неувязочка какая-то
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112, интер групп, ньюс -все эти ************* гавноговорилки давно нужно национализировать, а эту Крысу меРтвечука полицаевского Выродка, кгбэшного стукача"соколовского" , кума ботаксного, педофильного Шныря с его потаскухой марченко обменять на всех Украинских заложников и не забыть про низкопробного, пархатого афериста и Крысу рабиновича кгбэшного стукача"жолудя" с двумя ходками и дурдомом....
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Да этот штопанный гордон сам проводник идей русского мира.
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я знову ж, в 2802-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Якщо перекласти на зрозумілу мову, це звучить так: "Громадяни! Я не винний! Мене ФСБ втемну використала! Я не знав, що працюю на Росію!". Але нехай не бреше цей "український соловей"! Дійсність інша! Вибори закінчились, робота виконана, правда не зовсім так, як ФСБ замовляло. Розрахунки проведені і в його послугах потреба відпала!
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Коли 112-й випускає ролік з Медведчуком, то люди тупо вимикають гучність і йдуть займатись своїми справами. Потім починається знову цікавий контент.
Гордон зробив шкоду свойому іміджу серед українців, коли він вбравсь в форму НВКДіста. Разом з Добкіним і Шуфрічем. З цим жартувати не варт
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Приехал Беня и сказал что русский мир теперь это плохо....
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Горюет чел. Прямо как маму похоронил
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Вчера совести небыло, а сегодня появилась?
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Вчера слушала этого ловкача на 112-ом. Все! Выговорился поц-ан, все что знал выговорил, теперь стали плохие.
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Підтримую Гордона. В нього є громадянська позиції і я в основному її схвалю. А в більшості журналістів 112 громадянської позиції немає, вони продажні тому що сприяють розповсюдження "руського міра" і ідей запроданця "мертвечука". 112 треба не дивитись і якомога скоріше заборонити.
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це, позиція і варто поважати людей, які мають чітку позицію.
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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Вот до этого момента считал возможным, а после этого - "возможным" себя исчерпало. Теперь он станет завсегдатаем(может уже стал, не смотрю эту гадость) "1+1". Круто, молодец го..дон.
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А в російські ефіри у якості клоуна його хіба не Медведчук відряджав? Гордон іде з телеканалу "112 Україна": "Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира"" - Цензор.НЕТ 5874
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГордон уходит с телеканала "112 Украина": "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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