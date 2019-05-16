 Пророссийские партии получат в новом парламенте 15-17% мест, - Хербст

Такое предположение высказал директор Евразийского Центра Атлантического Совета, экс-посол США в Украине Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если те силы, которые представляют прокремлевскую внешнюю политику, смогут получить 20-25% в Раде, это было бы неплохо для России, но я думаю, что вряд ли произойдет. Такие группы, видимо, наберут наибольшее 15-17%, и парламент снова будет отображать прозападный курс Украины", – считает Хербст.

По его мнению, президент России Владимир Путин это понимает и сейчас размышляет "продолжать ли ему войну низкой интенсивности на Донбассе, которая для него, как политика, более опасна, чем для украинского президента", или найти путь, как выйти из Донбасса, сохранив свое лицо.

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В то же время эксперт не исключает, что российское руководство может пойти и на эскалацию конфликта на востоке Украины. "Этого нельзя исключить. У Москвы есть силы, чтобы захватить, наверное, любой район Украины, если они используют все свои возможности – Военно-воздушные силы, десантников, Военно-морские силы, – но я не думаю, что их армия готова на оккупационную войну", – отметил Хербст. По его мнению, в случае оккупации в Украине начнется партизанская война, в которой Россия испытывает поражение. Кроме того, западные страны не будут стоять в стороне, а введут против России серьезные санкции.

В то же время, экс-посол допускает, что Москва может нанести удар по отдельной территории Украины, чтобы проверить реакцию мирового сообщества.

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"Они могут, например, нанести какой-то карательный удар по одному украинскому городу, например, на Западе Украины, чтобы посмотреть на реакцию. Это также приведет к серьезным контрмер со стороны Запада", – заявил экс-посол, выразив надежду, что Россия все же выберет сценарий постепенного выхода из Донбасса.