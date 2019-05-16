EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  314  9
Все про:Администрация_Президента (1474) Елисеев (273) отставка (2359)

 "Это нормальная европейская практика", - Елисеев подтвердил свой уход из Администрации президента

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев подтвердил информацию прессы о своей отставке.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой"

Он сказал, что подал президенту Петру Порошенко прошение об уходе, когда стала известна дата инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского.

"Хочу, как говорится, очистить пространство для новой команды. Это нормальная европейская практика. Я европеец, много лет работал за рубежом – во Франции, в Нью-Йорке и в Бельгии. Я сторонник европейской демократической традиции. Пришла новая команда. Мы не держимся за кресла, не держимся за власть, мы ее спокойно передаем, подготовили все досье. Я даже готов выложить на стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", – заявил Елисеев.

Он утверждает, что сотрудники нынешней администрации желают успехов тем, кто придет им на смену.

Порошенко назначил Елисеева заместителем главы АП по вопросам внешней политики 15 июля 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы АП Елисеев подал в отставку

Источник: https://censor.net.ua/n3127329
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А этому клоуну алкаш что за наш счет выдал? Херойку (как папашке-барыге), хенерал-лейтенантские лычки (как носильщику бабок)???
 показать весь комментарий
 
когда админ цензора поставит фильтр, который будет банить вату коверкающую слова
 показать весь комментарий
 
Да уж...картинка явно намалевана в паРаше...а зебил ухватил и на форум притащил...
А в паРаше...потому что украинец никогда не булет смеятся над Томосом...над своей нещависимой украинской церковью..
 показать весь комментарий
 
Первым из «Мерседеса», которым приехал Янукович, выскочил... Посол Украины при ЕС Константин Елисеев.
Он ловко обежал автомобиль и остановился у двери, чтобы помочь Януковичу выйти и снять пальто. Европейские чиновники как завороженные смотрели на эту сцену - с такими почестями здесь не обслуживают даже бельгийского короля.
Янукович, на ходу сбрасывая титулованному украинскому дипломату, словно швейцару, свою одежду, направился здороваться с европейскими руководителями.Источник: https://censor.net.ua/n142794

немного о "европейце и демократе"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это нормальная европейская практика", - Елисеев подтвердил свой уход из Администрации президента
 
 
 
 
 
 вверх