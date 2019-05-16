 "Это нормальная европейская практика", - Елисеев подтвердил свой уход из Администрации президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой"



Он сказал, что подал президенту Петру Порошенко прошение об уходе, когда стала известна дата инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского.



"Хочу, как говорится, очистить пространство для новой команды. Это нормальная европейская практика. Я европеец, много лет работал за рубежом – во Франции, в Нью-Йорке и в Бельгии. Я сторонник европейской демократической традиции. Пришла новая команда. Мы не держимся за кресла, не держимся за власть, мы ее спокойно передаем, подготовили все досье. Я даже готов выложить на стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", – заявил Елисеев.



Он утверждает, что сотрудники нынешней администрации желают успехов тем, кто придет им на смену.



Порошенко назначил Елисеева заместителем главы АП по вопросам внешней политики 15 июля 2015 года.

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