 США ввели санкции против приближенных Кадырова

Об этом сообщило министерство финансов США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В список попали бывший командир спецотряда быстрого реагирования "Терек" из Чечни Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов, командующий спецподразделения.

Висмурадова Штаты считают ответственным за "внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека, совершенные против лиц, стремящихся раскрыть незаконную деятельность, которую осуществляют должностные лица правительства Российской Федерации".

В результате сегодняшних действий, сообщает Минфин, любая собственность находящихся под санкциями лиц и соглашения с ними в США блокируются. Сейчас количество лиц в списке санкций в рамках "акта Магнитского" достигло 55.

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"Акт Магнитского" был разработан в 2012 году в США. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и ввел запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. Позже свои "акты Магнитского" одобрили Канада и страны Балтии.