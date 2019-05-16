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 США ввели санкции против приближенных Кадырова

США расширили санкционный список против России в рамках акта Магнитского. В него попали 5 граждан РФ и спецподразделение из Чечни.

Об этом сообщило министерство финансов США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В список попали бывший командир спецотряда быстрого реагирования "Терек" из Чечни Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов, командующий спецподразделения.

Висмурадова Штаты считают ответственным за "внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека, совершенные против лиц, стремящихся раскрыть незаконную деятельность, которую осуществляют должностные лица правительства Российской Федерации".

В результате сегодняшних действий, сообщает Минфин, любая собственность находящихся под санкциями лиц и соглашения с ними в США блокируются. Сейчас количество лиц в списке санкций в рамках "акта Магнитского" достигло 55.

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"Акт Магнитского" был разработан в 2012 году в США. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и ввел запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. Позже свои "акты Магнитского" одобрили Канада и страны Балтии.

Источник: https://censor.net.ua/n3127328
 
   
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А за извинения перед кадыркой Штаты санкции тоже введут?
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А Зеленский только сел на бутылку у кадырки-но справедливости ради-он не был тогда новоизбранным-но сидел..
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А перед Украиной он так и не извинился...
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как-же он жеж на стадионе ляпнулся на калени!
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и скажу я вам-это настолько ничтожножалкая личность-что Украина не нуждается в таких извинениях
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да єти санкции пук в лужу, плевать они на них хотели. Давно пора что то действенное применять!
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какдырке санкции не страшны он и с ними русню стрежет по полной. Просто теперь сильнее шкуру драть будет с монголоидов.
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А проти кадирова побоялись, щоб не вибачатись? США ввели санкции против приближенных Кадырова - Цензор.НЕТ 9719
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Плевать украинцев на эти нищенские санкции. Америка это лохи. Как только их фантики обвалятся, а вслед за ними и Америка. Нет у них своего производства, все китайское
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уже три столетия обваливаются эти "лохи"...все никак не обвалятся с их "фантиками".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ввели санкции против приближенных Кадырова
 
 
 
 
 
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