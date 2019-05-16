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 На Одесчину из зоны проведения ООС вернулись военнослужащие зенитно-ракетной бригады. ФОТОрепортаж

В Одесскую область после выполнения боевых задач в районе проведения ООС вернулись военнослужащие зенитно-ракетной бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Одесчину из зоны проведения ООС вернулись военнослужащие зенитно-ракетной бригады 01

В течение шести месяцев воины бригады успешно выполняли боевые задачи в районе Мариуполя. С хлебом-солью, цветами, песнями, флагами в сопровождении военного оркестра встречали защитников представители командования части, местной власти, духовенства, а также родные и близкие.

На Одесчину из зоны проведения ООС вернулись военнослужащие зенитно-ракетной бригады 02

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На Одесчину из зоны проведения ООС вернулись военнослужащие зенитно-ракетной бригады 03

"Полгода наш зенитно-ракетный дивизион выполнял задачи в районе проведения ООС, вблизи Мариуполя. После того, как дивизион совершил марш, мы развернули боевой порядок, заступили на боевое дежурство и охраняли воздушное пространство Украины в районе города Мариуполь. Во время боевого дежурства постоянно проводились как учебные, так и боевые тренировки, отработка нормативов, выполнение обязанностей по защите мирного неба нашей территории, которую мы защищали совместно с другими подразделениями ВС Украины и Нацгвардии", - рассказал начальник командного пункта зенитно-ракетной бригады майор Андрей Иванов.

На Одесчину из зоны проведения ООС вернулись военнослужащие зенитно-ракетной бригады 04

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На Одесчину из зоны проведения ООС вернулись военнослужащие зенитно-ракетной бригады 05

Источник: https://censor.net.ua/n3127327
 
   
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Да на фото видно рехворми Порошенко, все старйо, бо на фото немає самого Порошенка піарщика чи Полторака!?
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Молодцы пво шники. Этот род войск нужен был во всех армиях , тем более в нашей всу. Это не тупая пехота или замусоленные танкисты. Это армейская интеллигенция.
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Нам все рода войск нужны. Но благодаря ПВО кацалеты над Украиной не летают и это их заслуга.
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Слуга Еврейского Народа еще не успел получить булаву , а уже начался отвод войск из АТО .Готовятся
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Вы фото повнимательней посмотрите, даже пленка за пару грн. на окнах порвана... печально... Слава героям!
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Слава Героям...низький уклін та щира подяка.
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