 На Одесчину из зоны проведения ООС вернулись военнослужащие зенитно-ракетной бригады. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В течение шести месяцев воины бригады успешно выполняли боевые задачи в районе Мариуполя. С хлебом-солью, цветами, песнями, флагами в сопровождении военного оркестра встречали защитников представители командования части, местной власти, духовенства, а также родные и близкие.

Смотрите: Воинов 128-й ОГШБр, вернувшихся на ротацию с Донбасса, торжественно встретили в Мукачево: за время пребывания в зоне ООС бригада потеряла 11 военнослужащих. ФОТОрепортаж

"Полгода наш зенитно-ракетный дивизион выполнял задачи в районе проведения ООС, вблизи Мариуполя. После того, как дивизион совершил марш, мы развернули боевой порядок, заступили на боевое дежурство и охраняли воздушное пространство Украины в районе города Мариуполь. Во время боевого дежурства постоянно проводились как учебные, так и боевые тренировки, отработка нормативов, выполнение обязанностей по защите мирного неба нашей территории, которую мы защищали совместно с другими подразделениями ВС Украины и Нацгвардии", - рассказал начальник командного пункта зенитно-ракетной бригады майор Андрей Иванов.

Также смотрите: Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "надели" вышиванку на боевую машину. ВИДЕО