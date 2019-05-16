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Все про:НКРС (44) связь (246) 5G (1)

 Стандарт 5G связи можно внедрять в 2020 году, - глава НКРС Животовский

5G-связь в Украине может быть внедрена в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский в Фейсбуке.

"5G возможно уже со следующего года. Мы анализируем частоты, которые могут быть использованы для 5G. Некоторые уже очевидны – это 700 МГц и 3400 МГц. Детали относительно остальных необходимых частот – а это выше 20 ГГц – будут определены этой осенью", – написал глава регулятора.

Он отметил, что важным для запуска 5G является достижение договоренностей с силовыми ведомствами и телевизионными вещателями об условиях перехода с частот 700–800МГц в более низкие диапазоны.

"В мире это называется освобождением "цифрового дивиденда", и все страны это сделали лет 100 назад. По очевидным причинам, договариваться с Нацсоветом [по вопросам телевидения и радиовещания] и вещателями будем после окончания выборов. Также необходимый ингредиент – это диалог с операторами. Не секрет, что до сих пор открыт вопрос бизнес-кейса для 5G. Ведь в отличие от предыдущих технологий G, пятый – это больше об инфраструктуре и смежных отраслях, чем о наших с вами смартфонах. Поэтому мы только приветствуем самостоятельные инициативы операторов, а также в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры по разного рода кейсам использования новых технологий", – написал Животовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может выставить 5G-лицензии на конкурс в 2020 году, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3127326
 
 
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Та ну! Это только в метро мабуть едж осталась. Кругом 4г и лте
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********* - у нас и 3Г нема Стандарт 5G связи можно внедрять в 2020 году, - Глав НКРС Животовский - Цензор.НЕТ 319
а москальские 3 ОПСОСа купили АМКУ и куражатся над клиентами
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У нас єто где? В подмосковье?
У меня в селе есть 4G, телефон нужно поновее купить, а то тянет только 3G.
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И вместо четырехнедельных пакетов ввести двадцатидневные
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Вы сначала сделайте, что бы хоть 3G за пределами городов работал На дачу приедешь так даже обычный месенджер не тянет...
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им главное - тянуть из карманов, а связь - то такое... типа, шо вы хотите за такие смешные деньги!
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Внедрять конечно можно и с 2020г. Ну а вдруг сперматозоиды взбунтуются---на волю захотят раньше? Придётся достать, внедрить---а они как попрут! Как по весне ледоход!
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Ви спочатку 2G нормальний в великих містах " внєдріть" бо те що ви вже "внєдрили" це не 3G і тим більш не 4G, хапуги і мошеніки всі оператори, особливо Водафон, цю цього оператора взагалі потрібно витіснити з України.
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НіЗЗя, хАзяїн пАртнЬЙОр в мАААЦквЄ сідіт... Стандарт 5G связи можно внедрять в 2020 году, - Глав НКРС Животовский - Цензор.НЕТ 8299
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Так в Мацкве 3G і 4G це реальний зв'язок 3 чи 4 джі, а у нас сама назва і самі лохотрони, як вони вже задовбали, скрізь лохотрони, скрізь тебе хочуть наламати, зідрати і тд.
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Хоча б, але ми українці якісь наівні, думаєм якщо пернйминуємо, то суть змінеться, так і з містами і вулицями і тд, так і зв'язком нічого не буде, І ВЗАГАЛІ ПОРА ВЖЕ ЗРОСЛІШАТИ, а ми, як кажуть " такой большой , а в казки веришь".!!
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Научные исследования достоверно подтвердили единственное последствие воздействия радиочастот высокой мощности на человека - значительное повышение температуры тела. Однако пока не проводилось надёжных исследований влияния на человека электромагнитного излучения вообще и сетей стандарта 5G в частности. Отсутствие достоверных исследований стало причиной моратория на использование стандарта 5G в швейцарском кантоне Женева. Ну, а на украинцах, конечно же, опыты проводить можно. Как всегда. Стандарт 5G связи можно внедрять в 2020 году, - глава НКРС Животовский - Цензор.НЕТ 9286
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтандарт 5G связи можно внедрять в 2020 году, - глава НКРС Животовский
 
 
 
 
 
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