 За последний год было многое сделано для того, чтобы приблизить Украину к Европейскому союзу, - Мингарелли

Об этом он сказал на мероприятии по случаю Дня Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"С тех пор, когда мы с вами встречались предыдущий раз, 12 месяцев назад, очень много было сделано для того, чтобы приблизить Украину к Европейскому Союзу, и все это делалось на основе общих ценностей", – заявил Мингарелли.
В частности, посол ЕС подчеркнул, что, благодаря украинской власти, в том числе правительству и парламенту, удалось осуществить большой прогресс во внедрении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
"Благодаря внедрению этого Соглашения, в экономическом отношении Украина значительно лучше интегрирована в общий рынок Европейского Союза. Сегодня более 40% украинского экспорта направляется на рынок Европейского Союза, и более 15 тысяч украинских предприятий экспортируют на рынок ЕС", – добавил Мингарелли.
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Кроме того, дипломат отметил, что за предыдущие месяцы благодаря безвизовому режиму более 2,5 миллионов украинцев посетили Западную Европу.
"Все это было возможным благодаря чрезвычайному лидерству, которое показали правительство и президент Украины в стабилизации ситуации в Украине и реструктуризации экономики", – сказал посол ЕС.
Он добавил, что Евросоюз, со своей стороны, делился опытом во внедрении структурных реформ, в частности, реформы децентрализации и очищения банковского сектора.
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Мингарелли подчеркнул, что в Евросоюзе поощрены тем фактом, что интеграция Украины в ЕС и НАТО закреплена в Конституции Украины.
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