 Филарет первым подписал постановление Поместного Собора о самороспуске УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Поместный собор состоялся перед объединительным собором УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП. Проект был принят единогласно.

Первый пункт решения собора гласит, что действие религиозного объединения УПЦ КП прекращается путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины. Устав об управлении УПЦ КП и деятельность всех уставных органов церкви была прекращена.

"Таким образом, утром 15 декабря 2018 года по решению собственного Поместного собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной церкви Украины. Первым среди членов Президиума поставил свою подпись Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, как Председатель Поместного Собора", - отметили в ПЦУ.

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Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) зарегистрирована 30 января 2019 года как религиозный административный центр и центральный исполнительно-распорядительный орган УПЦ (ПЦУ). В этот же день согласно постановлению Поместного Собора УПЦ КП Министерство культуры Украины отменило приказы о регистрации Устава Киевской Патриархии УПЦ КП и Устава об управлении УПЦ КП.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".