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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (17506) Кравчук (859)

 Кравчук стал почетным гражданином Киева

Первый президент Украины Леонид Кравчук получил звание "Почетный гражданин города Киева".

Такое решение Киевский городской совет принял на пленарном заседании в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме Кравчука, это звание присвоено также директору Институту биохимии им.Палладина Национальной академии наук Украины, общественному деятелю Сергею Комиссаренко и деятелю культуры Светлане Литвиновой.

Под председательством Кравчука была принята Декларация о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости Украины. За время пребывания на посту президента Украины он последовательно отстаивал независимость государства и его суверенитет. Кравчук удостоен звания "Герой Украины" и многих других государственных наград.

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Звание "Почетный гражданин города Киев" свидетельствует о признании киевлянами выдающихся заслуг отдельных лиц перед громадой столицы в развитии экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, бизнеса, в благотворительной, гуманистической и общественной деятельности, укреплении международного авторитета Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3127318
 
 
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Еще медаль дайте за развал колхозов, заводов и речного транспорта.
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А за черноморское пароходство - орден!
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Этот мощный старик стоял у истоков так сказать-но лучше бы его там не стояло.. Можливо з Чорноволом щось би вийшло трохи не так
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А ещё Кравчук был первый депутат, который купил свое место в партийном списке
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Кравчук давно повинен бути почесним громадянином Лук"янівського сізо. Кравчук стал почетным гражданином Киева - Цензор.НЕТ 9616
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Воистину, некоторые хотят быть обмануты вечно.
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Комуняцкий пердун хочет шикарно умереть
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Надо-было не "кидать" пэдру на выборах.Так бы орден какой-нибудь отхватил.Типа орден Махна 5 степени
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Педалик еще должен соевому пэдро дать почетного гражданина Киева, а мародер пэдро должен за 3 дня успеть педалика наградить героем Украины...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКравчук стал почетным гражданином Киева
 
 
 
 
 
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