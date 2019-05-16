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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (188) финансирование (1324) Юрчишин (26) Голос партия (1)

 Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин

Сейчас политсила Вячеслава Вакарчука ведет переговоры о финансировании с более чем десятью компаниями. Но они не готовы вкладывать средства, пока партия не зарегистрирована юридически.

Об этом в эфире "Громадського" заявил член команды Вакарчука Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже сейчас ведутся переговоры и есть договоренности с около 10-12 предприятиями, которые по украинским меркам можно назвать средне-крупными, но поскольку эти переговоры еще в процессе, то есть, никто из бизнеса не готов инвестировать, пока не появится какое-то политическое тело, которое можно поддержать", – отметил Юрчишин.

Он также заверил, что среди доноров новой политсилы не будет фигурировать фамилии украинских олигархов.

Кроме того, по словам Юрчишина, решение о выдвижении партии на парламентских выборах было принято еще перед первым туром выборов президента, который состоялся 31 марта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" ФОТОрепортаж

16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос". Поход в большую политику музыкант и общественный деятель объяснил необходимостью настоящих изменений в стране, которых требуют украинцы.

Также Вакарчук представил пятерку членов партии "Голос".

Источник: https://censor.net.ua/n3127317
 
 
 Топ комментарии
 
Побачимо цю партію, а потім будемо вирішувати. Поки лише Вакарчук має свій авторитет.
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Доноры-пинчук,медведчук.
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Всмысле бизнес инвестирует в партию? С какой целью? Что бы приумножить инвестиции в несколько раз? Ка им интересно образом 👍
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В смысле на прошлых выборах БПП брал 1млн$ за место в ВР, а эти демпингуют.
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То что у нас "политика" заставляет смеяться весь мир, это никому не удивительно. Ваха, давай еще сіграй гитарой по пианино. Ибо не поймут то. Я реально уже несколько раз проклял себя шо у меня есть паспорт с тризубом.
Хотя на паспорте надо бы "смайл".
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До чого тут паспорт Громадянина України? Може в ньому призвище не те???
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Ніщо так не видавало штірліца,як триколор
Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 9171
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Да,вакарчук кацапов любит.Нам только его не хватало после пяти лет войны.Сегодня к нему пришли 300 человек.Это просто отлично,что ему не поверили.
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Ага. Помнится, сразу после Майдана, вначале войны, когда кацапье перекрыло ему гастроли на расее, как он возмущался, что его "разъединяют с расейскими зрителями"!А его фраза о том, что он бы поддержал Майдан/"выбор свободных людей", даже если бы он стоял не за евроинтеграцию, а за интеграцию с расеей- вообще ШОК. То есть СВОЕГО мнение/СВОЕЙ позиции у "патриёта" тупо НЕТ. Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7598
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Рассейский "брат" НАТУРАЛЬНАЯ СВОЛОЧЬ даже по сравнению с Иудой.
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14 березня 2014, ви тоді знали, що анексують Крим і окупують Донбас?
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доноры потом,сначала анализы нужно сдать...традиция
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не только сдать , но и показать....тьі видел результатьі анализов предьідущих?
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Побачимо цю партію, а потім будемо вирішувати. Поки лише Вакарчук має свій авторитет.
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Я уже могу назвать тех "доноров". Пинчук и Рашен. Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 83
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донором будет Сорос, три его птенца уже в команде " голос ".
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Брехня. Нафик Соросу нужно это бесхребетное непонятно что? Напрасные инвестиции.
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Порохоботина кому ты нужна, чтобы тебя финансировать.
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Вы не правы. Медведчуки с пинчуками решили обложить Украину со всех сторон.Там будут еще те депутаты-украинофобы.
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В США проти Пінчука починається нешутейний скандал,він клав яйця в два кошика,щоб не прогадати,і Клінтон і Трампу,тепер все це вилазить назовні і будуть чмирити його та його всіх спільників і демократи і республіканці
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Вообще то у людей творческих обострённое чувство справедливости, честности, порядочности.
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А головне в Славка обострєнноє чувство отвєтствнності.
В 2008 році хряпнув дверима ВР зі словами,політика це не моє і пішов
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Творческие ещё и импульсивны (забыла сказать)
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эта вакарчука онижыдети-вадинтур?
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Основные доноры это избиратели голосующие вечно за молодостарых,которые у власти 25 лет и вечно ложили на своих избирателей. Приходит новое лицо,а ему говорят чеши яйцо. Новое лицо может не устраивать,только в одном случае,из за своего окружения вечно заседающее у власти. Так честно скажите пошел в жопу ,не будем за тебя голосовать да и все. А он пусть думает, как.бабки будет возвращать когда пролетит. Ну и почему в стране что то должно измениться,если сами граждане не меняются
Не идут до конца в своих стремлениях.
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Звісно Сорос ,бо хто ще може фінансувати грантоїдів.
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Виконавчий директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин розповів, чому він підтримав на виборах діючого главу держави Петра Порошенка
Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3123019
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это просто попытка свиносои отпочковаться и пролезть в следующее верхнее шапито.
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порошенко останется без избирателей вовсе!!!
и на осень активность на цензоре сойдет на нет!
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