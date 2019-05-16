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 Политика Украины
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 Зеленский обратился за помощью в подборе кадров к международным HR-агентствам

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств и пообещал прозрачный конкурс на должности глав ОГА.

Во встрече приняли участие Илона Шарова (Hudson), Роман Бондарь (Оdgers Вerndtson), Алексей Долгих (Bayden), Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell). Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере", – отметил Зеленский.

По словам победителя выборов, уже есть определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА в разных областях Украины.

"Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", – указал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек", - Зеленский о назначении инаугурации на 20 мая

Кроме того, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты на глав ОГА: профессионализм, знание региона, авторитет в местных общинах, добропорядочность, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня.

"Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой, и задекларировали свою готовность к сотрудничеству с командой новоизбранного президента", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Также на Цензор.НЕТ: Приглашений не поступало, - Песков о возможном посещении Путиным инаугурации Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3127316
 
 
 Топ комментарии
 
Беня здесь не при делах !!! Пусть со своими долгами разбереться !!! Володя все делает правильно пусть все начинания будут успешны Зеленский обратился за помощью в подборе кадров к международным HR-агентствам - Цензор.НЕТ 1487
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Очень мудро! Вся старая гвардия в советчики не годится...
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Та да, дешевле было бы, как раньше - родственников, кумовьев и подельников.
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А потім,нема полномочій,не на часі ще це робити,не хитайте країну,та плять,роботи не початий край їхніми же висерами і їм же пельку затикати,от шо значить бумеранг
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Ми в курсі, хто ти є. Не піарся! Зеленский обратился за помощью в подборе кадров к международным HR-агентствам - Цензор.НЕТ 4554
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А что не одного европейского имени. Я так понял агенства кадры нам в Лаптестане искать будут?
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я єтого ролика не видел, дайте ссьіл
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Зеленский обратился за помощью в подборе кадров к международным HR-агентствам

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ЗЕЛЕНСКИЙ МОЛОДЕЦ!!!

ЭТО ТО, ЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ ЖЕЛАЯ ДОПУСКАТЬ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К УКРАИНСКОЙ КОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВНУТРИ ВЫСОКОЙ ВЛАСТИ

ПОСКОЛЬКУ ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ ЗНАКОМЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ МОГЛИ РАССКАЗАТЬ У СЕБЯ В СТРАНЕ, ШО ТВОРИТСЯ У НАС НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ВЛАСТИ

А ЭТО ПРОЩАЙ: ФИНАНСОВЫЕ КРЕДИТЫ, ПОМОЩИ............................

ЭТО ШАГ ЗЕЛЕНСКОГО ГОВОРИТ О ТОМ ШО ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОТОВ НАПРАВИТЬ УКРАИНУ В СТОРОНУ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА

А НЕ ТОЛЬКО ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ КАК ЭТО ДЕЛАЛ ПОРОШЕНКО.
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міркую, що ЛЕ вже не стане прокурором
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давай ще Ж та в косяк... зможеш? ти в якому класі?
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Все вирішує Бєня, а ці агентства для лохів.
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"Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой....."брат брат слушай,за большие любые деньги найди мне его)
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Коли ти заплатиш стільки своїм найманим працівникам, тоді й буде.
Як заплатити?
Спитаєш у радника порошенківського міністра освіти Лілії Гриневич Олександра Чубатенка, який прийшов на відкриту дискусію-зустріч експертів до Зеленського і заявив, що зарплата вчителів 4000 євро є реальною.
Ви, порохня, це негайно підхопили. То й платіть.
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Зе не заперечив. Нехай тепер платить.
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Коли він щось підпише, тоді будеш вимагати. А так - будка, дірка, Місяць, ніч.
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Очередные заробитчане на миллионные оклады, которые сбегут с чемоданами зелени.
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Шикардос.
Так формуються середні та нижчі щаблі влади в усіх європейських країнах.
Звичайно, так формується кадровий склад і в найпотужніших корпораціях:
1)Оголошуються вимоги.
2)Збираються резюме (CV).
3)Аналізуються документи.
4)Кандидати - вірніше, їх знання, досвід, навички, здібності перевіряються співбесідами, потім тестуються. Все це дуже ретельно. Наприклад, тільки один з тестів, який я проходив, складався зі 180 питань, на які дали 3 години.
5)Відібрані особи проходять базове навчання та інструктажі.
6)Серед них за результатами тестів, екзаменів та пробних періодів роботи по конкурсу вибирають тих, хто займе посаду.
7)Агенції організовують все це спільно з замовником, і потім отримують частку (кілька %) від зарплати працевлаштованого працівника. Платить агенції працедавець. Скільки - працівник не знає.
8)Як правило, працівник працює від агенції обмежений строк, а підтвердивши ділові якості практикою, переходить з агенції безпосередньо на службу державі (чи фірмі), на контракт. На цьому його відносини з агенцією закінчуються, як і відносини агенції та працедавця.
9)Періодично конкурси повторюються, щоб залучати ще більш здібних і активних працівників з бездоганною репутацією.

Саме так прийняли на роботу мене і моїх колег, у всесвітньовідому фірму.
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Miko R 798886a8,
Это все хорошо конечно если(!!!) есть достаточно время......, а вот у Зеленского - сомневаюсь
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Всі ці процедури займають від 3 до 20 робочих днів.
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И еще нельзя забывать, страна - НЕ фирма.......
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Мляяяааааа. Что ж ты Кондитера не предупредила!? А он всю дорогу думал, что таки да, конфетная фирма...
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"профессионализм, знание региона, авторитет в местных общинах, добропорядочность, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня." Источник: https://censor.net.ua/n3127316

Кто бы сомневался "Старые песни на новый лад"
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А что не так? Всё верно.
Посмотрим, как на практике будет.
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В частный бизнес ...крупный бизнес именно так..... а вот где так набирают чиновников?? В какой стране??
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Интересный подход к подбору «кадров».......
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Нет не знаю...да и не могу знать...такой бред мог придумать только презЕдент зеленский...и его зеленая команда....
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У меня нет проблем....проблемы у того кто видит проблемы у других...
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Наверное...я даже не знаю как с ней живешь.... Зеленський звернувся за допомогою в підборі кадрів до міжнародних HR-агентств - Цензор.НЕТ 1208
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для начала разберись, чем отличается состяние от прибыли.
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Имеется - немного ниже разместила ссылку на сайт одной из упомянутых в статье компаний. Угадайте с 1 раза - чьи рога торчат Зеленський звернувся за допомогою в підборі кадрів до міжнародних HR-агентств - Цензор.НЕТ 4558
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Что она ответила..?? То что она ответила известно всем...так набирают людей в частный бизнес....
Приведи примеры стран где так набирают чиновников..??
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Основная (главная) обязанность любого руководителя - это подбор кадров, можно привлечь специалистов для поиска кандидатов (соискателей), но решение о приеме он должен принять САМОЛИЧНО, ибо он разделяет ответственность за результаты их работы. Нельзя сказать: "А вот, тот не справился с работой я не виноват и не отвечаю за его ошибки и промахи, его приняли по открытому конкурсу"!
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Все судьи приняты по открытому конкурсу...набу..гбр....но почему то всех собак зебилы вешают на Порошенко....
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глваное кто руководил этим конкурсом.
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А этим конкурсом кто будет руководить..?? Беня..?? Зеленский обратился за помощью в подборе кадров к международным HR-агентствам - Цензор.НЕТ 6277
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конечно Беня, как же я забыл, с кем имею дело!
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Вот видишь...хоть с чем то ты согласился....
Да и трудно не согласится с очевидным.... Зеленский обратился за помощью в подборе кадров к международным HR-агентствам - Цензор.НЕТ 7350
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Петекантроп, во всех комиссиях сидели петины люди, общественные организации имели рекомендательный голос, на который плевали. Исключение составляет создание Антикоррупционного Суда, где на петю надавили и решающим голосом при назначении судьи было решение общественников, куда входили и иностранцы.
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Ну так це природній процес. Чи Вовік мусить мати надприродні здібності ніколи не помилятись?
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Открываем сайт http://wardhowell.com/ Это те, кто нам будут руководителей набирать - Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell)
И о, чудо. Основная тематика компании
- Есть ли будущее у семейного бизнеса в России
- Родная кровь: что мешает семейному бизнесу в России

- Фамильная гордость: что помогает семейному бизнесу стать сильнее............ и кто бы сомневался, что это тоже про оркостан.
Кто живет к стране Квартала, тот в цирке уже не смеется.
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А що там Лаура Ковеші, до Києва вже вилетіла?
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