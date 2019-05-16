 Зеленский обратился за помощью в подборе кадров к международным HR-агентствам

Во встрече приняли участие Илона Шарова (Hudson), Роман Бондарь (Оdgers Вerndtson), Алексей Долгих (Bayden), Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell). Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере", – отметил Зеленский.
По словам победителя выборов, уже есть определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА в разных областях Украины.
"Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", – указал Зеленский.
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Кроме того, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты на глав ОГА: профессионализм, знание региона, авторитет в местных общинах, добропорядочность, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня.
"Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой, и задекларировали свою готовность к сотрудничеству с командой новоизбранного президента", – отмечается в сообщении пресс-службы.
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ЗЕЛЕНСКИЙ МОЛОДЕЦ!!!
ЭТО ТО, ЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ ЖЕЛАЯ ДОПУСКАТЬ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К УКРАИНСКОЙ КОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВНУТРИ ВЫСОКОЙ ВЛАСТИ
ПОСКОЛЬКУ ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ ЗНАКОМЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ МОГЛИ РАССКАЗАТЬ У СЕБЯ В СТРАНЕ, ШО ТВОРИТСЯ У НАС НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ВЛАСТИ
А ЭТО ПРОЩАЙ: ФИНАНСОВЫЕ КРЕДИТЫ, ПОМОЩИ............................
ЭТО ШАГ ЗЕЛЕНСКОГО ГОВОРИТ О ТОМ ШО ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОТОВ НАПРАВИТЬ УКРАИНУ В СТОРОНУ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА
А НЕ ТОЛЬКО ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ КАК ЭТО ДЕЛАЛ ПОРОШЕНКО.
Як заплатити?
Спитаєш у радника порошенківського міністра освіти Лілії Гриневич Олександра Чубатенка, який прийшов на відкриту дискусію-зустріч експертів до Зеленського і заявив, що зарплата вчителів 4000 євро є реальною.
Ви, порохня, це негайно підхопили. То й платіть.
Так формуються середні та нижчі щаблі влади в усіх європейських країнах.
Звичайно, так формується кадровий склад і в найпотужніших корпораціях:
1)Оголошуються вимоги.
2)Збираються резюме (CV).
3)Аналізуються документи.
4)Кандидати - вірніше, їх знання, досвід, навички, здібності перевіряються співбесідами, потім тестуються. Все це дуже ретельно. Наприклад, тільки один з тестів, який я проходив, складався зі 180 питань, на які дали 3 години.
5)Відібрані особи проходять базове навчання та інструктажі.
6)Серед них за результатами тестів, екзаменів та пробних періодів роботи по конкурсу вибирають тих, хто займе посаду.
7)Агенції організовують все це спільно з замовником, і потім отримують частку (кілька %) від зарплати працевлаштованого працівника. Платить агенції працедавець. Скільки - працівник не знає.
8)Як правило, працівник працює від агенції обмежений строк, а підтвердивши ділові якості практикою, переходить з агенції безпосередньо на службу державі (чи фірмі), на контракт. На цьому його відносини з агенцією закінчуються, як і відносини агенції та працедавця.
9)Періодично конкурси повторюються, щоб залучати ще більш здібних і активних працівників з бездоганною репутацією.
Саме так прийняли на роботу мене і моїх колег, у всесвітньовідому фірму.
Это все хорошо конечно если(!!!) есть достаточно время......, а вот у Зеленского - сомневаюсь
Кто бы сомневался "Старые песни на новый лад"
Посмотрим, как на практике будет.
Приведи примеры стран где так набирают чиновников..??
Это стоимость газа для населения
Да и трудно не согласится с очевидным....
И о, чудо. Основная тематика компании
- Есть ли будущее у семейного бизнеса в России
- Родная кровь: что мешает семейному бизнесу в России
- Фамильная гордость: что помогает семейному бизнесу стать сильнее............ и кто бы сомневался, что это тоже про оркостан.
Кто живет к стране Квартала, тот в цирке уже не смеется.