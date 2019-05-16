 Порошенко в Брюсселе договорился о продлении санкций ЕС против России в июне, – замглавы АП Елисеев

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Продолжение санкций никто не гарантирует. Единственное, что могу подтвердить, - благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России на следующие полгода, а дальше это будет зависеть от дипломатии и внешней политики, дипломатического мастерства и президента, и министра", - сказал Елисеев в эфире одного из телеканалов в четверг вечером.

Дипломат также отметил, что многое достигалось благодаря личной вовлеченности президента в переговоры.

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"Вы думаете, что получение Javelin было просто так? Это личная договоренность президента с президентом Трампом. Или недавно мы получили боевые дроны от Турции - это лично договорился президент с президентом Эрдоганом. Он подготовил эти дроны для своей армии, но поскольку мы сказали, что нам эти дроны крайне нужны, он сказал: "Хорошо. Я партию отдаю вам"", - рассказал Елисеев.

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