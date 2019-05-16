EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  686  24
Материалы по теме:
Все про:Елисеев (271) Порошенко (17475) санкции (7369) Евросоюз (12428)

 Порошенко в Брюсселе договорился о продлении санкций ЕС против России в июне, – замглавы АП Елисеев

Президенту Украины Петру Порошенко удалось достичь договоренности о продлении в июне санкций Европейского Союза против России.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Продолжение санкций никто не гарантирует. Единственное, что могу подтвердить, - благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России на следующие полгода, а дальше это будет зависеть от дипломатии и внешней политики, дипломатического мастерства и президента, и министра", - сказал Елисеев в эфире одного из телеканалов в четверг вечером.

Дипломат также отметил, что многое достигалось благодаря личной вовлеченности президента в переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает, что Евросоюз продлит санкции против России еще на полгода, - Климпуш-Цинцадзе

"Вы думаете, что получение Javelin было просто так? Это личная договоренность президента с президентом Трампом. Или недавно мы получили боевые дроны от Турции - это лично договорился президент с президентом Эрдоганом. Он подготовил эти дроны для своей армии, но поскольку мы сказали, что нам эти дроны крайне нужны, он сказал: "Хорошо. Я партию отдаю вам"", - рассказал Елисеев.

Также читайте: Замглавы АП Елисеев подал в отставку

Источник: https://censor.net.ua/n3127315
 
   
 Топ комментарии
 
Брейк ньюз! Порошенко договорился о том, что Солнце будет вертеться вокруг Земли, а не наоборот.
 показать весь комментарий
 
Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Тарифы снизят. Учителям по четыре штуки платить будут. Роттердам отменят. Коррупционеров посадят. Как раз вот тут один вернулся сегодня ночью из Израиля - в тюрьму, наверное, сидеть прилетел... Порошенко в Брюсселе договорился о продлении санкций ЕС против России в июне, – замглавы АП Елисеев - Цензор.НЕТ 2891
 показать весь комментарий
 
Ничего он не договорился,его уже давно везде послали,а после 20-го этапируют
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Брейк ньюз! Порошенко договорился о том, что Солнце будет вертеться вокруг Земли, а не наоборот.
 показать весь комментарий
 
 
Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Тарифы снизят. Учителям по четыре штуки платить будут. Роттердам отменят. Коррупционеров посадят. Как раз вот тут один вернулся сегодня ночью из Израиля - в тюрьму, наверное, сидеть прилетел... Порошенко в Брюсселе договорился о продлении санкций ЕС против России в июне, – замглавы АП Елисеев - Цензор.НЕТ 2891
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно говорите. Все так и будет . Если при условии , что как минимум будет хороший и независимый реально, а не декларативно генпрокурор
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
и отстёгивать свиноликому с каждого оборота!
 показать весь комментарий
 
 
Да уж ! Мародьор нє здайотся и всьо норовіт гадость новоізбранному здєлать!! подлая душа..
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Зе вон тоже помог, перископ на армию передал, правда, не свой. Дрожи, супостат! Теперь тебя хорошо видать.
 показать весь комментарий
 
 
- Слухай, Джон, а знаєш як українці за 3 тижні побороли корупцію і олігархів?
- Вау, Пол! Це ж неймовірно! Як?
- Їхні ЗМІ перестали говорити про корупцію, а олігарха Коломойського почали називати бізнесменом і підприємцем!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ничего он не договорился,его уже давно везде послали,а после 20-го этапируют
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Перед отставкой вылизует на орден.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А тут не зміг,але ордена Юнкеру вручив
Порошенко в Брюсселе договорился о продлении санкций ЕС против России в июне, – замглавы АП Елисеев - Цензор.НЕТ 640
 показать весь комментарий
 
 
Агга, пррросто прррощальный ПУК петрилла...
 показать весь комментарий
 
 
Ну да прям отец родной. Ну не как без него. Ну пусть до воскресенья ещё побалуется....
 показать весь комментарий
 
 
_Ну и чтобы два раза не вставать, заодно петенька договорился чтобы завтра взошло солнце. Какой маладец этот пухлый мальчик! А то бы солнце не взошло.
 показать весь комментарий
 
У вас с танькой лайф одна методичка на двоих или на всю лахту?
 показать весь комментарий
 
 
Ты с рождения дурачок или то результат более поздней травмы мозга?
 показать весь комментарий
 
Осторожнее бы Елисееву с этими фамилиями - Эрдоган и Трамп мутные парни
 показать весь комментарий
 
 
Ну точно как дир при совке- лишь бы взять , что дают. И будет эти железяки лежать, ржаветь, но зато выпросил и есть чем похвастатсья .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в Брюсселе договорился о продлении санкций ЕС против России в июне, – замглавы АП Елисеев
 
 
 
 
 
 вверх