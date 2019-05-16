 ГПУ отчиталась о своем участии в ликвидации международной преступной группировки, которая через киберсеть похитила $100 млн

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: "Во время пресс-конференции участники сообщили о завершении расследования деятельности международной преступной организации, которая с помощью киберсети Avalanche похитила 100 млн долларов у более 40 тысяч жертв. По их словам, преступники инфицировали компьютеры из-за вредных хакерские программы GozNym.

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"Эти программы захватывали банковские реквизиты для доступа к банковским счетам. В общем от деятельности преступников пострадали более 40 000 человек, нанесенный ущерб оценивается в сумму около 100 миллионов долларов ", - отметил Дмитрий Сторожук в своем комментарии представителям СМИ.

"Это был беспрецедентный опыт проведения расследования, особенно с точки зрения трансграничного сотрудничества правоохранителей из 26 стран. Сейчас украинские правоохранительные органы выдвинули подозрение гражданину Украины К. по факту обеспечения киберпреступников безопасной инфраструктурой, по которой размещались и распространялись GozNym, URLzone, то есть обеспечил киберпреступников орудием для совершения банковского мошенничества, а также отмывание денежных средств", - отметил первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

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На сегодняшний день сеть Avalanche ликвидирована. По всему миру уже задержаны 11 человек, мероприятия по задержанию остальных участников сети продолжаются.

Организаторов данной преступной группы грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".



