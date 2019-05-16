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 Задержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили во взяточничестве одного из депутатов Черкасского областного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с одним из руководителей Госгеокадастра в Черкасской области и депутатом одного из поселковых советов организовали противоправный механизм систематического получения взяток от предпринимателей за содействие в выделении в аренду земельных участков.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники планировали получить 140 тыс. долларов от представителя строительной фирмы за выделение 5 гектаров земли в одном из населенных пунктов области.

Смотрите: Депутат горсовета Чернигова и директор коммунального предприятия попались на взятке 50 тыс. долл., которую вымогали у застройщика, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали депутата облсовета в Черкассах во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч долларов.

Задержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ 02

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие в отношении других фигурантов дела.

Также смотрите: В Запорожье двое руководителей землеустроительных предприятий попались на взятке 120 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3127311
 
 
 Топ комментарии
 
А до этого все преступники по тюрьмам сидели?
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А до этого все преступники по тюрьмам сидели?
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Смеетесь.? До Пети у нас вообще не знали что такое взятки.
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Ага, тоді то всьо називалось засіванням, "суддя" зварич не дасть збрехати. Задержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 5712
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Вот так вот может обернуться желание вытащить всё на свет. Станешь основоположником и коррупции и всего остального. Пришёл гад и всех развратил.
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Зварыч - ангел. У нас в стране коррупции до Пети не было.
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Что ты Петя да Петя ,вот посмотришь при Зели вообще не будут никого задерживать ,так что ты думаешь что коррупции не будет ?
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Конечно, она 20 числа к полудню исчезнет как дым. Не было же коррупции до 2014 года и сейчас не будет.
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я бы этого дупутата - кельмой шатал. Мне на такое бабло работать - где-то лет семь.....
Какие же они твари то.... Они походу уже додепуетатствовались.... Тов. Ленин был прав - у нас тупо идет ограбление "народа". Правда "народ" это вам не это)
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просто у чиновника не должно быть полномичий что-либо решать в ту или иную сторону
так, перекладывать бумажки
на западе все разрешительные запросы настолько формализованы что их рассмотривают простые клерки
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бывает народ часть не там ищет причину коррупции вот я и решил поумничать Задержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 8242
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Чувак не париться, - знає, шо вийде під заставу.
Да здравствуєт український суд - самий потужнорехвормований суд в мірє!
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Яка застава,зараз уже на конвеєрі штраф 850 грн,незалежно від суми хабаря,така вона петіна судова реформа
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Вам там в Совете люди не нужны? Буквально пара человек!
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посмотришь на всех этих недавно задержанных
у них прямо униформа - обтягивающие джинсы, пузр, пиджак и итальянские туфли
это так модно сейчас?
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Еще есть фишка - депутатский значек с бриллиантом...
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пецюнчик так завел - так выгляжит живущая по-новому розен..ть
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Он человек, измученный нарзаном боржоми...

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ну напоследок надо нажрася на жись по-новому Задержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 9303
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задержаны:
Николай Дивнич - депутат Черкасского облсовета от фракции «Батькивщины»..
и Анатолий Коверский - начальник Черкасского районного управления Госгеокадастра
Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 607


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Це вже якась карма. 5 років назад, коли вони на Смілянській 131 там мутили, я у них був. При мені, буквально через 10 хв тоді туди нагрянула прокуратора. Проблеми всі враз вирішились. Тепер, пройшло 5 років, я у них був позавчора, а вчора уже "пов'язали" на хабарі. Совпадєніє - нє думаю Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 5485
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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