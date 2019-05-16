 Расследование возможной госизмены Заманы завершено

Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, информирует Цензор.НЕТ. Лысенко не называет фамилию Заманы, но указывает должность, которую тот занимал.

"Главной военной прокуратурой совместно с СУ ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту государственной измены в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по ч.2 ст.27, ч.1 ст.111 УК Украины", – сказано в сообщении.

"Подозреваемому и защитникам 16.05.2019 предоставлен доступ к материалам досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины", – написал Лысенко.

Генерал-полковник Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ в 2012–2014 годах.

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25 февраля 2019 года главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Замане объявлено подозрение в госизмене.

Как настаивают в военной прокуратуре, действия Заманы привели к уменьшению боеспособности украинской армии. В частности Замана, по словам Матиоса, своими директивами уменьшил штат действующих военнослужащих почти на 5 тысяч, – больше, чем предполагалось законом. Также он курировал расформирование командования воздушных сил, зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей. Военная прокуратура считает, что Замана координировал свои действия с командованием РФ.

В тот же день стало известно, что Замана задержан.

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Сам экс-глава Генштаба называет обвинение абсурдом. Он утверждает, что все подписанные им директивы разрабатывались коллективно во исполнение соответствующей государственной программы. "Сокращение Вооруженных сил – политическое решение, а не мое лично", – заявил Замана.

Замане дважды продлевали срок содержания под арестом. Согласно решению Печерского райсуда Киева от 18 апреля, бывший начальник Генштаба будет находиться в СИЗО до 17 июня 2019 года.