 Расследование возможной госизмены Заманы завершено

Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, информирует Цензор.НЕТ. Лысенко не называет фамилию Заманы, но указывает должность, которую тот занимал.
"Главной военной прокуратурой совместно с СУ ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту государственной измены в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по ч.2 ст.27, ч.1 ст.111 УК Украины", – сказано в сообщении.
"Подозреваемому и защитникам 16.05.2019 предоставлен доступ к материалам досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины", – написал Лысенко.
Генерал-полковник Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ в 2012–2014 годах.
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25 февраля 2019 года главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Замане объявлено подозрение в госизмене.
Как настаивают в военной прокуратуре, действия Заманы привели к уменьшению боеспособности украинской армии. В частности Замана, по словам Матиоса, своими директивами уменьшил штат действующих военнослужащих почти на 5 тысяч, – больше, чем предполагалось законом. Также он курировал расформирование командования воздушных сил, зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей. Военная прокуратура считает, что Замана координировал свои действия с командованием РФ.
В тот же день стало известно, что Замана задержан.
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Сам экс-глава Генштаба называет обвинение абсурдом. Он утверждает, что все подписанные им директивы разрабатывались коллективно во исполнение соответствующей государственной программы. "Сокращение Вооруженных сил – политическое решение, а не мое лично", – заявил Замана.
Замане дважды продлевали срок содержания под арестом. Согласно решению Печерского райсуда Киева от 18 апреля, бывший начальник Генштаба будет находиться в СИЗО до 17 июня 2019 года.
Сьогодні о 19:35•Хвиля
Журналист Виктор Шлинчак рассказал о возможных кадровых решениях новоизбранного президента Владимира Зеленского.
В его публикации речь идет о постах министра иностранных дел, главы СБУ и главы АП:
«СБУ - депутат от «Батькивщины» Владислав Бухарев, МИД - нынешний замминистра Вадим Пристайко [сейчас Пристайко - посол Украины в НАТО, - прим. Хвилі], глава АП - Иван Баканов. Пока так …», - написал он в Facebook.
СБУ - депутат від «Батьківщини» Владислав Бухарєв, МЗС - колишній замміністра Вадим Пристайко, глава АП - Іван Баканов. Поки так…
Gepostet von Viktor Shlinchak am Donnerstag, 16. Mai 2019
Ранее в СМИ уже упоминались фамилии Бухарева и Баканова в контексте назначения их главами СБУ и АП.
https://hvylya.net/news/exclusive/stalo-izvestno-kogo-zelenskij-mozhet-naznachit-glavami-ap-sbu-i-mid.html
Польща модернізує Збройні Сили на суму 185 мільярдів злотих, тобто 50 мільярдів доларів. Це більше, ніж весь бюджет України.
Ця сума буде витрачена на комплексне оновлення Збройних сил, організаційні та навчальні заходи, закупку та виготовлення найновітніших озброєнь як вітчизняного, так і закордонного виробництва.
Зокрема, до вже існуючих на озброєнні Польщі винищувачів 4 покоління F-16 буде закуплено 32 багатоцільові літаки п'ятого покоління, найкраші в світі F-35. Відомо, що вони є засобами активного прориву будь-якої досі відомої системи ПРО, як і перспективних. Штучний інтелект, опираючись на розвіддані, оперативну повітряну обстановку, взаємодію на ділянці прориву, дані погоди, наявність електромагнітних перешкод, мету польотного завдання тощо, сам вираховує всі параметри польоту, оборони і атаки, здатен атакувати повітряні чи космічні цілі з відстані 300км і більше, використовувати гіперзвукову зброю, тощо. Льотчик може керувати атакою цілої групи літаків, що можуть управлятися безпілотно, взаємодіяти всередині групи, а також зі Стратегічними чи Тактичним центрами, здійснювати атаки винищувачів ворога, прикриття своїх, знешкодження ПВО. Літаки здатні нести ядерну зброю масового чи точкового ураження, а також ядерну зброю зі змінною потужністю.
Завершуються технічні узгодження покупки, яку буде здійснено протягом наступних років, оскільки на придбання F-35 є черга.
Деталі інших змін у Збройних Силах є закритими.