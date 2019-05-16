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 Реформирование "зеленой" энергетики: в Раду внесут отдельный законопроект для развития малой генерации, - заявили в УАВЕ

В Украине стартовала разработка отдельного законопроекта, который исправит недостатки, которые были приняты при утверждении закона №8449-д о "зеленых" аукционах.

Данный законопроект создаст новый горизонт для развития именно малой генерации, пеедает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Об этом заявили в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЕ), которая выступила инициатором проекта решения.

Как подчеркивают в УАВЕ, следующим шагом в реформировании сектора "зеленой" энергетики должен стать именно отдельный законопроект, который будет касаться малой энергогенерации и уберет пробелы в законодательстве для стимулирования развития малых объектов возобновляемой энергетики. 

Экспертная среда также поддерживает эту инициативу и присоединиться к разработке соответствующего проекта закона. Об этом рассказал соучредитель Greencubator, энергоексперт Андрей Зинченко, комментируя принятый закон №8449-д о запуске "зеленых" аукционов и необходимость дальнейших шагов по реформированию отечественной энергетики для преодоления кризисных явлений в ней. "Такой законопроект мы точно будем подавать как союз активных потребителей и просьюмеров. По предварительным договоренностям, будем подавать его вместе с УАВЕ", - сказал он.

Эксперт также проинформировал, что ведется сейчас разговор и об отмене требования по обустройству солнечных панелей исключительно на объектах капитального строительства. "Есть гораздо лучшие способы борьбы со "схемщиками", - рассказал он, прогнозируя внесения соответствующих изменений в отечественную нормативно-правовую базу.

В то же время, как стало известно, в Верховной Раде поддерживают идею о внесении отдельного законопроекта о развитии малых ВИЭ. Так, нардеп Юрий Чижмарь подчеркнул журналистам необходимость устранить недостатки, обострившиеся после принятия закона №8449-д и уделить особое внимание развитию малой энергогенерации из возобновляемых источников. По его словам, сейчас уже начата разработка соответствующего законопроекта.

В свою очередь нардеп Лев Пидлисецкий допустил, что возможно, было бы "целесообразно добавить отдельную статью о малой генерации в Закон Украины об альтернативных источниках энергии". Так или иначе, дискуссия по этому поводу уже начата, по инициативе УАВЕ, экспертной среды и нардепов продолжается работа по подготовке взвешенного и сбалансированного решения с внесением его на рассмотрение Рады.

Напомним, 25 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8449-д о запуске "зеленых" аукционов в сфере альтернативной энергетики. Согласно закону, запускаются "зеленые" аукционы на рынке электроэнергии и, кроме еще ряда новаций, предусматривается уменьшение "зеленого" тарифа с 2020 года для солнечных станций на 25% и для ветровых на 10%.


Источник: https://censor.net.ua/n3127308
 
 
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Закон для мотивации развивать зеленую энергетику превратили в средство для грабежа Украины отдельными персонами
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Кто "зеленую" вырабатывает, тот пусть ее и потребляет на своих предприятиях и в своих целях. А то получается, что изготовители ее паразитируют на наших налогах, скудном бюджете, где нет достойных денег для пенсов, медицине, культуре.
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Ты баран,сначала попробуй разобраться в вопросе,а потом гавкай на форуме! В интернете,в том числе в Ютубе,есть умные ребята-украинцы,которые толково объясняют,как эта система работает!
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шо такое свинарчуки хотят жрать и многа Реформирование "зеленой" энергетики: в Раду внесут отдельный законопроект для развития малой генерации, - заявили в УАВЕ - Цензор.НЕТ 2882 Реформирование "зеленой" энергетики: в Раду внесут отдельный законопроект для развития малой генерации, - заявили в УАВЕ - Цензор.НЕТ 2882
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Перемога поряд. Головне рішуче проголосувати поки не розігнали.
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Что соевые,анус почувствовал приближение болта с обратной резьбой?))
И марихуану скоро разрешите и евробляхерам за один день на уступки пошли и отмените свой бред об зелёной энергетике ))
Какие же вы мрази соевошоколадных,перед смертью не надышитесь))
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сходи в аптеку.. даже к врачу не нвдо
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Размечтался! Он только по сценарию может языком вихлять! А так,реально,за него всякие "гении"-разумковы,какую-то херню лепечут,потому что сам боится два слова связать!.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРеформирование "зеленой" энергетики: в Раду внесут отдельный законопроект для развития малой генерации, - заявили в УАВЕ
 
 
 
 
 
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