 Цены на газ в Украине должны зависеть от мировых, - МВФ

Об этом на инвестиционной конференции Concorde Capital в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".
МВФ не против снижения цены в Украине, если мировые цены на газ понижаются. Однако при повышении мировых цен, необходимо повышать их и для украинцев, сказал Люнгман.
Напомним, в середине марта "Нафтогаз" предложил правительству отменить регулирование цен на газ для населения. Но премьер Владимир Гройсман не одобрил это предложение из-за "потенциальных спекуляций со стороны "Нафтогаза".
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В апреле Кабмин принял постановление, которым разрешил "Нафтогазу" снизить цену, но не отменил ограничение ее повышения. Таким образом удалось снизить цену газа для потребителей в апреле-мае. Уже в июне она может вырасти, но в пределах установленной до конца года стоимости в 9717 грн за кубометр.
С 1 мая облгазы установили разные цены на газ для населения в зависимости от региона.
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НАШ ОТВЕТ ЕВРЕЙСКОМУ МВФ... ДА И ЗЕЛЕ С БЕНЕЙ
ДА ПОШЛИ ОНИ ВСЕ НА ...УЙ....
А почему газ собственной добычи должен ровняться на цены европы？
Второе, почему мвф не заставляет зарплаты украинцев ровняться на зп европы.
И не зависеть от мировых цен и от рашки.
В жопу МВФ !
Хотя, фактически, то этот "сюр" это чистая внутренняя уголовщина и внешняя беспринципность.