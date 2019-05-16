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 Экономика, Общество
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Все про:МВФ (2667) Тарифы на газ (135)

 Цены на газ в Украине должны зависеть от мировых, - МВФ

Международный валютный фонд настаивает на введении рыночной цены на газ для украинцев. При этом фонд не против снижения цены в Украине, если мировые цены понижаются.

Об этом на инвестиционной конференции Concorde Capital в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".

МВФ не против снижения цены в Украине, если мировые цены на газ понижаются. Однако при повышении мировых цен, необходимо повышать их и для украинцев, сказал Люнгман.

Напомним, в середине марта "Нафтогаз" предложил правительству отменить регулирование цен на газ для населения. Но премьер Владимир Гройсман не одобрил это предложение из-за "потенциальных спекуляций со стороны "Нафтогаза".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" предложил новую цену на газ для населения с мая: на 4% ниже

В апреле Кабмин принял постановление, которым разрешил "Нафтогазу" снизить цену, но не отменил ограничение ее повышения. Таким образом удалось снизить цену газа для потребителей в апреле-мае. Уже в июне она может вырасти, но в пределах установленной до конца года стоимости в 9717 грн за кубометр.

С 1 мая облгазы установили разные цены на газ для населения в зависимости от региона.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин и "Нафтогаз" должны провести консультации с МВФ о снижении цены на газ, - штаб Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3127305
 
 
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УБИВАЙТЕ УБИВАЙТЕ УБИВАЙТЕ...
НАШ ОТВЕТ ЕВРЕЙСКОМУ МВФ... ДА И ЗЕЛЕ С БЕНЕЙ
ДА ПОШЛИ ОНИ ВСЕ НА ...УЙ....
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Ага,и таврии продовать по цене мерседеса.
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МВФ намного хуже россии и подлежит уничтожению в Украине.
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А зарплатня і пенсії не повинні залежати від мирових? Що там каже мвф?
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В мвф кажуть, що проблеми індіанців , шерифа не турбують...
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Вот ЗЕ обещал 4000 уе зарплату. Это даже в два раза выше , чем средняя зарплата по Вене. Так что цены на газ надо довести до европейских , шоб было по-честному по отношению к европейцам 😀😀😀
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слушай, ты запарила в край и такие как ты. Сказано было на сл. день, что то ошибка была. Люби свою словакию и не лезь, патриотка блин
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В том то и дело что в ЕС цена упала вдвое а нам снизили в мае на 3,5% а с июня опять поднимут на 4,5.
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Цена на газ на хабах ЕС где его покупает Нафтогаз.
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Будет 4000 Уе у учитилей. Сразу после инаугурации . Я контролирую выполнение обещаний. 😀😀😀
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вот те раз！
А почему газ собственной добычи должен ровняться на цены европы？
Второе, почему мвф не заставляет зарплаты украинцев ровняться на зп европы.
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А зарплаты на каком уровне? Вот добрейшей души идиоты!
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Гнать этих добродетелей к чертям ! У нас хватает людям своего газа, а вот ахметовым и фирташам и прочим уродам пусть устанавливают хоть марсианские цены !
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У нас и зарплаты, по идее, должны зависеть от мировых? И экономика. И именно это должна была украинская власть отстаивать все эти годы перед МВФ. МВФ в курсе о миллиардных задолженностях украинцев по коммунальным услугам?
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А слабо свой газ вообще по цене себестоимость+ развитие населению продавать? Там аккурат цена не более 3500 грн будет.
И не зависеть от мировых цен и от рашки.
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Цены на уровне мировых , а доходы на уровне Судана ???
В жопу МВФ !
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Рыночная цена это тогда когда есть рынок ,у нас рынка газа нет Цены на газ в Украине должны зависеть от мировых, - МВФ - Цензор.НЕТ 4690
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Какой то сюр творится с этим сраным газом, вернее с ценой на него в отдельно взятой стране, даже всем "благодетелям-партнерам" есть до него особое дело.

Хотя, фактически, то этот "сюр" это чистая внутренняя уголовщина и внешняя беспринципность.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЦены на газ в Украине должны зависеть от мировых, - МВФ
 
 
 
 
 
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