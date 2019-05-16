 Цены на газ в Украине должны зависеть от мировых, - МВФ

Об этом на инвестиционной конференции Concorde Capital в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".

МВФ не против снижения цены в Украине, если мировые цены на газ понижаются. Однако при повышении мировых цен, необходимо повышать их и для украинцев, сказал Люнгман.

Напомним, в середине марта "Нафтогаз" предложил правительству отменить регулирование цен на газ для населения. Но премьер Владимир Гройсман не одобрил это предложение из-за "потенциальных спекуляций со стороны "Нафтогаза".

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В апреле Кабмин принял постановление, которым разрешил "Нафтогазу" снизить цену, но не отменил ограничение ее повышения. Таким образом удалось снизить цену газа для потребителей в апреле-мае. Уже в июне она может вырасти, но в пределах установленной до конца года стоимости в 9717 грн за кубометр.

С 1 мая облгазы установили разные цены на газ для населения в зависимости от региона.

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