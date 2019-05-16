EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
  711  29
Материалы по теме:
Все про:помощь (3013) Евросоюз (12428) Мингарелли (188)

 Мингарелли не называл цифру 8 млрд евро, говоря о неиспользованной Украиной помощи от Евросоюза, - представительство ЕС в Украине

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли не называл сумм не использованной Украиной помощи от ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

"Сегодня некоторые украинские СМИ опубликовали информацию о "неиспользованной помощи ЕС в размере 8 млрд евро". Это утверждение ошибочно приписали Хюгу Мингарелли, Председателю Представительства Европейского Союза в Украине.

По сути, на конференции "EU: Future Simple or Future Indefinite", организованной Европейской Бизнес Ассоциацией во вторник, 15 мая, он сказал, что значительную часть средств, которую выделил Европейский Союз в поддержку реформ в Украине, не использовали должным образом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС пока не может предложить перспективу членства ни одной новой стране, - Мингарелли

О вышеупомянутой цифре в размере 8 млрд евро сообщил другой участник встречи", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее сообщалось, что Мингарелли заявляет о неиспользовании Украиной части  помощи, которая была выделена ЕС.

Мингарелли не называл цифру 8 млрд евро, говоря о неиспользованной Украиной помощи от Евросоюза, - представительство ЕС в Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127299
 
 
 Топ комментарии
 
ну как же так! Бутусов уже статью написал. Не ну чесн слово!
 показать весь комментарий
 
Из-за поребрика: "На четвертый день протестов в Екатеринбурге появился флаг Уральской республики".
Мінгареллі не називав цифру 8 млрд євро, кажучи про невикористану Україною допомогу від Євросоюзу, - представництво ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 8012
 показать весь комментарий
 
Значит есть чем зебеням Бене заплатить.... Мингарелли не называл цифру 8 млрд евро, говоря о неиспользованной Украиной помощи от Евросоюза, - представительство ЕС в Украине - Цензор.НЕТ 6967
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну как же так! Бутусов уже статью написал. Не ну чесн слово!
 показать весь комментарий
 
 
Даже в статье было написано =500 + 500 и в итоге почему 8 миллиардов и нужно рубать Украинские леса .
 показать весь комментарий
 
" что значительную часть средств, которую выделил Европейский Союз в поддержку реформ в Украине, не использовали должным образом."

Ну и кого е...ать за это?!
 показать весь комментарий
 
 
КлоВану какую-нибудь. Да. А чо. Шо, не!?
Шо, апять петроота и патужного реформатора?
Зелебедилебилы!
 показать весь комментарий
 
Из-за поребрика: "На четвертый день протестов в Екатеринбурге появился флаг Уральской республики".
Мінгареллі не називав цифру 8 млрд євро, кажучи про невикористану Україною допомогу від Євросоюзу, - представництво ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 8012
 показать весь комментарий
 
 
та использовали уже -Педро давно на панаму отправил
 показать весь комментарий
 
Який же ти дурень, сидиш бульки щоденно пускаєш і тішишся від цього
 показать весь комментарий
 
 
Його задача брехати і кидатися лайном, бо він ненавидить Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Патамушо эти бабки под контролем, и збиздить их низя...
 показать весь комментарий
 
все верно, их неиспользовала Украина потому, что их использовал пэдро диабетный упырь
 показать весь комментарий
 
 
Значит есть чем зебеням Бене заплатить.... Мингарелли не называл цифру 8 млрд евро, говоря о неиспользованной Украиной помощи от Евросоюза, - представительство ЕС в Украине - Цензор.НЕТ 6967
 показать весь комментарий
 
 
всё жыдоугробурятской пиаркомпании вернём стократно.
заморытэсь расхлёбывать.
 показать весь комментарий
 
Це той,що казав,хто не вірить в реформи в Україні ідіоти,я можу список реформ показати,йому що дадуть на листочку написане він в те вирить та озвучує.Можна тільки уявити,який йому список реформ петя з гросею пілсунули,Сінгапур курить в сторонці
 показать весь комментарий
 
 
Да никто не выделял никаких 8 миллиардов Украине .Если они в ПАСЕ в Европе сидят и ждут когда россия им кинет 20 миллионов евро .А вот украинские леса они хотят вырубывать .
 показать весь комментарий
 
Это тебе такое под алюминиевую шапочку проскочило? А ты не стесняйся, надевай кастрюлю.
 показать весь комментарий
 
Действительно мутняк...

- Кто съел сметану?
- Это не мы!

 показать весь комментарий
 
не использовали должным образом. Источник: https://censor.net.ua/n3127299
*******
Іспользовали на 24,45%
 показать весь комментарий
 
ЗАРОБИТЧАНИН КОЛОМОЙСКИЙ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ- сейчас он их использует в нужном ему направлении . Украинцам можно не беспокоится - их эти деньги не коснуться 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Бунт на корабле!

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин устроил демарш, отказавшись участвовать в заседании Совета Европы, которое пройдет в Хельсинки 17 мая.

Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что депутаты рассматривают возможность прекращения работы делегации.
"Лично я не вижу смысла оставаться в ПАСЕ, если Совет Европы разрушит принципы, на которых он был основан", - сказал Арьев.
 показать весь комментарий
 
 
- Куме, а скільки буде 1+1?
- 73.
- А якщо подумати?
- Якщо подумати, то 25.
 показать весь комментарий
 
 
Сразу видно: троли ЗЕЛЕботные!! Читайте внимательно!!! НЕ написано ведь ,,не использовали"-точка ,а написано ,,не использовали должным образом"! Тоесть средства использовали примером на армию,а нужно было использовать на аграрный сектор для поднятия экономики!! Учитесь ЗЕЛЕботы ,заодно учите и клоуна,дабы лапшу не вешал всей стране!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМингарелли не называл цифру 8 млрд евро, говоря о неиспользованной Украиной помощи от Евросоюза, - представительство ЕС в Украине
 
 
 
 
 
 вверх