 Мингарелли не называл цифру 8 млрд евро, говоря о неиспользованной Украиной помощи от Евросоюза, - представительство ЕС в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.
"Сегодня некоторые украинские СМИ опубликовали информацию о "неиспользованной помощи ЕС в размере 8 млрд евро". Это утверждение ошибочно приписали Хюгу Мингарелли, Председателю Представительства Европейского Союза в Украине.
По сути, на конференции "EU: Future Simple or Future Indefinite", организованной Европейской Бизнес Ассоциацией во вторник, 15 мая, он сказал, что значительную часть средств, которую выделил Европейский Союз в поддержку реформ в Украине, не использовали должным образом.
О вышеупомянутой цифре в размере 8 млрд евро сообщил другой участник встречи", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее сообщалось, что Мингарелли заявляет о неиспользовании Украиной части помощи, которая была выделена ЕС.
Ну и кого е...ать за это?!
Шо, апять петроота и патужного реформатора?
Зелебедилебилы!
заморытэсь расхлёбывать.
🤗
- Кто съел сметану?
- Это не мы!
*******
Іспользовали на 24,45%
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин устроил демарш, отказавшись участвовать в заседании Совета Европы, которое пройдет в Хельсинки 17 мая.
Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что депутаты рассматривают возможность прекращения работы делегации.
"Лично я не вижу смысла оставаться в ПАСЕ, если Совет Европы разрушит принципы, на которых он был основан", - сказал Арьев.
- 73.
- А якщо подумати?
- Якщо подумати, то 25.