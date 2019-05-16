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Все про:аудит (264) лекарства (797) Минздрав (1921) Счетная палата (120)

 Программа "Доступные лекарства": Счетная палата говорит о неэффективном использовании госсредств, в Минздраве опровергают

Счетная палата провела аудит программы "Доступные лекарства". Она считает, что программа может вести к неэффективному использованию государственных средств. В Минздраве выводы назвали ложными.

Реализация программы "Доступные лекарства" в 2017-2018 гг. дала возможность оплатить больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой 1,7 млрд грн стоимости лекарственных препаратов. К такому выводу после проведения аудита пришла Счетная палата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Но целью должно быть выздоровления людей, снижение смертности и, например, увеличение продолжительности жизни пациентов. Никто не установил никаких индикаторов эффективности программы. Какой эффект от лечения этими "доступными лекарствами" и от расходования 1,7 млрд грн средств налогоплательщиков – неизвестно", – сказал заместитель главы Счетной палаты Андрей Майснер.

По расчетам аудиторов, риски расточительного использования бюджетных средств во время реализации программы в целом по Украине могут достигать 154,7 млн гривен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". СПИСОК

В Минздраве выводы аудиторов называют "ложными", указано на сайте ведомства.

"Терапевтический эффект от применения таких лекарственных средств: за первый год программы украинцы вызвали скорую на 17 тысяч раз меньше из-за сердечно-сосудистой недостаточности, критических состояний бронхиальной астмы и диабета 2 типа, а в течение 2018 по сравнению с 2017 годом количество вызовов экстренной помощи с подозрением на инфаркт или инсульт уменьшилось на 2%, а с бронхиальной астмой – на 12%", – аргументируют в министерстве.

Также на Цензор.НЕТ: 8 млн украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства", – Гройсман

"Во время проведения аудита Счетная палата не обнаружила ошибок в расчетах реестров лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. Поэтому очень странным кажется вывод, что Минздрав Украины создал риски расточительного использования бюджетных средств", – добавили в министерстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3127296
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
вкрала у корупціонерів кошти і пустила на програму "доступні ліки"
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Там ниже твой гуру написал, что нету лекарств😀
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Сто пудов, это бюджет именно той аптеки.
По расчетам аудиторов, риски расточительного использования бюджетных средств во время реализации программы в целом по Украине могут достигать 154,7 млн гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3127296
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От тільки півгодини тому в аптеці для матері купував ліки. Ця програма "доступні ліки" не працює.
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купи маме телефона получит смс от E-health c кодом рецепта и все за працює
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Я просто заплатив за неї. Але в аптеці об'ява, що ця програма призупинена.
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Диабет-2ст. Раньше было бесплатно -37грн, сегодня за 50 %- 244грн.
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Усе еффєктівно! Не надо брєхать! В нашій лікарні в минулому році операція на грижі живота коштувала 12 000 гривен, а в цьому році вона коштує 25 000 гривен. Так шо усе еффективно, не треба ля-ля.
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це питайте з ваших лікарів.
ціни не мінздрав встановлює.
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Почему я услышал, что все пропало весной 2019 г?
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Ох и дыбилы в этой счётной палате!

" Какой эффект от лечения этими "доступными лекарствами" и от расходования 1,7 млрд грн средств налогоплательщиков - неизвестно", - сказал заместитель главы Счетной палаты Андрей Майснер" В койко-часх, млять!

Впрочем, как и везде....
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ниже животньіе не врите. всё работает. люди довольньі. такого ниразу не бьіло чтобьі лекарства давать бесплатно или с копеечной доплатой. сам пользуюсь от давления и сердца 3 вида беру лекарств.а про СУПРУН не гоните на неё, сравните региональшу в брьілях.часах и майбах ездит кто лекарствами занимался ранее,и СУПРУН *** .НА ВЕЛОСИПЕДЕ И МЕТРО В БЕЙСБОЛКЕ! она *** ДРУГАЯ! она с космоса! СУПРУН В КОМАНДУ ЗЕЛЕНСКОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО! остальное наше все ворьё и старьё! летом введут диагностику бесплатно жду **** мечтаю даром сделать компьютерную томографию...
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Пенсія 2.400 гривен.Капельниця - 4.500 грн.Один курс лікування - 4 по 4.500. Дякую за геноцид пенсіонерів.
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Первые цветочки "успешных реформ" лаборантки Сцупрун.
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Как только в этой стране что-то хорошее начинают делать для людей, сразу находятся те, кто хочет это перечеркнуть и сделать еще хуже.
Вот если бы предложили поднять цены на лекарства, сразу бы поддержали.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПрограмма "Доступные лекарства": Счетная палата говорит о неэффективном использовании госсредств, в Минздраве опровергают
 
 
 
 
 
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