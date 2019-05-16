 Подписей может не хватить: Украинцев призывают активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом активист Александр Снидалов написал в Facebook.

Он рассказал, что сейчас петицию в бундестаг подписывают 7 человек каждые 10 минут, 42 - в час, а 1008 - за день.

"Это скорость, с которой появляются новые подписи под петицией за то, чтобы Германия признала Голодомор геноцидом. Эта скорость позволит собрать 25820 подписей к 27/05. То есть ровно половину от необходимого количества. При условии, что заокеанские украинцы будут поддерживать темпы подписания пока мы спим", - написал активист.

По его словам, чтобы успеть, надо собирать по две подписи ежеминутно или 21 подпись каждые десять минут.

"То есть в три раза быстрее", - отмечает Снидалов.

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Он призвал неравнодушных подумать, использовали ли они все возможности:

"1. подписали петицию вы лично?

Этот шаг самый важный. Если откладывали на потом - самое время это сделать. Вот эта инструкция вам поможет https://docs.google.com/…/1MIBoEiHa32nzvCZkfFa2ehGmY8y…/edit

2. рассказали о ней своим друзьям и убедились что по крайней мере пятеро тоже подписало ее?

Если друзья не слышали о Голодоморе покажите им вот эту карту https://www.google.com/maps/d/embed… - на ней собраны свидетельства тех, кто пережил Голодомор. Пусть найдут на карте то место, откуда они родом и прочитают, что происходило там в 1932-33 годы.

3. распространили информацию о ней в тех соцсетях, которыми пользуетесь?

Используйте фейсбук, твиттер или инстаграм - что вам больше нравится. Если вы имеете свой канал на ютуб - видеообращение тоже подходит. Вы можете написать свое собственное сообщение со ссылкой на инструкцию, которая указана выше, или распространить сообщение кого-то из известных людей, которые поддержали петицию. Подобные сообщения у Славы Вакарчука, Оксаны Забужко, Сашка Положинского, Вахтанга Кипиани, Андрея Любки, Богдана Логвиненко, Александра Зинченко, Ирины Геращенко и многих других.

4. поставили себе в фейсбуке на аватарку рамку, которая рассказывает о петиции круглосуточно?

Саму рамку можно взять вот здесь https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=176719266586485 при установлении конечной датой показа выбирайте 27/05, чтобы рамка не исчезла преждевременно. Также не забудьте добавить в аватарки описание со ссылкой на инструкцию для подписания петиции, которая упоминается в первом пункте, выше".

Активист отмечает, что это именно тот случай, когда большие изменения зависят от каждого человека, от всех нас. "Этот тот "эффект бабочки" который можешь вызвать именно ты. Будем вместе, будем неравнодушными и у нас все получится", - написал Снидалов.

Напомним, на сайте парламента Германии появилась петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине.

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