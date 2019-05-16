 Подписей может не хватить: Украинцев призывают активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом активист Александр Снидалов написал в Facebook.
Он рассказал, что сейчас петицию в бундестаг подписывают 7 человек каждые 10 минут, 42 - в час, а 1008 - за день.
"Это скорость, с которой появляются новые подписи под петицией за то, чтобы Германия признала Голодомор геноцидом. Эта скорость позволит собрать 25820 подписей к 27/05. То есть ровно половину от необходимого количества. При условии, что заокеанские украинцы будут поддерживать темпы подписания пока мы спим", - написал активист.
По его словам, чтобы успеть, надо собирать по две подписи ежеминутно или 21 подпись каждые десять минут.
"То есть в три раза быстрее", - отмечает Снидалов.
Он призвал неравнодушных подумать, использовали ли они все возможности:
"1. подписали петицию вы лично?
Этот шаг самый важный. Если откладывали на потом - самое время это сделать. Вот эта инструкция вам поможет https://docs.google.com/…/1MIBoEiHa32nzvCZkfFa2ehGmY8y…/edit
2. рассказали о ней своим друзьям и убедились что по крайней мере пятеро тоже подписало ее?
Если друзья не слышали о Голодоморе покажите им вот эту карту https://www.google.com/maps/d/embed… - на ней собраны свидетельства тех, кто пережил Голодомор. Пусть найдут на карте то место, откуда они родом и прочитают, что происходило там в 1932-33 годы.
3. распространили информацию о ней в тех соцсетях, которыми пользуетесь?
Используйте фейсбук, твиттер или инстаграм - что вам больше нравится. Если вы имеете свой канал на ютуб - видеообращение тоже подходит. Вы можете написать свое собственное сообщение со ссылкой на инструкцию, которая указана выше, или распространить сообщение кого-то из известных людей, которые поддержали петицию. Подобные сообщения у Славы Вакарчука, Оксаны Забужко, Сашка Положинского, Вахтанга Кипиани, Андрея Любки, Богдана Логвиненко, Александра Зинченко, Ирины Геращенко и многих других.
4. поставили себе в фейсбуке на аватарку рамку, которая рассказывает о петиции круглосуточно?
Саму рамку можно взять вот здесь https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=176719266586485 при установлении конечной датой показа выбирайте 27/05, чтобы рамка не исчезла преждевременно. Также не забудьте добавить в аватарки описание со ссылкой на инструкцию для подписания петиции, которая упоминается в первом пункте, выше".
Активист отмечает, что это именно тот случай, когда большие изменения зависят от каждого человека, от всех нас. "Этот тот "эффект бабочки" который можешь вызвать именно ты. Будем вместе, будем неравнодушными и у нас все получится", - написал Снидалов.
Напомним, на сайте парламента Германии появилась петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине.
Хотя да - можно запилить петицию к МВФ про безвозвратную финансовую помощь, её всяко больше украинцев подпишет...)
Выходит уже давно признали, даже раньше чем Украина.
Освободили почти весь совок.... это бы слышать надоти......
официальной.
Мою реплику.
Не ипи каждую подпись, страны буквально "третьего мира" к чтению в Германии.
В Парламенте то. Я, в отличии от миллионов нигеров - подохну шоб у немцев была демократия. И последний "сосисочник" всегда скажет: Спасибо, дядя Юра. А я отвечу - Сиг ХАйль! Свободе Слава!
Германия будет Великой и без подписания чего-то там что там типо кто-то такой что-то сделал кому-то другому(доброму, очень) плохо(злой)
У Германии солдики бы одним батальоном просто выписали люлей бурятам. Ах да, санкций надо ага. Кто-то вроде сравнивал Бундесвер с ЗСУ...... Мне было бы жалко наших. сравнивать с немцами...... я бы не рискнул то)
Во первых, Бундесвер до сих пор имеет внешние ограничения по численности.
А во вторых я наблюдал следующий случай.
Китайская фирма выпустила пластмассовую модель Леопарда типа Лего. И выдала видео на ютуб. Первый коммент был: "наконец-то у нас появится хороший танк". Потом был конкретный срач в котором бывшие срочники порассказывали то, о чём обычно молчат и что нигде, кроме, как на форуме, не почитаешь...
Но то что один немецкий солдик стоит как минимум нашего взвода - не сприм. Ибо и так понятно. Тактика, "орднунг" - немцы самые лучшие солдики в мире. Тебе то хорошо, быть гражданином Фатерлянда то.... Никто ведь не победит Бундесвер. Крепкие парни. Особенно флот и Люфтваффе. Кто не верит - я того БТР-ы продавал
Так подпиши петицию. Украинцы в Германии подписывают. Я подписала.16.05.2019 18:52
Вчера в 07:32 ·
Биківня - це один з сильних символів того, що завжди робили під червоним прапором!
Говорячи про події Биківні, я не виходжу з якоїсь політичної доцільності, я перш за все, виходжу із нашої християнської моралі!
Биківня є найбільшою братською могилою в Україні, де покоїться цвіт нації. Це місце, де найкращий лікар, найкращий учитель, найкращий міщанин, найкращий селянин!
Це - Биківня. Це Биківнянський ліс. Нехай його голос сьогодні почує вся Україна.
Досі ніхто не знає, скільки десятків тисяч наших співвітчизників лежать у Биківнянському лісі. Биківня, як і Бабин Яр, як Освенцім і Соловки, як Бухенвальд і Катинь - це страшні символи мучеництва невинних жертв тоталітарних терорів. Тут, у Биківні, Сталін і його звироднілі опричники убивали цвіт України і української нації. Десятки, десятки тисяч людей.
Прощення немає і не буде.
Тут поховані письменники Яків Савченко, Михайло Семенко, Микола Скуба, Вероніка Черняхівська-Ганжа, брат Остапа Вишні письменник Василь Чечвянський, фундатор Академії мистецтв, професор Київського художнього інституту Михайло Бойчук, скульптор Іван Падалка, академіки Олександр Асаткін, Євген Оппоков, Володимир Юринець, директор Київського медичного інституту Сергій Сапронов, викладачі кафедри української мови і літератури Київського педагогічного інституту професор Олексій Синявський та доцент Олексій Бондаренко, ієрархи Української Автокефальної Православної Церкви Кость Матюшенко та Володимир Самборовський, священик, професор Київської духовної академії, вчений із світовим іменем Олександр Глаголев. І тисячі, тисячі інших.
Звідси, з Биківні, йде незримий зв'язок до всіх неполіченних кладовищ комуністичного терору на нашій землі. У цьому диявольському переплетінні - вся Україна. Обов'язок нації - згадати всіх.
Сталінська верхівка боялася й ненавиділа кожен народ, підкорений нею. Найбільший страх вона відчувала перед Україною. Знищенню підлягав наш дух. Знищенню підлягав кожен, запідозрений у найтяжчому зі злочинів - любові до України.
Тому правда про політичні репресії і гідне вшанування їхніх жертв - це не просто символ. Це - головна ознака, що наша душа жива, що наше життя незнищенне, що наш народ переміг і зло, і смерть.
За останні роки зроблено немало. За моїми дорученнями розсекречено архівні документи про український визвольний рух, політичні репресії та голодомори.
Це - велика, національна справа.
Кожен раз, коли ми навесні приходимо в Биковнянський ліс, ми говоримо про розвиток заповідника "Биковнянські могили". З кожним роком ми стаємо свідками того, як перевіряються проекти, мета яких - повернути нам пам'ять, дати шану тим людям, які були закопані в 30-х роках в цю святу землю.
Ті, хто заперечують Голодомор і репресії, ті, хто виправдовують Сталіна, ті, хто піднімають руку на наші святині і наших людей, - приречені. Вони свідомо стають на бік однієї з найчорніших сил, які знала історія. Їхні чорні надії, глибоко переконаний, є безсилі.
Нація відроджується.
Великий український поет Василь Симоненко писав: "Можна прострелити мозок, що думку народить, думки ж - не вбить!".
Сьогодні - істинно скорботний тиждень. Водночас це - час торжества правди й справедливості.
На руїнах радянської імперії постала Україна. Це - спільна і велика перемога всього Українського народу. Це - перемога нашого покоління, перемога тих, хто боровся та бореться за свободу України, перемога тих, хто впав жертвою терору і репресій. Ми перемогли, і наша перемога - вічна.
Вічна пам'ять загиблим.
Слава Українському народові!
Слава Україні!