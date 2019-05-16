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 С начала суток 1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из минометов возле Водяного и Новотроицкого, - пресс-центр ОС

С начала суток враг 6 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибра 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное;
  • из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое;
  • из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи поселка Каменка;
  • из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;
  • из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Павлополь.

Смотрите: Украинский воин Антон Безверхний погиб на Донбассе 14 мая. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Также читайте: На Донбассе за два месяца погибли 19 украинских военнослужащих, - Прокопчук

Источник: https://censor.net.ua/n3127294
 
 
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Светлая память погибшему, соболезнования родным, выздоровления раненому.
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Спи спокійно, хоробрий воїне...
Дай Боже твоїм рідним сил все це пережити...

Найщиріші співчуття..
Одужання всім пораненим українцям.
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Царство Небесне, Воїну світла
співчуття родині загиблого Героя...
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Щирі співчуття родині полеглого Героя України ((( пораненному воїну України скорішого одужання!!! Щоб здохли ці кляті расіянські окупанти, їх раби колоборанти та путін-*****!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из минометов возле Водяного и Новотроицкого, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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