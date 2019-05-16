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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1474) Елисеев (271)

 Замглавы АП Елисеев подал в отставку

Заместитель главы администрации президента (АП) Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом пишет "Европейская правда" в четверг со ссылкой на источник в АП.

По данным издания, пока Елисеев лишь подал заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства. "Мы открываем пространство для новой команды", - отметил он.

Агентству "Интерфакс-Украина" не подтвердили и не опровергли эту информацию в АП.

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Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До того Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3127288
 
   
 Топ комментарии
 
Пэтя ещё может успеть нового назначить)
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Наградить - это обязательно, чтоб молчал в суде )
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Неужели всего через 3 дня и главный свинорылый свалит наконец!
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Чому не мудак написав явку з повинною? Проскочити хоче?
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не надейся он когтями вцепился в тело Украины или он отвалиться как клоп переварив страну или его хирургинески вырежут
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Наградить - это обязательно, чтоб молчал в суде )
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он назначит уже награжденного, а потом даст награду за назначение
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"Молода команда професіоналів" вже на низькому старті і, як почне... вчиться. Колись навчиться. Можливо
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Ируся трехконтактная билеты ему заказала.
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