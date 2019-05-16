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 Политика Украины
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Все про:Налоговый кодекс (1267) парламент (837) растаможка (117) Южанина (90)

 Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым введение штрафов на нерастаможенные автомобили на еврономерах откладывается до 24 августа.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, 236 народных депутатов проголосовали за законопроект №8371 за основу и в целом.

Согласно законопроекту, в Налоговый кодекс привнесены технические изменения, в том числе отстрочено введение штрафов за использование нерастаможенных автомобилей на еврономерах.

Введение штрафов переносится с 24 мая на 24 августа.

Отложив введение штрафов за использование нерастаможенных автомобилей на еврономерах, Верховная Рада "пошла навстречу людям". Так решение депутатов прокомментировала глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Мне кажется, что за эти три месяца успеют растаможить не так уж много автомобилей. Но даже если это будет 10 тысяч, то это значит, что мы в который раз прислушались к людям, которые в связи с началом весенне-полевых работ смогут заработать деньги на растаможивание", – сказала она.

По словам Южаниной, принятая сегодня парламентом отсрочка – последняя.

"90 дней – это позитив для людей, и думаю, что бюджету урон не принесет. Нужно к этому спокойно отнестись. А после этого нужно убрать любую информацию об откладывании. Этого не будет", – подчеркнула депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" предлагает рассмотреть законопроект о переносе штрафов за нерастаможку евроблях: "Успели не все"

Напомним, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3127283
 
 
 Топ комментарии
 
В очередной раз подтвердив главный украинский принцип - законопослушный гражданин всегда в роли лоха.
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Слизняки безхребетні прогинаються перед жульйом всякии, в цій країні нікроли не буде нормального життя
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А как только в одну калитку.Я плачу налоги так что будьте добры.А те кому государство не чего не должно ты наверное пропустил эфир с Кацапстана?))))Так шо чувак будь в курсе событий смешно выглядишь!
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Та не пойдут они воевать, они сразу в спину стрелять начнут, а потом когда поймут что и их тоже начнут уничтожать будут на коленях погасить что их не убивали....
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Так ты же на заработки выехал еще 4 года назад, что бы в армию не идти, теперь вижу ноут купил, новости читать научился? Ты даже клоунов уже видел?
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Ылита проворовалась , только мальдивы , только свинарчуки !
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Сцыкотно снимать санкции ?? , хорош смешить , пете ставили в укор его торговлю с рашей не один раз, зачем Европе терять от санкций, когда петруша с рашей торгует и легально и нелегально
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СТО и гаражы уже и так завалены деталяти от евро хлама...
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ЗАЗ вже розпродає цехи...якщо в Україні не здатні налагодити випуск якісних автівок для пересічних українців то не треба винаходити колесо..треба рухатися шляхом Польщі, Латвії...тож євроавтівки - це вирішення питання задоволення попиту населення у якісних і недорогих засобах пересування...Авто - не предмет розкоші, а засіб для пересування.. а багатії й так собі нові автівки з салону придбають
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А так могли бы все на майбахах ездить)))))Порох к успеху шёл чуть чуть не фартануло ))))Государство ещё и доплатить должно что человек с жигуля пересядет на авто нормальное. Привыкли на отечественных труповозах ездить !
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"государство должно..." - чистокровный 73-х процентный! Поздравляю!
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А как только в одну калитку.Я плачу налоги так что будьте добры.А те кому государство не чего не должно ты наверное пропустил эфир с Кацапстана?))))Так шо чувак будь в курсе событий смешно выглядишь!
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"я плачу налоги" - чувак, все их платят, если ты не в курсе. Вот только не все хотят платить их так как положено (привет фопам и нефопам) Только не говори мне, что те, кто пользуется разнообразными схемами способствующими уменьшению налоговых отчислений, переживают что их "налоги" разворуют "барыги и мародьоры"
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Та я то тут причём к схемам вашим.Вот я заплатил так что будь те добры или выходите на выход я найму следующего менеджера.Я плачу за то что бы не было схем и если схемы есть значит иди те на ... А схемы что с потолка?Вот сидят все и думаю давайте схемы мутить бо уже деньги не куда складывать ? Чувак ты живёшь в той стране где люди во дворах соляру с нефти пытаются добыть и это не от того что они воры уж поверь мне !И при всё этом ты мне про схемы рассказываешь ? Я тебе что ахметов и роттердам тут вам придумал ?
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изобилие Геракл, будет как в Германии автомобильный рай. Конечно завистники скулят в лице атопроизводителей и серых дилеров типа гандона святога духа Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня - Цензор.НЕТ 7063
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Слизняки безхребетні прогинаються перед жульйом всякии, в цій країні нікроли не буде нормального життя
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терпили это те, кто обогащали автопидаров, покупая гавно по цене настоящих машин Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня - Цензор.НЕТ 2725
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а что проблеют свиношныри? сегодня же свинокрыса южанина мыролюбно блеяла что с штрафами задержек не будет?

Я так понимаю что шыкаладная мразь просто усралась и осенью этот рвормированный кидок людей тихо и мыролюбно отменят.
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такой гемор себе купили что просто нет слов, ещё не раз их обелетят...
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В очередной раз подтвердив главный украинский принцип - законопослушный гражданин всегда в роли лоха.
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Только в Украине нет законов цивилизованных, отака х.ня малята . Автогеноцид устроили скоты, самая бедная страна Европы с самыми дорогими б/у авто. Будьте логичны если поддерживаете высокие цены то поддерживайте на всё и сразу тарифы,авто,продукты питания в такой же пропорции как и б/у авто и посмотрим как кто завоет.Вообще все свалят с этой помойки!
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Вірно, от хотіли прийняти один цивілізований закон тай той відклали до 24 серпня Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня - Цензор.НЕТ 6850
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Как быстро всё порешали. Каннабис тот же) Интересно... его или её (марихуану) будут тоже по рецепту выдавать в петеке, как и пенталгин?)) Так то если наркоману нада, то он возьмет по-любому то, что ему надА)) А вот пенталгин только по рецепту).
Когда дойдет очередь до тарифов... Рада отложила штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 2532 Или всему населению необходимо собраться под определенным зданием, чтобы в течение полудня с этим беспределом разобрались?
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Рада отложила штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах до 24 августа

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ВОТ ШО ДЕЛАЮТ С ДЕПУТАНАМИ ВЫБОРЫ В ВР!!!

ВЧЕРА ГОВОРИЛИ ШО НИКАК НЕЛЬЗЯ ЭТО СДЕЛАТЬ А КАК УВИДЕЛИ РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ СРАЗУ СТАЛО МОЖНО

ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО ........
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я об этом выше писал. И где скажите делся мыролюбный реВормизм соевой мрази? Где их потужный гиперлуп?
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еврохламу зелёный свет
Рада отложила штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 1355
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Какие бляхи ?Только отечественный автопром!
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какой отечественный автопром ? там завод уже бурьянами давно зарос
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тихо. зато мыролюбие и мыролюбный соевый реформизм остались.
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Полмню как-то была я в Венгрии, на Балатоне отдыхала. Давненько. И каково же было мое удивление, когда по дороге мчался наш Запорожец! Ты на пляже, а в десяти метрах - он!Сразу такая гордость за страну, не то слово!) А щас... Развалили и разворовали всё. А ведь сколько рабочих мест давали вот такие предприятия.
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вот гады! Взяли и сходу Зеленского подосрали. Типа , бабло на выборы срубили, а теперь иди Вова сам решай кого обидить, тех кто растаможыл ,здал в утиль,продал за копейки на шрот или тех кто хитрый и жадный.А потом пойдеш на выборы в Раду Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 8399 Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 8399 Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 8399 Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 3044
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Тупая логика!Не может кусок 10 летнего металла б/у стоить столько как в Украине.Не кто не заставлял идти на поводу у корпорации Рошен )))Все претензии к тем кто вас разводит!
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Только одному Косюку , выделили из бюджета украинских налогоплательщиков , два миллиарда гривен .Так с таким воровством и аппетитом Косюков ,Свинарчуков ,Гладкоских,Кононенко ,Проданов ,Насировых Украинский Народ с голоду подыхает .
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Завтра комп в ломбард отнесешь,чтобы хлеба купить?
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рано или поздно продавят нормальную растаможку авто из ес где к 2030 году планируют отказаться от двс. и все эти авто повалят к нам. вот только более 120 000 авто уже растаможили законопослушные автолюбители примерно по 75 000 гр с носа. вообщем в нашей стране те кто платит налоги и комуналку-лохи и терпилы
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И чего добились?? 20 августа это было опять будет под Радой митинговать..и требовать еще продлить....
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Ну децкий сад!
Они фаеры жгут не для того, чтобы заплатить позже, а чтобы не платить ВООБЩЕ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа
 
 
 
 
 
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