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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22850) выборы (22351) Зеленский (1240) Геращенко Антон (973)

 Зеленскому выгодно делать "боксерскую грушу" из нынешней Рады и указывать на ее недееспособность, - Геращенко

Избранному президенту Владимиру Зеленскому не выгодно распускать Верховную Раду.

Такое мнение высказал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в интервью "Апострофу", передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, ему это делать невыгодно, потому что он и его партия к будущим выборам не готовы. Во-вторых, ему же выгодно из уходящей Верховной Рады делать "боксерскую грушу" и предлагать ей контраверсийные законопроекты, которые будут популярными у людей. Верховная Рада будет их отклонять, а он получит прекрасную площадку для ее критики: видите, этих ребят избирать не надо, нужны новые. Поэтому я не верю в роспуск Рады", - пояснил он.

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Нардеп отметил, что Зеленскому надо как можно скорее приступать к работе, чтобы у него была возможность показать себя.

"Его даже критиковать пока не за что. Ни одного кадрового назначения пока нет, ни одной жесткой или яркой позиции не заявлено. Поэтому я за то, чтобы президент Зеленский начал руководить страной, выполнять свои обязанности. А дальше ход времени и политика расставят все на свои места", - считает Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3127281
 
 
 Топ комментарии
 
А ВЫ ТАК МНОГО ДЛЯ НАРОДА СДЕЛАЛИ СВОЛОЧИ МОРДЫ ПО НАЕДАЛИ НАВОРОВАЛИ СТРАНУ В ДОЛГИ ЗАГНАЛИ
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Ну так не отклоняйте законопроекты, тупые люди
Вы пришли служить людям или самоутверждаться?
Кому нужен этот анализ? Как и те анализы , которые порошенко сдавал три раза - никому на хрен ненужны
Вы должны просто начать работать , выполнять свои прямые обязанности - все просто)
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Шукаю роботу.Гарно натискую на кнопочки,можна ліфтьором
Зеленському вигідно робити "боксерську грушу" з нинішньої Ради і вказувати на її недієздатність, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3429
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А ВЫ ТАК МНОГО ДЛЯ НАРОДА СДЕЛАЛИ СВОЛОЧИ МОРДЫ ПО НАЕДАЛИ НАВОРОВАЛИ СТРАНУ В ДОЛГИ ЗАГНАЛИ
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А ещё выгоднее распустить и получить свои 40% свежего рейтинга из определившихся!
Пропорционалку с открытыми списками один черт свиньи не проголосуют.
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Ахаха.... А как с арсеном лизали слуге коломойского? А как поняли, что в слуги не возьмут, начали очередное переобувание.... Проститутка раз, проститутка навсегда
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Если оно ГАВНО, то кому бы выгодным не было ее называть ДЕРЬМОМ, конфеткой все равно не станет (так ГАВНОМ и останется)!
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Можно обломать его планы и напринимать выгодных народу законов.
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Эта Рада - сборище воров и бездельников. Разогнать к Бениной маме.
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Зеленському вигідно робити "боксерську грушу" з нинішньої Ради і вказувати на її недієздатність, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7618

Як Ви думаєте, Бєніна мама буде щасливою від такої кількості таких [вічноголодних] гостей?
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Онтоха, не мой тарелки, шоб было чем питаться после подсрачника и вылета на задворки
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Устроится на работу посудомойкой первого уровня. Не пропадет.
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Его никто не возьмет. Лично я, так точно подсрачник ему отвесил
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Так тарелки с вилками воровать же будет
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Та не, оно же клептоман. Это его кредо
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А вы возьмите и сломайте все его "планы"! Зеленскому выгодно делать "боксерскую грушу" из нынешней Рады и указывать на ее недееспособность, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5188 Голосуйте за нужные народу, а не вашим спонсорам-олигархам, законы. Начните с тех, что записаны в вашем коалиционном соглашении- ЕЩЕ 5 ЛЕТ НАЗАД!!! Зеленскому выгодно делать "боксерскую грушу" из нынешней Рады и указывать на ее недееспособность, - Геращенко - Цензор.НЕТ 984
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так мило адепт бениной погремушки клеймит "спонсоров-алигархов")
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Зебени сейчас будут полгода портфели делить и "ксивы" выдавать...им не до рады.... Зеленскому выгодно делать "боксерскую грушу" из нынешней Рады и указывать на ее недееспособность, - Геращенко - Цензор.НЕТ 445
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юли пети сени у них нет , так что делить отпадает
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У них других достаточно.... есть что делить...значит будут делить....
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Опа на товстопузий аваківський говномет викрив свого рота)))
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Антошка ну що ти верзеш??? Те що у ВР бездарі, ворюги та ледоцюги відомо й так без "зєлі" .
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Разве можно человека с такой харей называть 'Антошка'? На него посмотришь, и хочется надеть цак и в пепелаце сидеть.
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вигідно / не вигідно... хвойду видно одразу
якщо нема коаліції- рада розпускається. такий закон.
якщо депутати - нероби, шахраї, злодії і придурки олігархів, народу вони не потрібні, бо вони- шкідники.
скільки тарілок сьогодні облизав, антоха?
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Ну так не отклоняйте законопроекты, тупые люди
Вы пришли служить людям или самоутверждаться?
Кому нужен этот анализ? Как и те анализы , которые порошенко сдавал три раза - никому на хрен ненужны
Вы должны просто начать работать , выполнять свои прямые обязанности - все просто)
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Они пришли хозяйничать. Работать они не начнут, не обольщайтесь.
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Инстинкт самосохранения способен творить чудеса лаже с кончеными' хозяйствйсвенниками '
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На это нет надежды. Они притворятся, чуда не будет.
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А якщо персонажі примудрились відключити інстинкт самозбереження і заразом забули, де та кнопка, що його знову включає?
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Геращенко начал полировать зеле промежность еще до первого тура. Надеется, идиот, не теплое местечко с хорошим окладом. В общем, та еще продажная тварь.
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Шукаю роботу.Гарно натискую на кнопочки,можна ліфтьором
Зеленському вигідно робити "боксерську грушу" з нинішньої Ради і вказувати на її недієздатність, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3429
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депутатиы имеют пожизненные выплаты
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Что за крендель? Стриптизёр Гаврилюк?
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сегодня по 2+2 вечером будет кыно - день когда земля остановилась. А 20 го числа будет фильма День когда свинью остановили. Смотрите не попутойти соевые шныри.
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Рада и так гнилая груша не которой клейма негде ствить.Того что они наделали на пять
Рад хватит Пакости и подлости это не 100$ купюра С нас хватит и так все ясно, мы не идиоты чтоб нам такие советы давать.
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Шапіто в Верховній Раді
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".

Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
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кто из кого будет грушу делать

трепло ваш зеленский

распускать так распускать
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Геращенко компетентен тільки в питанні вилізування тарілок і Д...и.

з
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На почту требуються депутаты, умеющие лизинг и маркетинг.
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Заходят как-то в бар Зеленский, боксёр, и груша.
И Геращенко спрашивает:
- Что пить будете?
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АНТОНИНА!!! А КАК ТАМ ПОКУСИТЕЛИ НА ТЕБЯ КОТОРЫХ 2 года НАЗАД ПОЙМАЛИ?

УЖЕ СИДЯТ? Зеленському вигідно робити "боксерську грушу" з нинішньої Ради і вказувати на її недієздатність, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3528

Как известно, в июне 2017 года СБУ завершила расследование в уголовном производстве по посягательству на жизнь народного депутата Антона Геращенко.
Обвинительный акт против двух подозреваемых, которые уже находятся под стражей, был направлен в суд.
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А я зробив би "боксерську грушу" з "тощєго тоші". Про вигоду думав би в останню чергу.
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Смотрим на работу Верховной Рады - зал пустой ,в воюющей стране у этих депутатов постоянно каникулы ,кнопкодавство ,смотим Е-декларации этих депутатов .=Всё =Зеленскому ничего не нужно делать и говорить -Народ всё видит ублюдочных казлов корупционеров .
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свині тільки відкати отримують від системи держ. корупції.
А чому досі лугандон не отримав статус терористичних організацій?
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Бугага, тапа она сейчас дееспособная, по четвергам голосование только. Мы - працюем!
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А хто ж обирав таку Раду? І де гарантія що наступна буде кращою?
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гарантия у сои в ее вилле в испании - ворованой как и сам рошен
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Антонина, лично ты так вылитая груша. Та, что для битья. А ВРУ ваша еще та, при всей моей нелюбви к Зе я тока "ЗА", разгони он вас. Вопрос лишь в том, надо ли будет выбирать новых прохиндеев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленскому выгодно делать "боксерскую грушу" из нынешней Рады и указывать на ее недееспособность, - Геращенко
 
 
 
 
 
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