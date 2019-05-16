 Зеленскому выгодно делать "боксерскую грушу" из нынешней Рады и указывать на ее недееспособность, - Геращенко

Такое мнение высказал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в интервью "Апострофу", передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, ему это делать невыгодно, потому что он и его партия к будущим выборам не готовы. Во-вторых, ему же выгодно из уходящей Верховной Рады делать "боксерскую грушу" и предлагать ей контраверсийные законопроекты, которые будут популярными у людей. Верховная Рада будет их отклонять, а он получит прекрасную площадку для ее критики: видите, этих ребят избирать не надо, нужны новые. Поэтому я не верю в роспуск Рады", - пояснил он.
Нардеп отметил, что Зеленскому надо как можно скорее приступать к работе, чтобы у него была возможность показать себя.
"Его даже критиковать пока не за что. Ни одного кадрового назначения пока нет, ни одной жесткой или яркой позиции не заявлено. Поэтому я за то, чтобы президент Зеленский начал руководить страной, выполнять свои обязанности. А дальше ход времени и политика расставят все на свои места", - считает Геращенко.
Пропорционалку с открытыми списками один черт свиньи не проголосуют.
Як Ви думаєте, Бєніна мама буде щасливою від такої кількості таких [вічноголодних] гостей?
якщо нема коаліції- рада розпускається. такий закон.
якщо депутати - нероби, шахраї, злодії і придурки олігархів, народу вони не потрібні, бо вони- шкідники.
скільки тарілок сьогодні облизав, антоха?
Вы пришли служить людям или самоутверждаться?
Кому нужен этот анализ? Как и те анализы , которые порошенко сдавал три раза - никому на хрен ненужны
Вы должны просто начать работать , выполнять свои прямые обязанности - все просто)
Рад хватит Пакости и подлости это не 100$ купюра С нас хватит и так все ясно, мы не идиоты чтоб нам такие советы давать.
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
трепло ваш зеленский
распускать так распускать
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И Геращенко спрашивает:
- Что пить будете?
УЖЕ СИДЯТ?
Как известно, в июне 2017 года СБУ завершила расследование в уголовном производстве по посягательству на жизнь народного депутата Антона Геращенко.
Обвинительный акт против двух подозреваемых, которые уже находятся под стражей, был направлен в суд.
А чому досі лугандон не отримав статус терористичних організацій?