 НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес

Об этом сообщили в штаб-квартире организации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На инаугурации президента Зеленского НАТО будет представлен помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Альваргонзалесом. Находясь в Киеве, посол Альваргонзалес также примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО", – заявили в Альянсе.
Сегодня, 16 мая, Верховная Рада приняла решение о проведении инаугурации Зеленского в понедельник, 20 мая. За соответствующее постановление проголосовали 315 народных депутатов.
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Комментируя их решение, советник Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что таким образом парламент решил "насолить украинскому народу" и "создать проблемы для зарубежных гостей". Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации в воскресенье, 19 мая.
.....КРУТО!
ЗАМІСТЬ САНКЦІЙ - ПРЕЗИДЕНТ В ЛОСІНАХ
Уявляю, як Меркель, Макрон і решта західних лідерів тішилися, коли побачили голосування нашого лохторату. Бо 5 років Порошенко змушував їх поважати інтереси України, тиснути на Путіна, вводити санкції, рятувати нас із вами. Куди б дійшли російські війська, аби не санкції, не мені вам пояснювати. Бізнес їхніх країн терпів фінансові втрати, але стиснувши зуби, вони на санкції погоджувалися. Бо дипломатія, європейські цінності і все подібне. І Порошенко досконало володіє цим мистецтвом.
Тому 21 квітня святкував не тільки штаб артикля і наші інфантіли, а й всі європейські лідери, які вже давно спали й бачили, як би зняти ті санкції, але зробити це не наважувалися. Бо й правда - сцикотно це робити, маючи такого опонента, як Порошенко. Він за свою країну б'ється, як тигр, і міжнародну спільноту переконувати вміє. Але тепер "мудрий" український народ розв'язав руки Європі.
Нє, ну ці ідіоти хочуть міріцца з агресором, посилати на Євробачення Марувів, які перед тим агресором дупою трусять, а ми якого дідька маємо через них фінансові втрати нести? - думають собі всі Меркелі й Макрони. - І взагалі у них тепер якийсь там клоун в президентах. Можна не боятися. Він он зі своїми депутатами нормально поговорити не може. Де вже йому від європейських лідерів щось вимагати... Дорослі дяді в костюмах відосіками не спілкуються, тим більше з клоунами в лосінах.
І тепер мудрий український народ розв'язав руки своїми мірілками не тільки Європі, а й Путіну. Бо санкції тепер полетять скрізь. То тільки питання часу. А коли Путін зрозуміє, що зелене світло дано, як довго він буде чекати, аби реалізувати свої мрії і захопити Київ? Та він уже почав. Роздавання паспортів - перший крок!
Уявляю сьогодні російські заголовки: "Європа празрєла і сказала нєт фашизму", "Расію больше нє счітают агресарам" та інший лютий треш..
Тепер ідіоти, які сцяли й косили від армії в 2014, все одно на війну потраплять. Тільки тепер їхні родини її теж побачать. В усій красі. І не в телевізорі, як при Пороху, а на своїх же вулицях, у своїх будинках!
Тепер телеканали, які так само сцяли в очі своїм глядачам, будуть не про корупції кричати, а про тотальні втрати. І в ті моменти я побачу, як довго від народної помсти втримається на вулиці їхній журналіст, який і далі буде продовжувати верещати, що враг нє в Крємлє.
Можна подумати перед цим ми мали геніального керівника.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили
Президент Молдавии Николай Тимофти
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Премьер-министр Канады Стивен Харпер
Президент Литвы Даля Грибаускайте
ФРГ Президент Германии Йоахим Гаук
Президент Польши Бронислав Коморовский
Вице-президент США Джо Байден
Президент Швейцарии Дидье Буркхальтер
ООН Заместитель Генерального секретаря ООН Джеффри Фельдман
Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпёй
ОБСЕ Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.
Фсё...
А в реальности - в торжествах по случаю вступления Президента Украины на должность из зарубежных гостей приняли участие около 60 официальных зарубежных делегаций, включая 23 глав государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.
18 ч. ·
МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
Говорят, в Зе-команде ищут юридические основания, по которым можно отменить все послевыборные указы Петра Порошенко. Пока лидирует формулировка: "...поскольку подписант отринул реальность и до сих пор не вернулся из астрала, где он - Президент Вселенной и окрестностей".
речь для Зе состряпавши.
Мысль Зеленского там скачет
словно йух по клавишам...
ти не написала жодного речення по цьому питанню - замовчала.
И о Порошенко который делал вид что не было никаких выборов
Какие у неё были глаза
Местные немцы это слушают как мы кино про дикарей смотрим
Ну любой нормальный человек к этому так относится
Только мы, украинцы, уже привыкшие, что власть так может
Поэтому не удивляемся
А для местных - это что-то за гранью возможного