EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  835  68
Все про:Зеленский (1240) инаугурация (314) НАТО (6358)

 НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес

На церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Альваргонзалес.

Об этом сообщили в штаб-квартире организации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На инаугурации президента Зеленского НАТО будет представлен помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Альваргонзалесом. Находясь в Киеве, посол Альваргонзалес также примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО", – заявили в Альянсе.

Сегодня, 16 мая, Верховная Рада приняла решение о проведении инаугурации Зеленского в понедельник, 20 мая. За соответствующее постановление проголосовали 315 народных депутатов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского

Комментируя их решение, советник Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что таким образом парламент решил "насолить украинскому народу" и "создать проблемы для зарубежных гостей". Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации в воскресенье, 19 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3127280
 
   
 Топ комментарии
 
Потеря позиций Украины это твое желание, реальность другая. Последнее голосование в СЕ было бы подобным при любом президенте.
 показать весь комментарий
 
19 травня нам ніхто не заважатиме скорбіть
НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 5390НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 5890
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
.........помощник генсека Альваргонзалес......
.....КРУТО!
 показать весь комментарий
 
 
НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 8450
ЗАМІСТЬ САНКЦІЙ - ПРЕЗИДЕНТ В ЛОСІНАХ
Уявляю, як Меркель, Макрон і решта західних лідерів тішилися, коли побачили голосування нашого лохторату. Бо 5 років Порошенко змушував їх поважати інтереси України, тиснути на Путіна, вводити санкції, рятувати нас із вами. Куди б дійшли російські війська, аби не санкції, не мені вам пояснювати. Бізнес їхніх країн терпів фінансові втрати, але стиснувши зуби, вони на санкції погоджувалися. Бо дипломатія, європейські цінності і все подібне. І Порошенко досконало володіє цим мистецтвом.
Тому 21 квітня святкував не тільки штаб артикля і наші інфантіли, а й всі європейські лідери, які вже давно спали й бачили, як би зняти ті санкції, але зробити це не наважувалися. Бо й правда - сцикотно це робити, маючи такого опонента, як Порошенко. Він за свою країну б'ється, як тигр, і міжнародну спільноту переконувати вміє. Але тепер "мудрий" український народ розв'язав руки Європі.
Нє, ну ці ідіоти хочуть міріцца з агресором, посилати на Євробачення Марувів, які перед тим агресором дупою трусять, а ми якого дідька маємо через них фінансові втрати нести? - думають собі всі Меркелі й Макрони. - І взагалі у них тепер якийсь там клоун в президентах. Можна не боятися. Він он зі своїми депутатами нормально поговорити не може. Де вже йому від європейських лідерів щось вимагати... Дорослі дяді в костюмах відосіками не спілкуються, тим більше з клоунами в лосінах.
І тепер мудрий український народ розв'язав руки своїми мірілками не тільки Європі, а й Путіну. Бо санкції тепер полетять скрізь. То тільки питання часу. А коли Путін зрозуміє, що зелене світло дано, як довго він буде чекати, аби реалізувати свої мрії і захопити Київ? Та він уже почав. Роздавання паспортів - перший крок!
Уявляю сьогодні російські заголовки: "Європа празрєла і сказала нєт фашизму", "Расію больше нє счітают агресарам" та інший лютий треш..
Тепер ідіоти, які сцяли й косили від армії в 2014, все одно на війну потраплять. Тільки тепер їхні родини її теж побачать. В усій красі. І не в телевізорі, як при Пороху, а на своїх же вулицях, у своїх будинках!
Тепер телеканали, які так само сцяли в очі своїм глядачам, будуть не про корупції кричати, а про тотальні втрати. І в ті моменти я побачу, як довго від народної помсти втримається на вулиці їхній журналіст, який і далі буде продовжувати верещати, що враг нє в Крємлє.
 показать весь комментарий
 
 
О_о, вся крымлёвская огентура собирается...
 показать весь комментарий
 
 
И как же они к клоуну приедут? Не комильфо вроде. НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 2545 У кого сейчас будет обрушение матрицы.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так и не едут - прислали "помощника генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности". Короче начальника охраньі)
 показать весь комментарий
 
 
То есть начальник охраны является помощником Генерального секретаря? Вы хоть иногда думайте, что пишите.
 показать весь комментарий
 
 
Начальник охраны или директор по безопасности есть практически в любой крупной организации. И статус у него как у зама. Етот альварес отвечает за охрану генсека и натовских чиновников)
 показать весь комментарий
 
 
им за думать не платят , там все серьезно --- гавкают по щелчку и прибегают на свист.... НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 224
 показать весь комментарий
 
 
Татьяна, ну есть же предел. Помощников может быть куча. Это заместитель у Генсекретаря НАТО один, вернее одна - Роуз Готтемюллер.
 показать весь комментарий
 
 
Предел чему? И можно мою цитату про зама? Спасибо.
 показать весь комментарий
 
 
В НАТО около 20 комитетов и все они помощники. Ладно........ Генсекретарь, но хоть могли бы Зама прислать.........
 показать весь комментарий
 
 
Судя по вашим высказываниям о новоизбранном, к нему вообще никто не должен приезжать НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 4421
 показать весь комментарий
 
 
Мои высказывания о новоизбранном не имеют ничего общего с моим отношением к потере позиций Украины и отношения к ней сейчас, после выборов. Яркий пример - последнее голосование в Совете Европы. Кацапы писаются кипятком от восторга.
 показать весь комментарий
 
 
Потеря позиций Украины это твое желание, реальность другая. Последнее голосование в СЕ было бы подобным при любом президенте.
 показать весь комментарий
 
 
Но произошло это не в последние годы, а после выборов. Каким бы оно было - это всего лишь Ваши догадки. Какова будет реальность - посмотрим. Потеря позиций - это не моё,а скорее ваше коллективное желание. Иначе не объяснить выбор фигляра, который не имеет ни малейшего понятия о международной политике.
 показать весь комментарий
 
 
що за дурна звичка оце постійно колоти в очі вибором.
Можна подумати перед цим ми мали геніального керівника.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, жить надо по принципу......... згорів сарай - гори і хата. Молодцы.
 показать весь комментарий
 
Фигляра то как раз мы и выперли, а вы все угомониться не можете.
 показать весь комментарий
 
 
кто представлял НАТО на инаугурации порошенко? НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 5674
 показать весь комментарий
 
 
Вики - ваше фсё НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 1880
А в реальности - в торжествах по случаю вступления Президента Украины на должность из зарубежных гостей приняли участие около 60 официальных зарубежных делегаций, включая 23 глав государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Лень искать по архивам. Но в верхнем списке как минимум потеряны президенты Австрии и Албании.
 показать весь комментарий
 
І нуль слухачів у 2018му на його доповіді на Мюнхенській конференції про безпеку НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 7617
 показать весь комментарий
 
 
в той час не було майже ніяких відношень з НАТО, подякуй за це шапкокраду-овощу....так шо свої порівняння залиш при собі.
 показать весь комментарий
 
 
Більшість охлосу не знає хто це і що це. І як це стосується новітньої української культури.
 показать весь комментарий
 
Что бы Вовочку настращать - никуда от НАТО не уйдешь.
 показать весь комментарий
 
 
это зависит от того как проголосуйте (всё общество) на выборах ВР
 показать весь комментарий
 
 
Альваргонзалес... Ну хоть не Уралвагонзавод...
 показать весь комментарий
 
 
19 травня нам ніхто не заважатиме скорбіть
НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 5390
 показать весь комментарий
 
 
Александр Кочетков
18 ч. ·

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
Говорят, в Зе-команде ищут юридические основания, по которым можно отменить все послевыборные указы Петра Порошенко. Пока лидирует формулировка: "...поскольку подписант отринул реальность и до сих пор не вернулся из астрала, где он - Президент Вселенной и окрестностей".
 показать весь комментарий
 
 
думаю у новоизбранного президента есть такие полномоция. После выборов уходящий харант должен согласовывать все свои указы с новым гарантом, чтоб они не были отменены после инагурации, здесь все настолько все очевидно, что даже не о чем писать!
 показать весь комментарий
 
 
И согласно какому закону он это должен?
 показать весь комментарий
 
 
напишет указ отменяющий указ (и делов то), президент может отменит указ презилента (в чем проблема? Он же не законы Рады отменяет)!
 показать весь комментарий
 
 
любой госуларственный институт может менять или отменять свои указы, решения или постановления: рада - законы, правительство - постановления и решения, президет - указы и назначения (и все это в рамках своих полномочий)!
 показать весь комментарий
 
 
...фантазируешь?..... догонись и сморозь ещё что нибудь....
 показать весь комментарий
 
 
Думать у тебя не получается....не льсти себе....
 показать весь комментарий
 
 
не долго осталось ждать, чтоб понять как все будет, потерпите одну-две недели, сами все увидите!
 показать весь комментарий
 
 
Разумков сидит и плачет,
речь для Зе состряпавши.
Мысль Зеленского там скачет
словно йух по клавишам...
 показать весь комментарий
 
 
ага.. особливо вовочку та і тебе бісить мовний закон.
ти не написала жодного речення по цьому питанню - замовчала.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
от паРаши будет ее уроженец Климкин! НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 1499
 показать весь комментарий
 
 
вот, только теряюсь в догатках от ГАЗПРОМа кто будет: Шредер или Меркель, а может и сам "кабель"!? НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 4067
 показать весь комментарий
 
а есть список тех, кому выслали приглашения, не не *бойко и со* а именно иностранцев.
 показать весь комментарий
 
С Зеленским никто разговаривать не будет！😀
 показать весь комментарий
 
 
почему? и что он плохого сделал? ну ок, ок, чуть чуть поиздевался над страной, но ведь он и в самых страшных кошмарах не приснилось, что общество гаджетов и другой херни, возьмёт и его выберут президентом
 показать весь комментарий
 
 
Може краще я дам пану стецьку гривню? Не я винуватий, що йому мародер не платить за "роботу"
 показать весь комментарий
 
 
Юля была жуткая 'старуха' чуть ли уже не присмерти, Зеленский - в сорок лет - 'дитя плачущее' и только пэтя , по версии соевых ботов, самое то )))
 показать весь комментарий
 
 
В общем, в будущем 20 мая будет днем национального позора...
 показать весь комментарий
 
 
День національної, кацапської ганьби, що не так? НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 2336
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня рассказывала нашей управляющей на перерыве историю с инаугурацией и Радой которая затягивала и 73,22%
И о Порошенко который делал вид что не было никаких выборов

Какие у неё были глаза
Местные немцы это слушают как мы кино про дикарей смотрим
Ну любой нормальный человек к этому так относится
Только мы, украинцы, уже привыкшие, что власть так может
Поэтому не удивляемся

А для местных - это что-то за гранью возможного
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес
 
 
 
 
 
 вверх