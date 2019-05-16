 Убийца десяти украинских воинов может выйти на свободу через год благодаря "закону Савченко", - спецназ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 3 полка Сил специального назначения имени князя Святслава.
В сообщении говорится: "Сегодня предателю и убийце Бутрименко суд вынес приговор и оправдал по ч. 3 ст. 258 (террористический акт). Осудив по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма).
Официальный приговор - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
И учитывая закон "Савченко", убийца десяти украинских воинов может выйти на свободу уже через 1 год и 1 месяц.
Мы не дадим убийце и предателю избежать справедливого наказания!!!"
Воно ще пару днів біля корита кришує все на світі!
Може просто наші Служби Бізнесменів України ліниві стали?
Чи просто немає команди і бажання згори?
"Ми не дамо вбивці та зраднику уникнути справедливого покарання!!!"
судуконторе, жующей сопли годами
Надія Савченко,
Андрій Кожем'якін,
Іван Крулько,
Микола Паламарчук,
Леонід Ємець,
Олег Осуховський,
прийнятий Верховною Радою України, і підписаний Порошенком 26 грудня 2015 року,
було відмінено ДВА РОКИ ТОМУ, 18.05.2017р., прописом: ВІСІМНАДЦЯТОГО ТРАВНЯ ДВІ ТИСЯЧІ СІМНАДЦЯТОГО РОКУ.
*********?
Большинству не нужны для думать, всякие там "десятники".
Прикинь...)))
Полный срок в условиях утверждёнными трибуналом. Всё!!
а молоти вже закінчилися щоб їй підкинути!
К тому же, закон якобы Савченко, носит положительный характер, т.к. задумывался, чтобы люди не сидели в СИЗО годами из за недостатков нашего законодательства, тупо без обвинения. Так можно закрыть любого неугодного Системе гражданина.
Почему под этот закон выпускают ублюдков, которые реально должны сидеть - самый важный вопрос!