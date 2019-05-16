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Все про:Савченко (2833) спецназ (507)

 Убийца десяти украинских воинов может выйти на свободу через год благодаря "закону Савченко", - спецназ

29 июля 2014 г. вблизи села Степановка были подло и предательски убиты 2 группы спецназа 3-го отдельного полка под командованием капитанов Карпы Т. С и Андриенко К. Л.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 3 полка Сил специального  назначения имени князя Святслава.

В сообщении говорится: "Сегодня предателю и убийце Бутрименко суд вынес приговор и оправдал по ч. 3 ст. 258 (террористический акт). Осудив по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

Официальный приговор - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

И учитывая закон "Савченко", убийца десяти украинских воинов может выйти на свободу уже через 1 год и 1 месяц.

Мы не дадим убийце и предателю избежать справедливого наказания!!!"

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Источник: https://censor.net.ua/n3127275
 
   
 Топ комментарии
 
Кто-нибудь может подсказать: кто последний подписал этот "закон савченко", без подписи которого он бы не вступил в силу?
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Троянская кобыла внедренная россией в украинскую политику
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Це не закон Савченко(якого вже немає) а патужні мародерські реформи судів!
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Троянская кобыла внедренная россией в украинскую политику
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Кто-нибудь может подсказать: кто последний подписал этот "закон савченко", без подписи которого он бы не вступил в силу?
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Не понимаю, если бы не было закона Савченко и этот поц вышел бы на свободу через пару лет, то дебилы, которые возмущаются этим законом, довольно кивали бы гривами?
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Наговариваете вы на самого патриотичного патриота и главного борцуна за справедливость.
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Когда готовили и принимали этот закон, Савченко сама сидела в росийском СИЗО. Она не имеет ни малейшего отношения к закону Савченко. Кто голосовал, кто подписал? Кстати , она за него точно не голосовала. И есть ли другие законы с персональным именем? Закон Парашенко, Ляшка, Чорновил...?
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Звичайно вона не голосувала, у Гаді були інші функції в цій великій афері раши
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Троянская кобла, так правильнее
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нащо ти так мародера називаєш?
Воно ще пару днів біля корита кришує все на світі!
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Поросенко называли свиньей, крысой... но кобылой еще никто не называл.
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Дык троянской же! В нем как в той знаменитой коняке пряталось все рыгье, которое он пять лет возвращал к власти
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Це не закон Савченко(якого вже немає) а патужні мародерські реформи судів!
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Это у кого то, кто отвечает за фейсбук 3 полка Сил специального назначения имени князя Святслава, одна извилина в голове, да и та след от фуражки. Вбивця десяти українських воїнів може вийти на свободу через рік завдяки "закону Савченко", - спецназ - Цензор.НЕТ 5262 Откуда же им знать, что "закон Савченко" был отменен 16 июня 2017 года.
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А почему он не может невнимательно чистить на ходу оружие как Бузина или неосторожно покурить на балконе как Чечетов?
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також варіант!
Може просто наші Служби Бізнесменів України ліниві стали?
Чи просто немає команди і бажання згори?
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им некогда, они в очереди за званиями и орденами стоят...
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.....нужно просто дочитать до конца....

"Ми не дамо вбивці та зраднику уникнути справедливого покарання!!!"
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Хватит грешить на Савченко, она его не писала и не принимала.
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5 ноября 2015 года народные депутаты Украины Надежда Савченко (которая в то время пребывала в следственном изоляторе на территории Российской Федерации), Андрей Кожемякин, Иван Крулько, Николай Паламарчук, Леонид Емец и Олег Осуховский зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект № 3413 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания)[1].
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Так может закон Кожемякина- Крулько? Или они тоже сидели в это время в московском СИЗО?
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Благодаря суду конторе, жующей сопли годами
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Так это Савченко присудила 8 лет за смерть 10 воинов?
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иногда надо прочитать текст дважды и трижды, попробуй.
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если не дадите, то зачем об этом объявлять публично, выглядит больше да мы, да щас как ...., вместо того чтоб тихо, спокойно исправить ошибку суда, да и судье обьяснить, такие решения просто так не пройдёт - за всё придётся заплатить. (не речь об убиистве, есть более эфективные наказание)
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Для Зеленского с таким как этот ублюдок надо говорить, а главное слышать
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Закон, ініційований наступними депутатами:
Надія Савченко,
Андрій Кожем'якін,
Іван Крулько,
Микола Паламарчук,
Леонід Ємець,
Олег Осуховський,
прийнятий Верховною Радою України, і підписаний Порошенком 26 грудня 2015 року,
було відмінено ДВА РОКИ ТОМУ, 18.05.2017р., прописом: ВІСІМНАДЦЯТОГО ТРАВНЯ ДВІ ТИСЯЧІ СІМНАДЦЯТОГО РОКУ.
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следующий парламент должен отменить эту гадость я поэтому и выступаю за досрочные выборы
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А як цей закон Надя ініційювала? Малявюю на волю?
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А может уже вообще отменим суды по поводу убийств? Зайцева условно хочет, этому 8 лет за убийство 10 человек...Мож пусть убивают все подряд по желанию? Меньше года за одного... Чего мы головы морочим? Это писец,нет слов.
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Ниче при зелечке выйдет он через недельку. Может и медаль каку дадут. А сажать начнут "карателей" за убийства "повстанцев"...
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Тебе, порохобот, фамилия некоего орденоносца Голубан ни о чем не говорит? Не икается?
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Сто стоп, стецьгав. Ты обвиняешь Клована в том, что он (возможно) сделает. Твоя Свыня наградила доблестного лугандонского воина, стрелявшего в пацанов. Вот я и спрашиваю, у тебя кончик хвоста не краснеет от стыда, что ты обвиняешь человека в том, что он не делал, а уже сделал твой упырь?
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пусть выходит надо его выследить и сделать с ним самим харакири я думаю что по украинской земле он не должен ходить
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Що таке, мені дали німецький ВПН, а прапор французький?
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Проблема тут не в Савченко (закон принятый под ее именем ПРАВИЛЬНЫЙ), проблема в бездарном следственных органах и в судах. Не надо на нее вешать всех собак, к ней могут быть притензии, но только не в этом законе!
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Как один может убить десять спецназовцев?
*********?
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Он их в свою хату впустил а сам поехал в город и слил их место сепарам,пацанов в итоге окружили
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Это как с УПК портнова - 5 лет возмущений и 0 действий. Кто мешает изменить?
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Это странно,обычно такие персонажи должны выходить вперёд ногами,ну мало ли,несчастный случай на стройке или самоубийство..
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И причем тут закон? Может следствие нужно быстрее двигать?
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Готовтесь ща начнется- мыжебратья,тамженашилюди,мыжебратскиенароды.итд,клован правит.вернее озвучивает каламоя.
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Вот почему у меня должно быть другое отношение к порохоботам и ватникам?...когда в организме опухоль её удаляют, повышается температура чтоб побороть вирус....в конце концов гнойный прыщь нужно просто выдавить прижечь спиртом и жить дальше... Это шиза лечить беседами и уговорами всякую мерзость!!!!!
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закон терористки-бички досі працює на користь мерзоти та вбивць... НЕВЖЕ за стільки років його не можна СКАСУВАТИ?????
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Самое интересное шо эта плечевая бомжиха сепарская подставила кучу пацанов Айдара когда ее выручать пошли .
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А почему "закон" этой конченой шмары ещё не отменили?
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В методичке нету данных? Попроси у десятника свежую))
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Ущербненький, тебе чмошнику может не сказали, но на самом деле не все люди уподобляются тебе, дибилоиду, твоим сёстрам по разуму и прочему биопланктону...
Большинству не нужны для думать, всякие там "десятники".
Прикинь...)))
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Если честно, там спецназ вел себя, на территории врага, как бригада колхозников. А эти возмущающиеся не хотят ответить за безалаберную организацию операций и ужасающую некомпетентность?
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Ты если чесно там небыл, ты скорее всего вообще нигде небыл никогда ибо очень плохо выглядишь и ещё меньше можешь
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Группа спецназа, выдвинувшаяся на спасение сбитых летчиков решила остановиться на постой у местного предпринимателя, на территории контролируемой противником. Даже дети летом в палатках ночуют. Что они там вообще делали?
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Поедь спроси, я думаю тебе в 3ке так объяснят шо сможешь умничать уже через катетер
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Тоді там повний бардак був і взагалі накази мало хто виконував, бо і обстріли з кацапії вже були і бої, але усвідомлення війни на той момент що не дійшло до всих. Брат тоді якраз ганяв метелобою ********** по кордону з Солнцевого до Маринівки, причому ті, хто повинен був везти, тоді навідріз відмовились. Їх тоді кілька раз по дорозі накривали з росії артою а також проскочили один фугас на дорозі, який підірвали з запізненням. Тоді недалеко якраз нашого збили, говорили, що винищувачем з території кацапів. На тій же дорозі пізніше наші розгромили групу Бєзлєра - причому вона йшла не з Росії, а зі сторони наших. Звідки вона там взялася взагалі неясно. Кругом Амвросіївки там взагалі був якийсь проходний двір - наші на Маринівку, кацапи з Ростова на Донецьк...
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Судить должен военный трибунал. И никаких пересмотров.
Полный срок в условиях утверждёнными трибуналом. Всё!!
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Пацаны из 3ки, я надеюсь шо оно выйдет а вы это встретите и зароете в сыру землю
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как бы Савченко хотела того, всех сочинителей закона ее имени, из миномета, а потом гранатами и напоследок люстрой, так что не гоните на невиновную Надюху.
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Вот когда говорят про роспуск рады, то вот такое случаи и дают повод говорить про это. Проголосуйте - отмените закон Савченко. Делов-то.
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Почему к одной Савченко пристали? За закон голосовали 255 депутатов.
Вбивця десяти українських воїнів може вийти на свободу через рік завдяки "закону Савченко", - спецназ - Цензор.НЕТ 1267
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може через те що вибори скоро,
а молоти вже закінчилися щоб їй підкинути!
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Ну не работают в Украине справедливо судейские законы, значит нужно устанавливать народные законы т.е. самосуд.
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Дык пусть выходит - а дело чести спецназа организовать ему пропажу без вести или образцово-показательное самоубийство...)))
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Главный враг Украины это ее судьи! Вот их и нужно устранять.
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Я не понимаю,какое отношение Савченко имеет к этому закону, т.к. она сидела на россии в момент принятия.
К тому же, закон якобы Савченко, носит положительный характер, т.к. задумывался, чтобы люди не сидели в СИЗО годами из за недостатков нашего законодательства, тупо без обвинения. Так можно закрыть любого неугодного Системе гражданина.
Почему под этот закон выпускают ублюдков, которые реально должны сидеть - самый важный вопрос!
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Сравни сколько сепаров по нему вышло, по отношению к патриотам на сроки которым, судьи не скупятся.
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Хватит уже указывать на этот закон. Есть "украинские" реформированные суды и те существа, которые выносят вердикты. На них надо и указывать: такой то гандон и сепер, в судебной мантии, выпустил того то, и того то. Неужто это так сложно?..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийца десяти украинских воинов может выйти на свободу через год благодаря "закону Савченко", - спецназ
 
 
 
 
 
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