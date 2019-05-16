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 Депортацию крымских татар необходимо признать геноцидом в судебном порядке, - Меджлис

Меджлис ожидает, что депортацию крымскотатарского народа в 1944 году признают геноцидом в судебном порядке. Для этого необходимо объединить усилия политиков, историков, юристов и общественных деятелей.

Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского Ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Накануне 75-летия депортации крымскотатарского народа мы хотим организовать открытую дискуссию для того, чтобы подумать, как действовать и что сделать всем вместе – политикам, общественным деятелям, юристам и историкам – для того, чтобы депортация крымскотатарского народа в 1944 году была признана геноцидом именно судебными органами", – сказал Бариев.

По его словам, в этом году Латвия уже создала прецедент, приняв решение о признании депортации крымских татар геноцидом.

"Первое иностранное государство, Латвия, уже признало депортацию крымскотатарского народа геноцидом. 9 мая сейм Латвии принял такое решение", – сообщил член Меджлиса.

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По его словам, правозащитники и общественные активисты продолжат работу в данном направлении с такими странами, как Литва, Эстония, Польша и Германия.

"В эти дни лидер крымскотатарского народа находится в Канаде, и есть надежда, что там тоже депортация крымских татар будет признана геноцидом", – отметил Бариев.

Вместе с тем, он считает, что "важнейшим фактором для того, чтобы депортация была признана геноцидом во всем мире, является решение об этом в представительном и законодательном органе Украины – Верховной Раде Украины".

"Данное решение было принято 12 ноября 2015 ... Теперь наша задача – воплотить в жизнь это решение в судебном порядке", – резюмировал член Меджлиса.

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Парламент Канады планирует в четверг, 16 мая голосовать за постановление о признании депортации крымских татар актом геноцида. В случае принятия постановления 18 мая в Канаде будет объявлено днем ​​памяти о депортации крымских татар.

18 мая 1944 года началась насильственная депортация из Крыма в Среднюю Азию крымских татар. Всего было депортировано более 180 000 человек.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127271
 
 
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Как же долго ждали, что при пете нельзя было, все Зеленскому...
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Кто вам мешал все пять лет доблестной службы с порошенко?
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А может оружие в руки и освобождать Крым??
Ну даа....
Там же погибнуть можно
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Как-то, последнее время, очень много требований...
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"Накануне 75-летия депортации крымскотатарского народа мы хотим ...

А накануне 70-летия не хотели? Почему? Кто мешал?
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В чергу, громадяни. Спочатку Закон про кримінальну відповідальність за публічне невизнання голодомору в Україні.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДепортацию крымских татар необходимо признать геноцидом в судебном порядке, - Меджлис
 
 
 
 
 
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