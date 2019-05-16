 Украина призывает ОБСЕ расширить санкции из-за решения РФ о выдаче паспортов в ОРДЛО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Эти вызовы (вследствие решения РФ относительно выдачи российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса - Ред.) являются очень серьезными, они вытекают из грубого нарушения принципов ОБСЕ и требуют мощного ответа государств-участников ОБСЕ. Такой ответ может включать непризнание таких паспортов, незаконно выданных Российской Федерацией, а также каких-либо правовых действий с этими документами, и расширение ограничительных мер в отношении должностных лиц и учреждений, привлеченных к незаконному предоставлению российского гражданства гражданам Украины", - заявил он.

Украинский дипломат отметил, что выдача российских паспортов на оккупированных частях Донбасса может быть использована не только как повод для легитимизации и расширения российского военного присутствия в Украине, но и приведет к преследованию оккупационными властями украинцев, которые не подадут заявки на российское гражданство.

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"Рост количества владельцев российских паспортов на оккупированных РФ частях Донбасса может быть использован кремлевским режимом, известным своей военной непредсказуемостью, как повод для легитимизации и значительного расширения масштаба применения российской военной силы в Украине. Мы также обеспокоены относительно ожидаемого дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека на оккупированных территориях Донбасса, поскольку российская оккупационная власть прибегнет к преследованию граждан, не подавших заявку на российское гражданство", - заявил Прокопчук.

Украинский дипломат призвал СММ ОБСЕ продолжать тщательный мониторинг этой тревожной ситуации и предоставлять полную и своевременную отчетность Постоянному совету ОБСЕ - одному из главных руководящих органов Организации.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.