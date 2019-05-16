 Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава фракции "Самопомочи" в Раде Олег Березюк.

"По состоянию на 3 недели назад от штаба Зеленского была информация, что их юристы глубоко изучают законопроект. У них есть уже десятки замечаний и поправок, что является естественным", - сказал он.

Березюк подчеркнул, что ни от одного "качественного эксперта" не звучали замечания в адрес данного законопроекта.

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"Закон о президенте очень нужен самому президенту, потому что без него все прошлые президенты были обесславлены, так как не имели четко выписанных полномочий. Наш закон качественный. Там выписаны все обязанности президента. И если он их нарушит, то предусмотрена процедура наказания – импичмент", - сказал нардеп.

При этом Березюк настаивает, что закон об импичменте нет смысла принимать без закона о президенте.

"Тот, кто говорит, что примет закон об импичменте, тот лукавит. Невозможно провести импичмент, потому что президента не за что наказывать, так как его юридические обязанности не прописаны. Поэтому закон об импичменте не может быть принят самостоятельно без закона о президенте", - уточнил Березюк.

Он уточнил, что вместе с законами о смене избирательной системы и отмены депутатской неприкосновенности, Зеленский также инициирует и принятие закона о президенте.

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"Если он беспокоится о своем будущем, то он должен выступить с такой инициативой, чтобы его не обесславили, как предыдущих президентов", - резюмировал Березюк.