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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) импичмент (321) Березюк (190)

 Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк

Предложенный "Самопомиччю" проект закона о Президенте Украины в данный момент глубоко изучается юристами новоизбранного президента Владимира Зеленского. К нему уже есть десятки поправок.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава фракции "Самопомочи" в Раде Олег Березюк.

"По состоянию на 3 недели назад от штаба Зеленского была информация, что их юристы глубоко изучают законопроект. У них есть уже десятки замечаний и поправок, что является естественным", - сказал он.

Березюк подчеркнул, что ни от одного "качественного эксперта" не звучали замечания в адрес данного законопроекта.

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"Закон о президенте очень нужен самому президенту, потому что без него все прошлые президенты были обесславлены, так как не имели четко выписанных полномочий. Наш закон качественный. Там выписаны все обязанности президента. И если он их нарушит, то предусмотрена процедура наказания – импичмент", - сказал нардеп.

При этом Березюк настаивает, что закон об импичменте нет смысла принимать без закона о президенте.

"Тот, кто говорит, что примет закон об импичменте, тот лукавит. Невозможно провести импичмент, потому что президента не за что наказывать, так как его юридические обязанности не прописаны. Поэтому закон об импичменте не может быть принят самостоятельно без закона о президенте", - уточнил Березюк.

Он уточнил, что вместе с законами о смене избирательной системы и отмены депутатской неприкосновенности, Зеленский также инициирует и принятие закона о президенте.

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"Если он беспокоится о своем будущем, то он должен выступить с такой инициативой, чтобы его не обесславили, как предыдущих президентов", - резюмировал Березюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3127266
 
 
 Топ комментарии
 
А до выдвижения кандидатуры, я так понимаю, закон не изучался?
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презЕдент зеленский обещал ...что первый закон какой он внесет в раду ..это будет закон об импичменте.... опять обманул..?? Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 2343
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Бред.
Полномочия Президента выписаны в Коеституции.
А новый Закон будет ей противоречить?
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А до выдвижения кандидатуры, я так понимаю, закон не изучался?
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Это проект закона, поэтому не изучался
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Тогда после принятия Закона нужны новые президентские выборы,потому что изменятся его полномочия.
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1 поправка коломойский всегда прав
2 если коломойский не прав смотри поправку 1
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Именно это и была голубая мечта Кнура - остаться не только на второй, но и на третий срок путем рухтовки основного закона. Ведь решение кучмовского конституционного суда, что 1+1=3 никто не отменял. Но народ вовремя дал ему по рыльнику, отогнав от власти. К вашему величайшему, соевые, сожалению и озлобленности Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 4406
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Всьо устраївало. З чоколядою все вийшло. А закон то просто дишло.
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та да, у коломойського в приваті були сурйозні юристи - нічого не докажеш, гроші спишуть і торба... якось було, 2008-2009 роки, коли одних відсотків не додали на 400 з лишнім мільйонів... і тихо
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Жалкую, що голосував за "Самопоміч". Більше такої помилки не буде. Надіюсь, у інших виборців теж.
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презЕдент зеленский обещал ...что первый закон какой он внесет в раду ..это будет закон об импичменте.... опять обманул..??
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Только зелекторат, для которого всё просто.
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Президент Зеленский еще ничего никуда не вносил, поэтому какой будет первый, а какой второй думаю неизвестно даже Президенту Зеленскому. Поэтому никто никого не обманул ....пока
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Первый должен быть известен...это закон об импичминете...
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А що, Зеленський вже вніс законопроект? : )))
Знов мародерські проноси...
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А что внесет?? И именно закон об импичменте..??Ну подождем...попкорн есть...время тоже... Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 48
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"Закон о президенте очень нужен самому президенту, потому что без него все прошлые президенты были обесславлены, так как не имели четко выписанных полномочий.
Источник:https://censor.net.ua/n3127266"

Начинаем вычёркивать претензии...
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И выходит, Порошенко не мог, не имел полномочий, был не в состоянии "прославляться" на благо 75% халявщиков... Но претензии к нему выдвигались и выдвигаются до сих пор реальные. Но никакого диссонанса это не вызовет- своё то не воняет...
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Що там важкого? Узеленьский вже сказав: "Я нікому нічого не винен". Так і запишіть...
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Еще бы. Он же сам на клоуна учился на юридическом в папином институте.
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Поправка№1. Президенту разрешено играть писюном на пианино, фортепиано, рояле и других клавишных инструментах!
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Не "станет", а было. И ушло. С позорищем.
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Інавгурація нового Президента відбудеться 20 травня.

А значить, час для розпуску парламенту буде.

Але якою саме юридичною підставою для дострокового припинення повноважень парламенту скористається Президент Зеленський? Найбільш імовірний сценарій, що зараз обговорюється - це рішення Окружного адмінсуду міста Києва, який має визнати, що коаліції немає, причому вже давно. Того самого суду, який скасував націоналізацію Приватбанку, відсторонив Супрун і поновив Насірова.

І якщо дійсно буде так, то це дуже сумно, з двох причин.

Перша - дуже не хотілося б, щоб новий Президент в одному з найперших і найважливіших своїх рішень спирався на рішення абсолютно дискредитованого суду, відомого своєю здатністю казати на чорне біле на договорних засадах. Легітимність такого рішення буде під великим питанням.

Те саме стосується й нового парламенту. Я б дуже не хотів, щоб життя нового скликання найвищого представницького органу в Україні починалося з рішення суддів, які забороняли Майдан і зобов'язали беркут його розігнати.

Друга причина - це гарантії особистої недоторканності, які судді в обмін на своє рішення виторговуватимуть (а можливо, вже виторгували) у членів команди Президента. Вони прекрасно знають ціну питання дострокових виборів. І гарантії залишення на посаді - це найменше, що вони могли за це рішення "попросити". Це може виглядати як невеликий компроміс. Але з таких "невеликих" компромісів починається велика біда.

Судді ОАСК - це уособлення всіх хвороб і вад судової системи України. І саме з них команда новообраного Президента має починати її лікування. Якщо ж буде вибраний сценарій розпуску парламенту через ОАСК і залишення його суддів на посадах, це означатиме, що здоров'я судової системи для команди Зе - далеко не пріоритет. А компроміси зі злом - практика, якою вони готові йти для досягнення своїх політичних цілей.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhernakov/5cdd334af2c92/
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Ви помиляєтесь, якщо цей самий або якійсь інший суд прийме рішення про відсутність коаліції, то Верховна Рада протягом одного місяця коаліцію має створити, протягом цього часу настає термін неможливості припинення повноважень Верховної ради, тобто півроку до її чергових виборів
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Не "абсолютно дискредитованого суду", а потужно реформованого суду. Це раз.
А два - суспільство надіється також, что потужно реформоване СБУ на чолі з героєм Грицаком в ці хвилини саме арештовує Вельзевула Абрамовича Коломойського, який прилетів до Дніпра і знаходиться у своєму будинку.
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1. Фишечки
2. Рояль
3. Корпоративы
4.В Аминистрацию не пойду
5. Вообще не пойду- пусть разумков ходит
6. Приват отдать
7. Деньги Коломойскому отдать
8.если ничего не сделал для страны- это Порошенко виноват
9 Вы все врете
10. Я вам ничего не должен
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Поправка 2...забороняється преЗЕдента обесславляти Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 9319
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А в "Слуге народа" у Голобородька тоже была бригада дорогих юристов?
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А первым высочайшим указом нового презЕдента должен быть указ о долларе по 8.... Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 1030
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С него станется. Может и издаст, но через пять минут объявит, что все доллары по 8 забрал Коломойский по решению суда за Приват, а вам - осталось мало и уже по 50. И привет. .
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Нєєє, він скаже, що бакси по 8 забрав Порошенко! Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 4470
У Зєєєлі скоро буде нове погоняло:
Він був Вова "Явамнічєвонєдолжен", а стане Вова "Мнєанінєдают"!
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Узеленский недоволен возможностями Зеленского?
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А Березюк-мандюк уже шестьорка Клопомойського?
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Оно ещё не успело стать президентом, но уже достало...
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Ну вот
Самый важный закон - о себе любимом В Конституции мало !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк
 
 
 
 
 
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