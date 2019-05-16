 Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава фракции "Самопомочи" в Раде Олег Березюк.
"По состоянию на 3 недели назад от штаба Зеленского была информация, что их юристы глубоко изучают законопроект. У них есть уже десятки замечаний и поправок, что является естественным", - сказал он.
Березюк подчеркнул, что ни от одного "качественного эксперта" не звучали замечания в адрес данного законопроекта.
"Закон о президенте очень нужен самому президенту, потому что без него все прошлые президенты были обесславлены, так как не имели четко выписанных полномочий. Наш закон качественный. Там выписаны все обязанности президента. И если он их нарушит, то предусмотрена процедура наказания – импичмент", - сказал нардеп.
При этом Березюк настаивает, что закон об импичменте нет смысла принимать без закона о президенте.
"Тот, кто говорит, что примет закон об импичменте, тот лукавит. Невозможно провести импичмент, потому что президента не за что наказывать, так как его юридические обязанности не прописаны. Поэтому закон об импичменте не может быть принят самостоятельно без закона о президенте", - уточнил Березюк.
Он уточнил, что вместе с законами о смене избирательной системы и отмены депутатской неприкосновенности, Зеленский также инициирует и принятие закона о президенте.
"Если он беспокоится о своем будущем, то он должен выступить с такой инициативой, чтобы его не обесславили, как предыдущих президентов", - резюмировал Березюк.
Полномочия Президента выписаны в Коеституции.
А новый Закон будет ей противоречить?
2 если коломойский не прав смотри поправку 1
Знов мародерські проноси...
Источник:https://censor.net.ua/n3127266"
Начинаем вычёркивать претензии...
А значить, час для розпуску парламенту буде.
Але якою саме юридичною підставою для дострокового припинення повноважень парламенту скористається Президент Зеленський? Найбільш імовірний сценарій, що зараз обговорюється - це рішення Окружного адмінсуду міста Києва, який має визнати, що коаліції немає, причому вже давно. Того самого суду, який скасував націоналізацію Приватбанку, відсторонив Супрун і поновив Насірова.
І якщо дійсно буде так, то це дуже сумно, з двох причин.
Перша - дуже не хотілося б, щоб новий Президент в одному з найперших і найважливіших своїх рішень спирався на рішення абсолютно дискредитованого суду, відомого своєю здатністю казати на чорне біле на договорних засадах. Легітимність такого рішення буде під великим питанням.
Те саме стосується й нового парламенту. Я б дуже не хотів, щоб життя нового скликання найвищого представницького органу в Україні починалося з рішення суддів, які забороняли Майдан і зобов'язали беркут його розігнати.
Друга причина - це гарантії особистої недоторканності, які судді в обмін на своє рішення виторговуватимуть (а можливо, вже виторгували) у членів команди Президента. Вони прекрасно знають ціну питання дострокових виборів. І гарантії залишення на посаді - це найменше, що вони могли за це рішення "попросити". Це може виглядати як невеликий компроміс. Але з таких "невеликих" компромісів починається велика біда.
Судді ОАСК - це уособлення всіх хвороб і вад судової системи України. І саме з них команда новообраного Президента має починати її лікування. Якщо ж буде вибраний сценарій розпуску парламенту через ОАСК і залишення його суддів на посадах, це означатиме, що здоров'я судової системи для команди Зе - далеко не пріоритет. А компроміси зі злом - практика, якою вони готові йти для досягнення своїх політичних цілей.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhernakov/5cdd334af2c92/
А два - суспільство надіється також, что потужно реформоване СБУ на чолі з героєм Грицаком в ці хвилини саме арештовує Вельзевула Абрамовича Коломойського, який прилетів до Дніпра і знаходиться у своєму будинку.
2. Рояль
3. Корпоративы
4.В Аминистрацию не пойду
5. Вообще не пойду- пусть разумков ходит
6. Приват отдать
7. Деньги Коломойскому отдать
8.если ничего не сделал для страны- это Порошенко виноват
9 Вы все врете
10. Я вам ничего не должен
У Зєєєлі скоро буде нове погоняло:
Він був Вова "Явамнічєвонєдолжен", а стане Вова "Мнєанінєдают"!
Самый важный закон - о себе любимом В Конституции мало !