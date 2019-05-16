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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2667) Филатов (299)

 Филатов сообщил о новых злоупотреблениях, выявленных в мэрии Днепра

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о новых злоупотреблениях, которые обнаружили в мэрии.

По его словам, борьба с коррупцией в муниципалитете включает несколько этапов: аудит, увольнения руководителей и передача материалов в правоохранительные органы. Борис Филатов также заверил, что не будет покрывать мошенников и воров.
Так, мэр Днепра передаст в областную прокуратуру заявление о преступлении по факту возможного хищения бюджетных средств в департаменте по вопросам энергоэффективных технологий и инициатив. По предварительным данным, речь идет о трех миллионах гривен. Как известно, ранее на основании аудитов и соответствующих заявлений мэра Днепра были открыты уголовные производства в отношении департамента стратегического развития и инвестиций горсовета Днепра и четырех частных компаний, а также о деятельности КП "Развитие Днепр".


Кроме этого, мэр сообщил об увольнении директора одного из центральных парков Днепра. Причина - многочисленные нарушения в организации работы рекреационной зоны. Предложено уволиться и директору КП "Днипротранскомплекс", которое отвечает за установление новых остановочных комплексов в городе. Кроме этого, должности лишится глава экспертной комиссии по вопросам Бюджета участия.


"Моя задача как мэра - создать честные и понятные правила для всех. В частности в этом здании. Кто-то слышит, кто-то - нет. Я слежу и реагирую на все сигналы и месседжи. Реакция на то, что обсуждается в СМИ, должна усиливаться ", - сказал Борис Филатов.
Он также анонсировал регулярные брифинги для прессы, во время которых будут обсуждать городские дела, и ряд встреч с местными журналистами-расследователями. "Если у них есть кейсы, мы с управлением аудита их рассмотрим", - заверил мэр Днепра.

Источник: https://censor.net.ua/n3127265
 
 
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Никого не волнуют эти злоупотребления, только бедный Филатов слабым голосом что-то пищит.
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Руководитель мэрии нашел коррупцию в мэрии!? Филатов сообщил о новых злоупотреблениях, выявленных в мэрии Днепра - Цензор.НЕТ 2070
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тут главное , как всегда , в процессе борьбы не выйти на самого себя
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Гаспадин сыщик, вы уже выяснили кто полОжил плитку на Курчатова как хивно в коровнике?Работу злоупотребителей переделали?
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"Если у них есть кейсы, мы с управлением аудита их рассмотрим", -

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Это что, наживка для идиотов? Нормальный журналист сразу на Киев их сдаст, Шустер больше заплатит.
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Мужик рассказал о коррупции и полетел на вертолете за город покушать 😂😂 Как я обожаю политиков слушать. Интересно в европе мэры городов тоже на обед на вертолете летают? 😂😂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФилатов сообщил о новых злоупотреблениях, выявленных в мэрии Днепра
 
 
 
 
 
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