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 Суд разрешил Демчине не обнародовать декларацию

Окружной административный суд Киева признал законным засекречивание декларации первого заместителя главы Службы безопасности Павла Демчины. Оспорить его пытался Центр противодействия коррупции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт суда.

"Суд принял такое решение ввиду того, что Павел Демчина действовал в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с положениями порядка представления деклараций должностными лицами СБУ", – сказано в сообщении пресс-службы суда.

Центр противодействия коррупции просил суд признать бездействие Павла Демчин по непредоставлению им деклараций в течение 2016-2018 гг., а также обязать его подать декларации за 2015, 2016, 2017, 2018 годы.

ЦПК собирается подать апелляцию.

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Напомним, ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

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После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.

Источник: https://censor.net.ua/n3127262
 
 
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Столько накрал, что даже суддям стало страшно? Да это же новое достижение в рядах щиколадных! Премию этому мегакрысу срочно!
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Совсем здурели эти клятые антикоррупционеры Суд разрешил Демчине не обнародовать декларацию - Цензор.НЕТ 3363 Ведь если соя подаст декларации, то путен сразу жы нападьот! Суд разрешил Демчине не обнародовать декларацию - Цензор.НЕТ 8892
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Коррупционная харя и предатель Украины ,расстрелять тварь вместе с детьми что не плодились мажоры предатели
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Вот где, Закон для простых людей, а для избранных - беззаконие. Зачем такие суды. Может отдать на Народный суд. Пусть Народ проверит своими методами сколько украло у Народа это было.
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