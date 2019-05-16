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 Политика Украины
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 Эксперты команды Зеленского встречались с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко

Эксперты команды избранного президентом Украины Владимира Зеленского провели встречи с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Что касается команды новоизбранного президента. По моей информации, эксперты команды имели определенные встречи с нашими представителями в Трехсторонней контактной группе", - сказала она на заседании неформальной депутатской группы "Минская платформа" в Верховной Раде в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Геращенко отметила, что реанимировать Минский формат возможно лишь через активизацию Нормандского формата. При этом она добавила, что ответственность за паузу во встречах в Нормандском формате лежит исключительно на Российской Федерации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127259
 
 
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Кто эти эксперты, как их хоть зовут!?
Зебилы вы кому страну отдали? Алё!!!
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Извинялись по старой памяти как перед кадыровим.
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Якої вашої команди, пані гнида? Мертвейчук і *****?
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"Эксперты команды Зеленского встречались с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко" - конечно заметно, когда Геращенко стала ближе к телу гаранта, то заматерела, стала агрессивней, жёсткой, но потеряла уважение украинцев, но чем то надо же жертвовать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксперты команды Зеленского встречались с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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